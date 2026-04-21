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BREMER eröffnet neue Niederlassung in Magdeburg und stärkt regionale Präsenz in Sachsen-Anhalt

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Magdeburg (ots)

Die BREMER Ost GmbH eröffnet offiziell ihre neue Niederlassung in Magdeburg und baut damit die regionale Präsenz in Sachsen-Anhalt weiter aus. Mit dem neuen Standort setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für Kundennähe, kurze Entscheidungswege und den direkten Austausch mit Auftraggebern, Partnern sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Politik.

Die feierliche Eröffnung findet im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung statt, zu der zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und dem BREMER Verbund erwartet werden. Unter den angekündigten Gästen sind unter anderem Simone Borris, Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Magdeburg, Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, sowie Stefanie Pötzsch, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt.

BREMER zählt deutschlandweit zu den führenden Unternehmen im schlüsselfertigen Industrie- und Gewerbebau. Als ganzheitlicher Anbieter begleitet das Unternehmen Bauprojekte von der Projektentwicklung über die Fertigung bis hin zur schlüsselfertigen Umsetzung und Serviceleistungen im laufenden Betrieb. Der Fokus liegt dabei auf Logistik-, Produktions- und Bürogebäuden sowie auf Spezialimmobilien wie Kühlhäusern und Verbrauchermärkten. Qualität, Kosten- und Terminsicherheit stehen dabei stets im Mittelpunkt.

"Auch wenn wir am Standort Magdeburg bereits seit dem 1. September 2024 operativ tätig sind, ist die heutige Eröffnung ein besonderer Moment für uns", sagt Martin Berger, Niederlassungsleiter der BREMER Niederlassung Magdeburg. "Wir verstehen uns als langfristiger Partner der Region und möchten gemeinsam mit Unternehmen, Kommunen und öffentlichen Auftraggebern nachhaltige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung Sachsen-Anhalts setzen."

Für Martin Berger hat der Standort zudem eine persönliche Bedeutung: Als gebürtiger Magdeburger, der seine Ausbildung und sein Studium in der Region absolviert hat, freut er sich besonders, den Aufbau und die Entwicklung der Niederlassung in seiner Heimat verantworten zu dürfen.Ein zentrales Anliegen von BREMER ist die enge Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft, dem Mittelstand sowie öffentlichen Auftraggebern. Erste erfolgreiche Partnerschaften in der Region - unter anderem mit der Familie Stork - unterstreichen diesen Anspruch und bilden eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung des Standorts.Im Rahmen der Veranstaltung gibt Wilhelm Bremer, Inhaber Eigentümer der BREMER SE, einen Ausblick auf die strategische Bedeutung des Standorts Magdeburg, die Entwicklung des Unternehmens sowie die Perspektiven für zukünftige Projekte in Sachsen-Anhalt.

Mit der neuen Niederlassung in Magdeburg unterstreicht BREMER seinen Anspruch, regional verankert zu sein und zugleich bundesweit leistungsstarke Bauprojekte umzusetzen.

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