Advent in Mondsee - wo die Vorfreude aufs Christkind am größten ist

Wenn der erste Schnee leise die Hügel rund um Mondsee und Irrsee bedeckt und die klare Winterluft den Atem sichtbar macht, verwandelt sich diese bezaubernde Region im Salzkammergut in ein winterliches Märchenland.

Die Adventszeit ist hier mehr als nur eine Vorbereitung auf Weihnachten. Es ist ein Erlebnis voller Romantik, Gemütlichkeit und zauberhaften Momenten. Die Wochenenden vor Weihnachten sind gefüllt mit einem abwechslungsreichen Programm und vielem Sehens- und Erlebenswerten. Hier ein kleiner Überblick:

Am Marktplatz von Mondsee erstrahlen die Lichter des stimmungsvollen Adventmarktes vor der majestätischen Kulisse der Basilika St. Michael. Dieser findet 2024 mit einem Eröffnungswochenende ab 22. November statt und dann alle 4 Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag.

Im weihnachtlich geschmückten Außenbereich als auch im historischen Kreuzgang des ehemaligen Benediktinerstiftes tummeln sich Einheimische und Besucher gleichermaßen, um handgefertigte Geschenke zu entdecken und sich von den Köstlichkeiten der Region verführen zu lassen.

Aber auch etwas abseits von Mondsee wird es weihnachtlich. Am zweiten Adventswochenende findet erneut der zauberhafte Adventmarkt im Kinderbad in Zell am Moos statt. Dieser öffnet am 7. Dezember ab 15:00 und am 8. Dezember ab 11:00 seine Tore. Im romantischen Strandbad Laiter in Oberhofen findet dann am dritten Adventswochenende, vom 13. bis zum 15. Dezember - jeweils ab 14:00 Uhr, der stimmungsvolle Adventmarkt direkt am Irrsee statt.

Besonders für Kinder wird die Adventszeit rund um Mondsee und Irrsee zum magischen Erlebnis. Neben einer Lego-Ausstellung gibt es eine Nikolausschifffahrt, Kinderworkshops, das Christbaumtauchen und den mystischen Perchtenlauf, wo man auch auf den Nikolaus und seine Engel trifft.

Doch die Region rund um Mondsee und Irrsee kann mehr:

Abseits des Trubels gibt es stille Momente an den Seeufern, wenn der Mond über dem glitzernden Wasser aufgeht und beide Seen im sanften Licht schimmern. Ein Spaziergang entlang des Irrsee oder des Mondsee bietet eine Ruhepause, die vom Knirschen des Schnees unter den Füßen begleitet wird.

Die Region verspricht neben der besinnlichen Vorweihnachtszeit auch winterliche Abwechslung. Wie wäre es mit einer romantischen Kutschenfahrt durch die winterliche Landschaft oder einer zünftigen Rodelpartie? Anschließend wärmt man sich bei einem heißen Tee oder Kakao in einem der gemütlichen Cafés.

Ob romantisch verträumt, erlebnisreich oder einfach nur entspannt - die Region rund um Mondsee und Irrsee im Salzkammergut besticht durch eine magische Mischung aus stimmungsvollem Adventzauber und winterlichen Freizeitaktivitäten.

Adventpackerl vom 22.11. bis 22.12.2024 3 Tage / 2 Nächte ab EUR 215,- je nach gebuchter Kategorie inklusive

2 x Übernachtung inkl. Frühstück

süße Köstlichkeit am Zimmer

Gutschein für 1 Heißgetränk nach Wahl am Adventmarkt in Mondsee

Unterlagen zum Advent in Mondsee und weiteren Adventmärkten in der Umgebung

1 Adventtasse

Eine Buchung ist bis 10 Tage vor Anreise möglich. Mehr Infos über die Kategorien oder eine kürzerer/längerer Aufenthaltszeit finden Sie hier: www.mondsee.at

