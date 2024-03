COSRX

COSRX Oster-Angebote: Sparen Sie viel bei TikToks beliebtesten Hautpflegeprodukten bei Amazon

Berlin, 21. März 2024 (ots/PRNewswire)

Die Derm-Lieblingsmarke COSRX hat soeben ein großes Oster-Angebot 2024 exklusiv auf Amazon gestartet. Noch bis zum 25. März um Mitternacht können Hautpflege-Enthusiasten in den Genuss von leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen kommen, darunter die meistverkaufte COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence.

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Die auf TikTok stark verbreitete COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence ist mit gefiltertem Schneckenschleim formuliert, um die Hautbarriere vor Feuchtigkeitsverlust zu schützen. Hautpflege-Influencer und Amazon-Rezensenten schwärmen von dem Produkt, weil es die Haut revitalisiert und mit Feuchtigkeit versorgt, ohne sie zu reizen.

Eine Käuferin nennt es „das VIP-Ticket an der Ort der Feuchtigkeit", da es „Ihre Haut prall und feucht hält, die perfekte Kombination, um der Hautalterung entgegenzuwirken". Die Käuferin sagt auch, dass es hilft, das Aussehen von Narben, Flecken und Falten zu mindern und einen Schutz zu bieten. „Schneckenmucin stärkt die Hautbarriere und schützt sie vor Umweltverschmutzung und anderen Reizstoffen", sagt sie.

Advanced Snail 92 All in one Creme (100g/200g)

Diese tägliche Feuchtigkeitscreme für das Gesicht enthält 92 % Schneckenmucin, das eine Feuchtigkeitsbarriere aufbaut, die die Haut aufpolstert, mit Feuchtigkeit versorgt und beruhigt. Diese vielseitige Creme für jeden Tag gleitet auf die Haut und lässt sie wieder strahlen, ohne einen fettigen Rückstand zu hinterlassen.

Eine Amazon-Rezensentin schwärmte: „Dieses Produkt ist fantastisch. Die Creme ist leicht, spendet aber viel Feuchtigkeit, riecht kaum bis gar nicht, und bei längerer Anwendung ist meine Haut straffer und elastischer geworden. Sie eignet sich hervorragend als Feuchtigkeitscreme am Morgen und am Abend und kann mit einem Okklusivprodukt überlagert werden, um noch mehr Feuchtigkeit zu spenden."

Das Vitamin C 23 Serum

Das Vitamin-C-Serum von COSRX enthält satte 23 Prozent des Wirkstoffs sowie Super-Vitamin E, Hyaluronsäure und Allantoin, um Aknenarben verblassen zu lassen, fahle Haut zu revitalisieren und das Erscheinungsbild feiner Linien und Fältchen zu reduzieren.

Eine Kundin schrieb: „Das beste Vitamin C Serum, das ich je benutzt habe! Ich mag die höhere Konzentration an reiner Ascorbinsäure. Meine Haut sieht so glatt aus und hat einen schönen, gesunden Schimmer. Die Ergebnisse sind spürbar. Ich werde es weiterhin kaufen."

Die Produkte sind für alle Hauttypen geeignet und können im COSRX-Shop auf Amazon zu einem günstigen Preis erworben werden.

Informationen zu COSRX

Mit seinen leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der beliebtesten Hautpflegemarken Amerikas geworden. Mit einer minimalen Anzahl hochwirksamer natürlicher Extrakte in konzentrierten Dosen liefern die COSRX-Produkte sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie braucht, und mit nichts, was sie nicht braucht. Die meistverkauften Hautpflegelösungen finden Sie bei Einzelhändlern im ganzen Land, darunter Amazon, ULTA, JCPenney, Target und Dermstore.

