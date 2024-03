Siniora Food Industries Company

Siniora Food Industries Company begibt eine Anleihe über 80 Mio. USD

Amman, Jordanien, 12. März 2024 (ots/PRNewswire)

Am 10. März 2024 emittierte die Siniora Food Industries Company eine fünfjährige Anleihe mit einem Gesamtnennwert von 80 Mio. USD. Die Anleihe, die nicht in Aktien wandelbar ist, wurde zu einem jährlichen Zinssatz (Kupon) von 7,75 % ausgegeben. Die Emission, die in Zusammenarbeit mit Capital Investments als Emissionsmanager und Founders & Company als Finanzberater durchgeführt wurde, zog eine Vielzahl von Investoren an, darunter lokale und regionale Banken, Versicherungsgesellschaften und vermögende Privatpersonen.

Der Vorstandsvorsitzende von Siniora, Tarek Aggad, hob in seiner Erklärung die Vorteile der Anleiheemission hervor, insbesondere im Hinblick auf die Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens: „Diese Anleihe wird die Kapitalstruktur des Unternehmens stärken und es mit der notwendigen Liquidität ausstatten, damit es die erforderlichen Kapitalinvestitionen tätigen kann, um seine Expansionsstrategie umzusetzen und seinen Marktanteil auf vielversprechenden regionalen Märkten im Einklang mit seinen strategischen Zielen zu erhöhen."

Aggad sprach den Anlegern, die die Siniora-Anleihe gezeichnet haben, seine tiefste Anerkennung aus und fügte hinzu, dass dies ein wichtiges Vertrauensvotum für das Unternehmen sei. Aggad wies darauf hin, dass das Interesse an der Zeichnung von Siniora-Anleihen stets sehr groß war, was angesichts der äußerst schwierigen regionalen Bedingungen besonders bemerkenswert ist. Aggad fügte hinzu, dass die Emission einer Anleihe über 80 Mio. USD in Jordanien zu einem Zinssatz von 7,75 % – gleichauf mit der jordanischen Staatsanleihe – ein Beweis für die angesehene Marktposition und die starke finanzielle Leistung des Unternehmens sei.

Aggad bedankte sich bei Capital Investments, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Bassem Khalil Al Salem, und bei Founders & Company, vertreten durch CEO Ala Qumsieh, für ihre Bemühungen, die Anleiheemission gemeinsam mit den Teams von APIC und Siniora erfolgreich abzuschließen.

Siniora Food Industries ist ein börsennotiertes Unternehmen auf dem jordanischen Finanzmarkt und Eigentümer der Marken Siniora, Unium, Polonez und Al-Masa. Es ist eine Tochtergesellschaft der Arab Palestinian Investment Company – APIC.

