Gorenje wird Partner der Handball-EM der Herren und Damen in 2024 & 2026

Nach der starken Präsenz bei den diesjährigen EHF FINAL4 in Köln, erweitert Gorenje das Engagement im Handball-Spitzensport: Die führende europäische Hausgerätemarke wird sowohl bei den kommenden EHF Europameisterschaften der Herren als auch der Damen in 2024 und 2026 als Sponsor auftreten.

Gorenje unterstützt seit Jahren als offizieller Sponsor die EHF EURO der Männer. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wird nun ausgeweitet, denn Gorenje wird bei den kommenden zwei Europameisterschaften in 2024 und 2026 erstmals auch bei den Turnieren der Frauen als Partner auftreten.Gleich vier Handball Großereignisse stehen also an, bei denen Gorenje die Markenbekanntheit weiter ausbauen wird.

Den Anfang macht die Men's EHF EURO 2024 vom 10.-28. Januar in Deutschland. Gorenje hat sein Sponsorship-Paket erweitert und wird sowohl in den Arenen als auch in den digitalen Kanälen noch sichtbarer sein - unter anderem als Präsentator der Top-5-Goals Clips sowie in der offiziellen EHF EURO App. Darüber hinaus sind Aktivierungen in den Halbzeitpausen geplant und auch die seit 2017 bestehende und erfolgreiche #simplyfans Kampagne wird Gorenje fortführen.

Martin Hausleitner, EHF Generalsekretär, betont: "Wir freuen uns, unsere langfristige Zusammenarbeit mit Gorenje für die kommenden vier EHF EUROs zu verlängern. In den vergangenen Jahren haben wir eine starke Partnerschaft aufgebaut, die es Gorenje ermöglicht, sein Sponsoring auf globaler Ebene zu aktivieren und von den Vorteilen des größten europäischen Handballwettbewerbs zu profitieren. Wir sind stolz darauf, dass die fruchtbare Partnerschaft dazu geführt hat, dass Gorenje offizieller Partner der EHF EURO der Frauen in in 2024 und 2026 geworden ist, was einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Frauenhandballs darstellt."

Auch Alenka Potocnik Anzic, Marketing Director Hisense Europe, ist begeistert: "Die Marke Gorenje wurde 2017 zum Partner des europäischen Spitzenhandballs. Mit einer überragenden Kapitalrendite, die zu den höchsten im Sportsponsoring zählt, und einer beeindruckenden Steigerung der Medienpräsenz lag die Entscheidung, unsere Partnerschaft zu verlängern, auf der Hand. Als offizieller Partner der EHF EURO der Männer und Frauen 2024 und 2026 setzen wir alles daran, die Bekanntheit der Marke Gorenje zu erhöhen und unsere führende Position in den europäischen Schlüsselmärkten zu stärken. Die stetig wachsende Medienpräsenz von Handball bietet der Marke Gorenje eine großartige Plattform, um mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir zum ersten Mal auch in den Bereich des Frauenhandballs einsteigen. Unser Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter ist ein wichtiger Baustein unserer ESG-Strategie und ich freue mich, dass wir dies auch auf die Ebene des Sportsponsorings übertragen."

Starker Auftritt bei den EHF FINAL4

Dass Gorenje es versteht, Handball-Großereignisse für einen aufmerksamkeitsstarken Auftritt zu nutzen, zeigt sich bei den jährlichen EHF FINAL4 in Köln - den Finalspielen der Machineseeker EHF Champions League. Beim diesjährigen Event sorgte Gorenje mit einem riesigen Promotionstand in Form eines Disco-Waschsalons für jede Menge Spaß und Action in der Lanxess Arena. Gefragt waren Schnelligkeit und Reaktionsstärke, um die Discolichter in der richtigen Abfolge anzutippen und sich so die Gewinn-Chance auf eine Gorenje Waschmaschine zu sichern. Die Handballfans waren begeistert von der Promotion-Aktion, der Disco-Waschsalon wurde schnell zum Publikumsmagneten und sorgte für lange Warteschlangen.

Dank der fortlaufenden Unterstützung von Gorenje für den Handballsport können sich die Fans auch in Zukunft auf spannende Momente und unvergessliche Erlebnisse freuen.

Weitere Informationen unter: https://de.gorenje.com/presse

Über Gorenje:

Die Gorenje-Gruppe mit Stammsitz in Velenje, Slowenien, wurde 1950 gegründet und zählt zu den führenden Hausgeräteherstellern mit Kunden aus 90 Ländern. Der Konzern beschäftigt heute weltweit rund 11.000 Mitarbeiter. In den Produktionsstätten in Slowenien, Tschechien und Serbien beschäftigt die Gorenje-Gruppe Mitarbeiter aus 42 Ländern. Darüber hinaus unterhält der Konzern Forschungs- und Entwicklungszentren in den Niederlanden, in Schweden, Tschechien und Slowenien. Das Gorenje-Produktsortiment zeichnet sich durch innovative und designorientierte Produkte mit hoher technischer Perfektion und Funktionalität aus. Intelligente Gerätefunktionen sorgen dabei für einen niedrigen Energieverbrauch. Seit August 2018 gehört die Gorenje Gruppe zum Hisense-Konzern. http://www.gorenje.de/

