Katharina Ernst erhält H13 Niederösterreich Preis für Performance 2024

Wien (ots)

Es ist entschieden: Der H13 Niederösterreich Preis für Performance 2024 geht an die Künstlerin Katharina Ernst! 57 Bewerbungen haben den Kunstraum Niederoesterreich erreicht. Ernst hat sich mit ihrem eigens für den H13-Preis 2024 entwickelten Performance-Projekt metrics klar durchgesetzt. O-Ton H13-Jury 2024:

„In ihrem post-minimalistischen Performancekonzept metrics eröffnet Katharina Ernst mittels klarer Gesten und Formsprache eine außerordentliche Komplexität: Ausgangspunkt ihres Projekts ist ein Perkussionsinstrument, mit welchem sie Formen der Polyrhythmik und des akustischen Chaos ergründet. Diese musikalischen Strukturen übersetzt Ernst in eine Choreografie mit weiteren Performer*innen und in ein – einer Partitur entlehntes – Raumkonzept. Entlang von Übersetzungsprozessen wie diesen, zwischen Disziplinen wie Musik, Choreografie und Architektur, geht die Künstlerin der Frage nach, inwiefern eine abstrakte Komposition Spiegel oder gar Modell für gesellschaftliches Miteinander sein könnte. Damit unterstreicht metrics nicht nur die Bedeutung des Zuhörens in einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung, sondern leistet auch einen wesentlichen Beitrag zum Diskurs rundum die Bedeutung von Live Arts im Ausstellungskontext.“

Wie schon im letzten Jahr wird der H13-Preis auch heuer in Kooperation mit einer renommierten Institution im Ausland verliehen: dem Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (Mudam) in Luxemburg! Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erwartet Ernst ein mehrtägiges individuelles Tutoring-Programm mit Clémentine Proby (Assistenz-Kuratorin, Mudam).

Zum 18. Mal vergibt der Kunstraum Niederoesterreich in diesem Jahr den H13 Niederösterreich Preis für Performance – den österreichweit einzigen Preis für Performance als Medium der bildenden Kunst. Ziel des mit € 5.000 dotierten Preises ist es, ein Schlaglicht auf die Vielfalt zeitgenössischer Performancekunst zu werfen – in Österreich und darüber hinaus. Gewinner*innen des H13-Preises waren in den vergangenen Jahren u.a. Rehema Chachage (2023), Elisabeth Kihlström und Alexander Martinz (2022), Sara Lanner (2021) und Julischka Stengele (2020).

Ernst wird ihre Performance metrics am Freitag, den 22.11.2024, 19 Uhr im Rahmen der feierlichen H13-Preisverleihung im Kunstraum Niederoesterreich präsentieren. Neben der Performance umfasst das Projekt auch eine Ausstellung, die vom 23.11.– 07.12.2024 im Kunstraum zu sehen sein wird. Komplettiert wird das H13-Programm 2024 durch ein zweitägiges Symposium mit Performance-Expert*innen aus dem In- und Ausland: Performance Besides Itself. Infra- and Parastructures of a Contemporary Liveness, am Freitag, den 06.12. und Samstag, den 07.12.2024.

Weitere Infos sind auf der Website des Kunstraum Niederoesterreich zu finden: https://www.kunstraum.net/de/h13-2024

