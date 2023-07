COSRX

Die besten Hautpflegeangebote von COSRX vor dem Amazon Prime Day

Berlin (ots/PRNewswire)

Aufruf an alle Beauty-Fans! COSRX, eine bei Dermatologen beliebte Hautpflegemarke, hat ihren Verkauf von brandaktuellen Hautpflegeprodukten beim Amazon Prime Day 2023 angekündigt.

Der Amazon Prime Day steht vor der Tür. Er beginnt am Dienstag, dem 11. Juli, was bedeutet, dass nur noch ein Tag Zeit bleibt bis zu einem der größten Shopping-Events des Jahres. Vom 11. bis 12. Juli können Sie während der 48-stündigen Shopping-Orgie bei COSRX mit riesigen Rabatten rechnen.

Sie wissen noch nicht, was Sie kaufen sollten? Es gibt eine sorgfältig kuratierte Liste von legendären und beliebten Hautpflegeprodukten, die allein auf Amazon von mehr als 100.000 Menschen getestet wurden, sowie von Produkten, die auf TikTok viral gegangen sind und das gesamte Internet erobert haben. Entdecken Sie die besten Produkte von COSRX am Amazon Prime Day 2023 (bis zu 50 % Rabatt):

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Die Advanced Snail Mucin Essence ist das meistverkaufte Produkt von COSRX und hat eine einzigartige, schleimige Konsistenz. Diese leichte Essenz zieht jedoch schnell in die Haut ein, sodass sie weder klebt noch Rückstände hinterlässt.

Sie hat über 36.000 Fünf-Sterne-Bewertungen und viele sagen, dass sie bei trockener, geschädigter und zu Akne neigender Haut wahre Wunder bewirkt. Außerdem lässt sie dunkle Flecken verblassen, sorgt für einen ebenmäßigen Hautton und verleiht der Haut ein natürliches, gesundes Strahlen, das Sie auch ohne Make-up selbstbewusst aussehen lässt. Wie hilft die Schneckenschleimessenz der Haut? Schneckensekret-Filtrat, das oft auch als Schnecken-Muzin bezeichnet wird, ist ein starker Wirkstoff, der für seine Effektivität bei der Wiederherstellung der Barrierefunktion der Haut bekannt ist. Außerdem ist Schneckenschleim eine Substanz, die zur Hydratisierung beiträgt. Durch die Wiederherstellung der Hautbarrierefunktion wird die Haut auf natürliche Weise gestärkt, sodass sie letztendlich weniger empfindlich und anfällig für Ausschläge wird.

Advanced Snail 92 All in One Cream

Diese aufpolsternde Creme ist mit 92 % Schneckenschleim angereichert und wurde entwickelt, um die Elastizität der Haut zu verbessern und ihr ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Eine Hautexpertin schwärmte: „Diese All-in-One-Creme ist der vierte Schritt in meiner Routine: Zuerst reinige ich, dann trage ich meine Schneckenschleim-Essenz auf, anschließend meine Seren und dann diese Schneckenschleim-Creme. Die Formel ist leicht, aber dennoch pflegend, und funktioniert gut unter dem Make-up."

AHABHA Clarifying Treatment Toner

Dieses AHA-BHA-Gesichtswasser ist überraschend sanft und fügt sich nahtlos in unsere nächtliche Routine ein. Obwohl dieses Gesichtswasser die Peeling-Eigenschaften von AHAs und BHAs nutzt, ist es nicht reizend und eignet sich für alle Hauttypen. Wie der Name schon sagt, verfolgt der AHA BHA Clarifying Treatment Toner vor allem das Ziel, das Erscheinungsbild der Haut zu klären, indem er häufige Probleme wie verstopfte Poren und ungleichmäßige Hautstruktur behebt. Durch ein sanftes Peeling der Hautoberfläche reinigt dieses Gesichtswasser effektiv die Poren und minimiert ihr Erscheinungsbild, was zu einem ebenmäßigeren und strahlenderen Teint führt.

