AF Media nimmt neue Dimensionen an: Düsseldorfer Marketing-Agentur wächst weiter und sucht ab sofort neue Mitarbeiter

Monheim (ots)

Die AFM GmbH, bekannt als AF Media, eine Marketing-Agentur mit Sitz in Monheim am Rhein, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter für den Standort Düsseldorf. Besonders gefragt sind Organisationstalente für das Backoffice, kreative Köpfe für die Marketing-Abteilung und wortgewandte Sales Manager. Die offenen Stellen sind ab sofort verfügbar.

Geschäftsführer Thorsten Bader: "Angesichts des steigenden Konkurrenzkampfes in vielen Branchen erkennen immer mehr Selbstständige, dass sie mehr aus sich herausholen und sich entsprechend weiterentwickeln müssen. Folgerichtig ist in den vergangenen Monaten auch das Interesse an unserem Angebot explodiert. Nun wollen wir unser Team zeitnah ausbauen, um der hohen Nachfrage gerecht werden und noch mehr Kunden betreuen zu können."

Vorrangig bietet die AF Media Selbstständigen und Unternehmern Weiterbildungsprogramme in den Bereichen Unternehmertum, Steuern und Immobilien. Dabei setzt die Agentur vor allem die Ideen des Düsseldorfer Unternehmers und Coaches Alex Fischer in Coachings um. Während sich der Hauptsitz des Unternehmens in Monheim am Rhein befindet, wird ein nicht unwesentlicher Teil des operativen Geschäfts in Düsseldorf geführt.

"An beiden Standorten arbeiten unsere Mitarbeiter in modernen Büros mit zeitgemäßer Ausstattung. Wir punkten allerdings nicht nur mit erstklassigem Equipment: Unser Fokus liegt klar auf einem harmonischen Arbeitsumfeld, in dem jeder seine Fähigkeiten voll entfalten kann. Wir haben ein Team aus High Performern, die gemeinsame Ziele verfolgen und Erfolge zusammen feiern", verrät Thorsten Bader.

Die AF Media legt daher großen Wert darauf, dass all ihre Mitarbeiter die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit erkennen: Das Ziel ist es, jedem uneingeschränkte Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten - und dadurch die bestmöglichen Ergebnisse für die Kunden der Agentur zu erzielen. Darüber hinaus achtet das Unternehmen darauf, sein Team ausschließlich um zielorientierte, freundliche und positiv eingestellte Menschen zu ergänzen. Denn der Erfolg der AF Media fußt darauf, dass alle Mitarbeiter einander motivieren und sich bei jeglichen Herausforderungen bedingungslos unterstützen. Neben der Förderung eines starken Kollektivs setzt die Agentur aber auch auf die Stärken des Einzelnen und bietet jedem die nötigen Freiheiten, um mit kreativen Ideen und eigenem Fleiß direkten Einfluss auf die Entwicklung der Unternehmenswelt in Deutschland zu nehmen.

"Zusätzlich bringen wir all unseren Mitarbeitern die verdiente Wertschätzung entgegen und greifen ihnen auch bei ihren persönlichen Zielen unter die Arme: So fördern wir sie in jedem ihrer Vorhaben, ermöglichen ihnen einen raschen Aufstieg und bieten spannende Weiterbildungen. Denn auch in Zukunft wollen wir Unternehmer und Selbstständige aus dem gesamten DACH-Raum mit höchster Qualität und umfassender Expertise unterstützen. Zu diesem Zweck suchen wir regelmäßig nach motivierten Leuten, die gemeinsam mit uns mehr aus ihrem Leben machen wollen", betont Thorsten Bader.

Über Thorsten Bader und AF Media:

Thorsten Bader ist der Geschäftsführer der AFM Media GmbH - die Selbständige und Unternehmer bei ihrer unternehmerischen Reise mit wertvollem Wissen zu den Themen Steuern, Immobilien und Unternehmertum begleitet, um sie dabei zu unterstützen, finanzielle Freiheit zu erlangen. Mehr Informationen dazu unter: https://af-media.org

