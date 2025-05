priwatt GmbH

Balkonkraftwerk Trendwende: 65 % setzen auf Speicher

Leipzig (ots)

65 % der priwatt-KundInnen bestellen bereits Speicher - Tendenz stark steigend

Blackout-Schutz wird zum Kaufmotiv

Trend zur Speichererweiterung zeigt: VerbraucherInnen wollen mehr Unabhängigkeit

priwatt reagiert strategisch und baut Angebot für Speicherlösungen gezielt aus

Die massiven Stromausfälle in Spanien und Portugal zeigen: Blackouts kommen plötzlich und ohne Vorwarnung. Auch in Deutschland wächst die Sorge: Könnte ein Blackout auch uns treffen? Wie können wir uns schützen?

Zum Glück ist ein großflächiger Stromausfall in Deutschland unwahrscheinlich - unser Stromnetz gilt als stabil und gut abgesichert. Fällt eine Leitung oder eine Energiequelle aus, springt in der Regel eine andere ein. Trotzdem wächst der Wunsch nach Vorsorge. Balkonkraftwerke bieten eine Möglichkeit, selbst Strom zu produzieren - doch allein schützen sie nicht vor Blackouts. Sie funktionieren nur, solange das Stromnetz stabil ist. In Kombination mit einem Speicher jedoch wird Solarstrom flexibel nutzbar - selbst dann, wenn das Licht andernorts ausgegangen ist.

Speicher liegen voll im Trend: Priwatt GmbH zeigt klare Zahlen

Als einer der größten Anbieter für Balkonkraftwerke in Deutschland, mit über 75.000 KundInnen und jahrelanger Erfahrung, hat priwatt einen tiefen Einblick in die Bedürfnisse der VerbraucherInnen. Der direkte Kontakt zu den KundInnen zeigt, was den Menschen wirklich wichtig ist: Unabhängigkeit und Sicherheit. Speichersysteme spielen dabei eine immer größer werdende Rolle.

Immer mehr Menschen wollen unabhängiger vom Stromnetz werden:

Im April 2024 haben nur 12 % der priwatt-KundInnen einen Speicher mitbestellt

Im August 2024 waren es bereits die Hälfte (50 %)

Im April 2025 waren es sogar über 65 %

"Ein Balkonkraftwerk mit Speicher ist heute weit mehr als eine Möglichkeit, Stromkosten zu sparen - es schenkt Sicherheit. Immer mehr Menschen wollen unabhängiger werden und sich auch auf mögliche Blackouts vorbereiten", so Kay Theuer, Geschäftsführer der priwatt GmbH.

Auch der Wunsch nach größerer Unabhängigkeit wächst: Immer mehr KundInnen erweitern ihre Speicherkapazität.

Die Auswertung von priwatt zeigt: Die KundInnen wollen immer mehr ihres produzierten Solarstroms selbst und vor allem flexibel verbrauchen. Viele moderne Speicher können nicht nur Solarstrom speichern, sondern auch günstigen Strom aus dem Netz laden, was größere Speicher umso interessanter macht. Das hilft vor allem NutzerInnen mit dynamischen Stromtarifen, ihre Stromkosten weiter zu senken - und entlastet gleichzeitig das öffentliche Netz. Wenn viele Haushalte intelligent speichern, können Überlastungen reduziert und Blackouts aktiv verhindert werden.

Kay Theuer betont: "Speicher sind längst kein Nischenprodukt mehr, sondern werden im Zusammenspiel mit Balkonkraftwerken zum neuen Standard. Wer heute in einen mit Netzstrom ladbaren Speicher investiert, schützt nicht nur seinen Haushalt vor Stromausfällen, sondern übernimmt zusätzlich eine Verantwortung für die Stabilität unseres Stromnetzes."

Speichersysteme mit Blackoutschutz im Trend

Speicher, wie zum Beispiel die der Anker Solix-Reihe, verfügen über integrierte Steckdosen, über die Haushaltsgeräte mit bis zu 1200 Watt direkt betrieben werden können - völlig unabhängig vom übergeordneten Stromnetz. Gerade in Krisensituationen macht ein Speicher mit integrierter Steckdose den entscheidenden Unterschied: Licht, Kommunikation und andere wichtige Haushaltsgeräte können weiterhin betrieben werden - selbst dann, wenn andernorts alles dunkel bleibt.

priwatt reagiert strategisch auf den wachsenden Bedarf

Als Antwort auf den wachsenden Speicher-Trend richtet priwatt sein Portfolio noch stärker am Speichermarkt aus. In Zusammenarbeit mit diversen führenden Speicherherstellern baut der Balkonkraftwerk-Anbieter seine Kompetenz im Bereich Balkonkraftwerk-Speicher-Konzepte gezielt aus und wird damit zu einer Haupt-Anlaufstelle für InteressentInnen.

*Datengrundlage: Die Analyse basiert auf aggregierten Bestelldaten der Priwatt GmbH von insgesamt 6.239 Transaktionen aus den Monaten April 2024, August 2024 und April 2025.

Über priwatt:

priwatt ist ein 2020 in Leipzig gegründetes Green-Energy- Unternehmen mit dem Ziel, die private Energiewende für alle zu ermöglichen. Mit seinen einfach zu montierenden Stecker-Solaranlagen und Speichermöglichkeiten für Balkon, Garten, Fassade oder Hausdach hat priwatt einen Weg gefunden, diese Vision zu verwirklichen: einfach, bezahlbar und profitabel. Das Energiemanagementsystem Orbit ergänzt diese Technologie perfekt und ermöglicht es, die Stromverbräuche aller smarten Geräte im Haus optimal an die eigene Stromerzeugung anzupassen. priwatt zählt mittlerweile rund 75.000 KundInnen. Damit gehört das Leipziger Unternehmen mit seinen 50 Mitarbeitenden zu den Marktführern in dieser rasant wachsenden Branche.

