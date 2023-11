CMG

Freundschaftsdialog über zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA in San Francisco abgehalten

San Francisco (ots/PRNewswire)

CMG-News

Der Freundschaftsdialog über zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA „Enduring Friendship" ist am Donnerstag (Ortszeit) im US-amerikanischen San Francisco abgehalten worden.

https://german.cri.cn/2023/11/17/ARTIJQFuS4wMO8O3r79Uh1l0231117.shtml

Veranstaltet wurde er von der China Media Group (CMG) und der US-China Youth and Student Exchange Association (USCYSA). Der stellvertretende Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des ZK der KP Chinas und Intendant der CMG, Shen Haixiong, nahm an dem Dialog teil und hielt eine Rede.

Shen sagte, das Treffen zwischen den Staatsoberhäuptern Chinas und der Vereinigten Staaten in San Francisco habe weltweit Aufmerksamkeit erregt. San Francisco werde sicherlich zu einem neuen Ausgangspunkt für die Stabilisierung der Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten werden. Die Beziehungen zwischen China und den USA seien die wichtigsten bilateralen Beziehungen der Welt und die Medien spielten eine wichtige Rolle bei der Förderung des humanistischen Austauschs und der Stärkung der gegenseitigen Freundschaft. Als Medienträger mit dem größten Umfang, den meisten Geschäftsformen und der größten Reichweite der Welt bemühe sich die CMG stets darum, Brücken für das Voneinanderlernen und den Austausch der Menschen in China und den USA zu bauen. 2024 würden China und die USA den 45. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feiern. Xi Jinping habe gesagt, dass die Freundschaft von Nationen auf der Verbundenheit ihrer Menschen beruhe. Er hoffe, dass noch mehr Menschen gemeinsam zur Entwicklung der Beziehungen zwischen China und den USA beitrügen.

Bei der Veranstaltung tauschte die CMG Kooperationsvereinbarungen mit der USCYSA, der Sino-American Aviation Heritage Foundation und der Helen Foster Snow Foundation aus, um in verschiedenen Bereichen, wie Kultur, Nachrichten und Bildung, zusammenzuarbeiten sowie den zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA zu fördern und ihm neue Impulse zu geben.

Schülerinnen und Schüler des Chors der Lincoln High School in Tacoma im US-Bundesstaat Washington fertigten ein handgemaltes Bild für Xi Jinping und seine Ehefrau Peng Liyuan an sowie schickten Peng Geburtstagsgrüße mit Geburtstagskarten und Chorliedern. Shen Haixiong nahm die Botschaft in ihrem Namen entgegen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280100/image_5019926_34623509.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/freundschaftsdialog-uber-zwischenmenschlichen-austausch-zwischen-china-und-den-usa-in-san-francisco-abgehalten-301992112.html

Original-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell