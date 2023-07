Pattern Recognition Company GmbH

Fotos bewerten lassen durch die KI: Der Excire Foto-Ästhetikwettbewerb

In der heutigen digitalen Ära, in der jeder Fotografierende eine leistungsstarke Kamera besitzt und Social-Media-Plattformen mit atemberaubenden Bildern gefüllt sind, stellt sich oft die Frage: Wie können wir sicherstellen, dass unsere Fotos ästhetisch ansprechend sind? Bisher gab es nur die Möglichkeit, seine Fotos durch das eigene soziale Umfeld beurteilen zu lassen oder in Tools hochzuladen, um von einer Foto-Community bewertet zu werden. Neben klassischen Kriterien der Fotobewertung spielen persönliche Empfindungen dabei aber stets eine große Rolle. Doch nun betritt eine neue Technologie die Bühne - die künstliche Intelligenz (KI).

KI-gestützte Systeme können anhand einer großen Menge an Bildern lernen und Muster erkennen, um ästhetische Kriterien zu verstehen. Sie nutzen neuronale Netzwerke und maschinelles Lernen, um ein tieferes Verständnis für Komposition, Farbharmonie, emotionale Wirkung und andere ästhetische Elemente zu entwickeln. Diese Technologie ermöglicht es uns, unsere Fotos nicht nur technisch, sondern auch ästhetisch zu bewerten und wertvolles Feedback zu erhalten.

Tauchen Sie mit uns ein in die faszinierende Welt der KI-basierten Fotobewertung und erfahren Sie, wie sie unseren Zugang zur Ästhetik und zur Verbesserung unserer fotografischen Fähigkeiten revolutioniert.

Was bedeutet Ästhetik in der Fotografie?

Die Fotoästhetik beruht auf der Qualität und Anziehungskraft eines Fotos, in Bezug auf seiner visuellen Schönheit und seiner ästhetische Wirkung. Die Wahrnehmung von Ästhetik ist subjektiv und kann von Person zu Person variieren, aber es gibt einige allgemeine Merkmale, die ein Foto als ästhetisch ansprechend kennzeichnen.

Ein ästhetisches Foto zeichnet sich durch eine gelungene Komposition aus. Dies bedeutet, dass die Elemente im Bild harmonisch angeordnet sind und ein ausgewogenes Verhältnis von Formen, Farben und Linien aufweisen. Die Anordnung der Hauptmotive und Nebenmotive im Bildraum spielt eine entscheidende Rolle, um eine ansprechende visuelle Balance zu erzeugen.

Außerdem sollen Emotionen und Stimmungen beim Betrachter geweckt werden. Bei einem Foto kann durch den Einsatz von Licht und Schatten, Farbkontrasten oder durch die gezielte Wahl des richtigen Moments und der Perspektive eine bestimmte Atmosphäre erzeugt werden. Ein ästhetisches Foto vermag es, den Betrachter in eine bestimmte Welt oder Geschichte einzubeziehen und eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Des Weiteren spielt die technische Qualität eine Rolle für die ästhetische Wirkung eines Fotos. Eine gute Schärfe, ein angemessener Kontrast und eine passende Belichtung tragen dazu bei, dass ein Foto visuell ansprechend wirkt. Eine gekonnte Nachbearbeitung kann ebenfalls dazu beitragen, die gewünschte Ästhetik zu verstärken.

Letztendlich wird ein Foto als ästhetisch bezeichnet, wenn es die Fähigkeit besitzt, den Betrachter visuell zu fesseln und Emotionen hervorzurufen. Es ist das Ergebnis einer gelungenen Kombination aus Komposition, Stimmung, Technik und dem kreativen Ausdruck des Fotografen.

Wie bewertet die Excire KI die Fotos?

Der Juror, die künstliche Intelligenz von Excire, hat anhand einer großen Zahl von Fotos gelernt, wie man gute und schlechte Fotos unterscheidet. Diese Musterdaten wurden von einer Vielzahl von professionellen und engagierten Hobbyfotografen ausgewählt, um verschiedene Aspekte der Bildqualität und Ästhetik bestmöglich zu erfassen. Die KI von Excire hat bereits in mehreren Fotowettbewerben als Juror fungiert. Bei dem Fotowettbewerb der Color Foto und dem Blende Fotowettbewerb wurde ein Sonderpreis ausgelobt für Fotos, die von der KI als Gewinner gekürt wurden.

Wie funktioniert das "Fotos bewerten lassen" bei dem Excire Fotowettbewerb?

In drei einfachen Schritten können Fotos beim Wettbewerb einreicht werden. Wer teilnehmen möchte, gibt zunächst E-Mail-Adresse und Namen ein, lädt dann seine Bilder vom Computer hoch und reicht sie durch Absenden des Formulars für den Wettbewerb ein. Wer möchte, kann noch die Aufnahmedaten dazu notieren. Und dann heißt es, gespannt sein, wie die KI die Fotos bewertet und auf welchem Platz die Bilder landen.

Pro Tag können fünf Fotos eingereicht werden.

Was gibt es für Preise?

Zu gewinnen gibt es neben Ruhm und Ehre wahlweise eine Version von Excire Foto 2022 oder Excire Search 2022 für denjenigen oder diejenige, dessen Foto am Ende des Monats auf Platz eins ist (Wer schon eine Excire Lizenz besitzt, erhält den entsprechenden geldwerten Betrag). Zusätzlich werden die Gewinnerfotos auf dem Excire Instagramkanal gefeatured.

Wer kann an dem Wettbewerb teilnehmen?

Dieser Fotowettbewerb ist gedacht für alle ambitionierten Hobbyfotograf:innen, die gerne eine objektive Einschätzung ihrer Fotografien haben möchten. Teilnehmen kann jeder und jede, der oder die über 18 Jahre ist und Spaß am Fotografieren hat. Der Wettbewerb läuft vom 01.07.2023 bis zum 31.07.2023.

Alle Infos unter competion.excire.com

