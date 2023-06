Sanity Group GmbH

Deutschlands bekannteste Cannabis-Brand im neuen Gewand: Wie vaay durch ein aktuelles Rebranding die Bedeutung individueller Selbstentfaltung betonen will

Den Zauber im Alltäglichen finden, sich von kleinen und großen Freuden inspirieren lassen und die eigene Kreativität ausleben - das ist der Gedanke hinter dem "neuen" vaay. Die Berliner Cannabis-Lifestyle-Marke, die zum Cannabis-Unternehmen Sanity Group gehört, wurde einem umfangreichen Rebranding unterzogen. In den Produktkategorien Snooze, Unwind und Activate gibt es alte und neue Lieblinge im frischen Gewand und mit einer klaren Message: Dream big! Eine der bekanntesten deutschen Cannabis-Marken möchte Menschen ermutigen, über den Tellerrand zu schauen, Neues auszuprobieren und kreative Potenziale freizusetzen. Im Fokus stehen dabei der individuelle Ausdruck, das Gefühl von Freiheit und ein Quäntchen Wagemut.

Die eigenen Grenzen überwinden und dabei auch mal über den Rand hinaus malen - all das schwingt im neuen Markenauftritt von vaay mit. Passend dazu erstrahlen Portfolio und Corporate-Design im neuen, unangepassten Look, geprägt durch ein intensives Farbspiel und den Verzicht auf klare Formen. Anders als das bisherige Markenerlebnis tritt das neue vaay weniger geradlinig auf und sagt: Trau dich, dich selbst herauszufordern!

"Dare to colour outside the lines"

In diesem Sinne lanciert vaay zum Relaunch zudem auch wiederverwendbare Vape-Pens. Anders als bisher lassen sich die Kartuschen mit den vier frischen und ebenfalls neu entwickelten Geschmacksrichtungen "Fullmoon", "Blueberry Kush", "Super Lemon Haze" und "Royal Gorilla" auf dem Pen einfach austauschen - für einen noch entspannteren Genuss ganz ohne schlechtes Gewissen. Die Geschmacksrichtungen sind dabei an die Sorten von vaays Schwestermarke AVAAY Medical angelehnt.

Im weiteren Sortiment finden sich einige bekannte Bestseller im neuen Gewand, darunter "Keep Moving" (ehemals CBD-Aktivgel), "Dive In" (ehemals Hanf-Sleep-Spray) und "Soften Up" (ehemals Haut- und Massage-Öl). Gleichzeitig ist die Marke aktiv mit der Weiterentwicklung des Portfolios ganz im Rahmen der neuen Ausrichtung beschäftigt; neue Produkte sollen in Kürze folgen. Das Hauptaugenmerk liegt entsprechend darauf, Freiraum für Kreativität, eigene Gedanken und die individuelle Selbstentfaltung schaffen zu können - sei es durch guten Schlaf (Snooze), die Entspannung im stressigen Alltag (Unwind) oder das eigene Maximum an Energie, Fokus und Kreativität (Activate).

Be the change you want to see in the world

Daneben soll die neue Markenidentität auch dazu ermutigen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und die Veränderungen zu verkörpern, die wir uns wünschen. Besonders eines steht dabei im Fokus: das Potenzial der Cannabispflanze. Diesem kommt bei vaay viel Aufmerksamkeit zu, denn die Marke setzt schon jetzt auf natürliche Hanfextrakte, in denen Cannabinoide wie CBD und Terpene naturgemäß enthalten sind. Anders als das weitaus bekanntere und (noch illegale) THC, macht CBD nicht high. Stattdessen wird dem Inhaltsstoff eine entspannende Wirkung nachgesagt, die für alle Produktbereiche von vaay von elementarer Bedeutung für die eigene Selbstentfaltung ist.

Längerfristig soll die Marke eine Vorreiterrolle im Hinblick auf bewussten Cannabiskonsum einnehmen und so an gesellschaftlicher Relevanz gewinnen. Das Rebranding darf in diesem Zusammenhang daher durchaus als Vorgriff auf eine künftige Cannabislegalisierung in Deutschland verstanden werden.

"Durch den aktuellen politischen Diskurs kommt dem Thema Cannabis mehr Aufmerksamkeit zu als je zuvor. Mit dem vaay-Rebranding möchten wir hier anknüpfen. Wir sehen uns als Vorreiter und möchten Cannabis in die Mitte der Gesellschaft zurückbringen - denn die Pflanze hat ein unglaubliches Potenzial und diverse gute Inhaltsstoffe. Unsere Produkte sollen auf ungezwungene Art und Weise dazu anregen, sich dem Potenzial der Pflanze zu nähern und für individuelle Erfahrungen kennenzulernen", so Finn Hänsel, Gründer von vaay und der Sanity Group. Im Fokus stehe dabei natürlich immer auch das Vertrauen der Konsument:innen, dass alle Produkte wissenschaftlich fundiert und nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt werden.

Das neue vaay auf der Mary Jane erleben

Das neue Corporate Design von vaay lässt sich ab sofort online auf www.vaay.com und vom 23. bis 25. Juni 2023 am gemeinsamen Stand (Stand 92) mit der Schwestermarke avaay Medical auf der Cannabis-Leitmesse "Mary Jane" in Berlin entdecken. Auf der Mary Jane Berlin werden jährlich die neuesten Entwicklungen und Produkte rund um die Hanfpflanze präsentiert. Neben der Fachmesse beinhaltet das Rahmenprogramm auch Konferenzen, Fachvorträge und Diskussionen nationaler sowie internationaler Hanf-Expert:innen zu Themen wie der Cannabislegalisierung oder der medizinischen Verwendung von Cannabis. Am Stand von vaay und avaay Medical können sich Besucher:innen über die vielfältigen Themen und Möglichkeiten von Cannabis informieren und an einem Glücksrad zudem tolle vaay-Produkte gewinnen.

