Gorenje by Ora ïto: Küchenkleingeräte-Kollektion für Designliebhaber

Garching

Elegantes Schwarz, klare Linien und eine intuitive Bedienung - mit der neuen Küchenkleingeräte-Serie designed by Ora ïto setzt Gorenje gleich sechs optische Highlights in der Küche. In Zusammenarbeit mit dem französischen Star-Designer ist eine exklusive Küchenhelfer-Kollektion entstanden: Toaster, Wasserkocher, Stab-, Hand- und Standmixer sowie die Küchenwaage überzeugen mit einem matt-schwarzem Soft-Touch-Finish, das durch stilvolle Metallapplikationen ergänzt wird. Ergonomische Bedienelemente, LED-Beleuchtung und clevere technische Features machen die Premium-Küchengeräte zu wahren Alltagshelfern für Designliebhaber.

Wer täglich mit vielen frischen Zutaten kocht und sich vielseitig ernährt, weiß, dass elektrische Küchenhelfer die wahren Stars in jeder Küche sind. Immer schnell zur Hand helfen sie enorm bei der Küchenroutine. Gorenje hat es sich gemeinsam mit dem französischen Star-Designer Ora ïto zur Aufgabe gemacht, diese täglichen Routinen noch einfacher und vor allem schöner zu gestalten. Sechs hochwertige Küchenkleingeräte in stylischem Schwarz und mit sehr eigenständiger Formgebung lassen die Herzen von Designliebhabern höher schlagen. Kurz gesagt: viel zu schön, um sie im Schrank zu verstecken.

Bereit fürs Frühstück

Für Teetrinker beginnt der Tag mit dem Griff zum Wasserkocher. Das 2.400 Watt starke Modell aus der Ora ïto Designlinie fasst 1,5 Liter und ist mit doppelwandigem Edelstahl für eine besonders effektive Isolation ausgestattet. Bedienen lässt sich der Wasserkocher mit nur einer Hand, dank leichtgängiger Deckelöffnung auf Knopfdruck und praktischem 360°-Sockel.

Für perfekt geröstete Toastscheiben, Bagels oder Brötchen sorgt der stylische Toaster mit 800 Watt. XXL-Schlitze, sechs Bräunungsstufen sowie eine Aufwärm- und Auftau-Funktion lassen keine Wünsche offen. Ein eleganter LED-Lichtring um das Bedienfeld ist das optische Highlight.

Mixen & crushen

Für Smoothies und Shakes steht der Standmixer zur Stelle - er macht dank des unverwechselbaren Ora ïtoDesigns eine besonders gute Figur auf jeder Arbeitsplatte. 800 Watt, eine langlebige 4-fach Klinge aus rostfreiem Edelstahl sowie die Smart-Speed-Funktion leisten zuverlässige Dienste - sogar Eis-Crushen gelingt im Handumdrehen. Der 1,5 Liter fassende Mixbehälter besteht aus bruchsicherem Tritan.

Bei kleinere Mengen, schnellen Dips oder schaumigen Saucen kommt der puristisch designte Stabmixer zum Einsatz. Alles andere als puristisch ist die Leistung: Der 600-Watt Motor ist besonders energieeffizient und gleichzeitig angenehm leise. Auch die Reinigung der 4-fach Edelstahl-Klinge ist spielend einfach.

Backen leicht gemacht

Die elegante digitale Küchenwaage und der leistungsstarke Handmixer bilden das perfekte Duo für Back-Rezepte und vieles mehr. Das besonders schmale Design der Küchenwaage fällt sofort ins Auge. Dennoch lassen sich auf ihr bis zu 10 Kilo zuverlässig abwiegen, das LED-Display zeigt das Gewicht der Zutaten grammgenau an. Die Oberfläche ist aus gehärtetem Glas für eine einfache und besonders hygienische Reinigung.

Der Handmixer übernimmt danach den Rest: Fünf Geschwindigkeitsstufen inklusive Ultra Slow und Smart Control, der ergonomisch geformte Griff und die extralangen, spülmaschinengeeigneten Rühreinsätze machen den Küchenhelfer zum Allround-Talent für eine Vielzahl von Rezepten.

Ab sofort im Handel verfügbar

Alle Küchenkleingeräte der Ora ïto- Designlinie sind ab sofort im Handel zu folgenden Preisen verfügbar:

Wasserkocher, K15ORAB, UVP: 99,99 Euro

Toaster, T800ORAB, UVP: 99,99 Euro

Standmixer, B800ORAB, UVP: 129,00 Euro

Stabmixer, HB600ORAB, UVP: 64,99 Euro

Handmixer, M400ORAB, UVP: 89,99 Euro

Küchenwaage, KT10ORAB, UVP: 49,99 Euro

Weitere Informationen unter: www.gorenje.de

Über Gorenje

Das Unternehmen und die Marke Gorenje mit Stammsitz in Velenje, Slowenien, wurde 1950 gegründet und ist seit 2018 Teil der internationalen Hisense Gruppe. Heute beschäftigt die Gruppe weltweit mehr als 80.0000 Mitarbeiter in 42 Ländern. In Europa betreibt die Gruppe mit 9.800 Mitarbeitern drei Produktionsstätten in den Ländern Slowenien, Tschechien und Serbien sowie Konzern Forschungs- und Entwicklungszentren in den Niederlanden, in Schweden, Tschechien und Slowenien. Das Gorenje-Produktsortiment zeichnet sich durch innovative und designorientierte Produkte mit hoher technischer Perfektion und Funktionalität aus. Intelligente Gerätefunktionen sorgen dabei für einen niedrigen Energieverbrauch. http://www.gorenje.de/

