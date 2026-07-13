Hotel FAYN garden retreat ****superior

Die Kunst, klein zu bleiben: 10 Jahre FAYN im Meraner Land

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Algund (ots)

Vor zehn Jahren begann in Algund bei Meran eine außergewöhnliche Entwicklung. Was mit wenigen Gästezimmern begann, entwickelte sich über mehrere Bau- und Investitionsschritte zu einem exklusiven Garden Retreat mit heute 12 Suiten und 22 Zimmern, großzügigen Spa-Bereichen und einer eigenständigen kulinarischen Handschrift.

Die Philosophie des FAYN verbindet Entschleunigung, Genuss und naturnahe Erholung auf besondere Weise: "Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Menschen zur Ruhe kommen, die Schönheit Südtirols genießen und gleichzeitig höchsten Komfort erleben können", sagen die Gastgeber Herta Mahlknecht und Matthias Kröber. "In einer Zeit, in der viele Hotels wachsen, wollten wir bewusst klein bleiben. Unser Ziel war nie, möglichst viele Gäste zu empfangen, sondern jedem einzelnen Gast Raum, Ruhe und persönliche Gastfreundschaft zu schenken."

Wohlfühlen und entspannen - mit Blick ins Grüne, soweit das Auge reicht

Wer das FAYN betritt, spürt sofort die Ruhe, die aus der Überschaubarkeit des Hauses entsteht. Die individuell gestalteten 34 Wohneinheiten präsentieren sich mit natürlichen Materialien, zeitloser Eleganz und großzügigen Freiräumen. Große Fenster öffnen den Blick ins Meraner Land und holen die Natur ins Haus. So entsteht ein Wohngefühl, das vom ersten Moment an entschleunigt.

Infinity Pools, Sonnendecks, exklusive Spa-Bereiche sowie Yoga-, Sport- und Behandlungsräume bieten Raum für Regeneration. Jede Erweiterung wurde behutsam geplant, damit Architektur und Natur miteinander in Einklang bleiben und die intime Atmosphäre des Hauses bewahrt wird.

Namensgebend und identitätsstiftend ist das exklusive Gartenkonzept. Mediterrane Pflanzen, alte Bäume und liebevoll gestaltete Rückzugsorte machen den Garten zur grünen Seele des Hauses. Eingebettet zwischen weitläufigen Weingärten, Palmen und alpinen Gipfeln verschmelzen so grüne Ruheoasen und die Kraft der Berge zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis.

Genuss zwischen alpiner Tradition und mediterraner Leichtigkeit

Im Panorama-Restaurant "FAYN dining" vereint regionale Produkte und saisonale Kreativität zu Gourmetmomenten mit Blick auf den Garten und die umgebende Landschaft. Die Vinothek und der hauseigene Südtiroler Rotwein "a'momã" runden das Genusserlebnis ab.

Nicht nur die Küche, sondern auch die traumhafte Lage kombiniert das Beste Südtirols. Das milde, mediterrane Klima, die unmittelbare Nähe zur Kurstadt Meran sowie Wander- und Bike-Erlebnisse direkt ab Hotel lassen die Urlaubstage in diesem kleinen, luxuriösen Hideaway unvergesslich werden.

Mit Zuversicht blicken Herta Mahlknecht und Matthias Kröber in die Zukunft. Das FAYN bleibt ein Ort, an dem Neues wachsen darf, ohne das Besondere zu verlieren. Klein, exklusiv, persönlich und ganz den Menschen gewidmet, die Ruhe und echte Gastfreundschaft suchen. www.fayn.it

10 Jahre FAYN Jubiläumsangebot in der Sommersaison 2026

7 Nächte im kleinen luxuriösen Garden Retreat in Algund bei Meran inkl.:

Genussfrühstück mit regionalen Köstlichkeiten, frischen Produkten und hausgemachten Spezialitäten

Verwöhn-Halbpension mit täglich wechselnden kulinarischen Kreationen aus Saison und Region

Freie Nutzung des Garden Spa mit Infinity Pools und Saunalandschaft

Traumhafte Ausblicke über das Meraner Land

Ab EUR 1.428,00 pro Person für 7 Nächte im Deluxe-Doppelzimmer

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