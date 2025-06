Sommerfrische mit Schwung in der Region Mondsee-Irrsee

Tourismusverband Mondsee-Irrsee

Sommer, Sonne, Salzkammergut - und mittendrin das dynamische Duo: der Mondsee und der Irrsee! Hier dreht sich alles um Naturgenuss, Wasserspaß, Familienabenteuer und ein Freizeitangebot, das sogar den faulsten Liegestuhl-Liebhaber auf Trab bringt.

Ab ins Wasser - oder lieber drauf?

Zwei Seen, doppelter Spaß: Während der Mondsee mit seinen Wassersportmöglichkeiten wie Segeln, Surfen, SUP oder Elektrobootfahren mit Panoramablick punktet, verführt der Irrsee, der gänzlich unter Naturschutz steht, mit seiner natürlichen Ruhe und angenehm warmem Wasser. Im Alpenseebad Mondsee sorgen Erlebnisrutsche, Sprungturm und Kinderbereich für Action pur.

Wandern, Radeln, Durchatmen

Schnür die Wanderschuhe oder schwing dich in den Sattel, die Region rund um die beiden Seen ist ein Naturerlebnis für alle Altersgruppen. Ob entspannter Spaziergang am Uferweg, familienfreundliche Tour am Helenenweg oder anspruchsvolleres Terrain am Klettersteig Drachenwand - hier kommt jeder in Bewegung.

Radfahrer freuen sich über das abwechslungsreiche Wegenetz: von gemütlichen Seerunden bis zur sportlichen Fahrt ins Mondseeland oder weiter Richtung Wolfgangsee - da wird sogar die Aussicht zum Muskelkater vergessen!

Für Biker mit Strom unterm Hintern gibt es ein richtig tolles Abenteuer. Laddeinen Akku voll, denn der BergeSeen eTrail wartet! Auf 10 Etappen und rund 630 Kilometern geht's durchs Salzkammergut wie auf der Postkarte - nur in echt.Mondsee ist dabei dein Start- und Zielpunkt.

Golf mit Seeblick? Ja, bitte!

Golfer, die den Sommer gerne mit einem eleganten "Pling" einläuten, bietet der Golfclub am Mondsee nicht nur 18 perfekt gepflegte Löcher, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf die Berge und den See. Ideal für Profis und solche, die es noch werden wollen.

Und wenn du denkst, das war's schon, kommt noch ein Ass aus dem Ärmel: Der Golfclub Drachenwand gilt als eine der schönsten 9-Loch Golfanlagen Österreichs! Klein, fein und mit Wow-Faktor, denn hier golft man - wie der Name schon verrät - direkt am Fuß der imposanten Drachenwand.

Familienabenteuer für Groß und Klein

Langeweile kennt hier niemand, besonders nicht die kleinen Gäste! Beim Kinder- und Familienprogramm wird gebastelt, geforscht, gespielt und gelacht: Vom Töpferkurs bis zur Rätsel-Rallye durch den Ort ist für jeden Mini-Entdecker etwas dabei. Besonders beliebt: die spannenden Mitmach-Angebote im Forschungsinstitut für Limnologie. Da wird Lernen zum Abenteuer!

Kultur, Kulinarik und das gewisse Extra

Wer glaubt, dass die Region nur Natur kann, wird überrascht: Die Basilika St. Michael in Mondsee ist nicht nur historisch bedeutend, sondern auch filmreif - wortwörtlich, denn hier wurde "The Sound of Music" gedreht!

Danach noch ein Eiskaffee am See, ein gemütliches Abendessen im Gasthaus, oder Fine-Dining in einem Restaurant - perfekt in Kombination mit einem Konzertbesuch!

Das Highlight des Sommers ist aber das "Seefest Mondsee". Vom 1. bis 3. August verwandelt sich die Seepromenade in ein Lichtermeer, die Musik spielt und das Feuerwerk über dem See funkelt. Ausgelassene Stimmung, gutes Essen, für Kinder ein buntes Programm und noch viel mehr sind garantiert.

Kurz gesagt: Ob Wanderschuh oder Golfschläger, Badetuch oder Kinderwagen - in der Region Mondsee-Irrsee im Salzkammergut ist der Sommer alles, nur nicht gewöhnlich.

Mehr dazu unter: www.mondsee.at

