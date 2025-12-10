Temedica GmbH

Multiple Sklerose kindgerecht erklärt: Roche und Temedica veröffentlichen Kinderbuch "Paul und die geheimen Wackelkontakte"

München (ots)

Roche und Temedica haben gemeinsam ein neues Kinderbuch veröffentlicht: "Paul und die geheimen Wackelkontakte", das Kindern Multiple Sklerose einfühlsam und altersgerecht näherbringt.

Das Buch wurde auf dem Kongress der DGN 2025 vorgestellt und entstand in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Experten Prof. Dr. Tjalf Ziemssen, der Patient:innen-Kampagne trotz ms sowie Illustratorin Kathrin Boll.

Als kostenloses Bildungsangebot unterstützt das Buch Familien, die von MS betroffen sind, und ist nach seiner Premiere auf dem Kongress über trotz ms verfügbar.

Ein neues Kinderbuch hilft jungen Leser:innen zu verstehen, was Multiple Sklerose (MS) bedeutet, wenn Mutter, Vater, Freund:innen oder Verwandte betroffen sind. "Paul und die geheimen Wackelkontakte" wurde von Roche und Temedica gemeinsam veröffentlicht und erstmals auf der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) in Berlin präsentiert.

Die illustrierte Geschichte möchte Verständnis, Empathie und Offenheit innerhalb von Familien fördern, die mit MS in Berührung kommen. Durch die neugierigen Augen des Jungen Paul entdecken die Leser:innen, was im Körper passiert, wenn Nervensignale gestört sind - und wie Ärzt:innen, hochwirksame Medikamente und Physiotherapie helfen können. Komplexe neurologische Prozesse werden warmherzig, humorvoll und klar erklärt und in verständliche Bilder übersetzt. Diese helfen Kindern sich in diese Situation hineinzuversetzen und sie besser zu verstehen.

"Etwas so Komplexes wie Multiple Sklerose Kindern zu erklären, erfordert sowohl Einfühlungsvermögen als auch Klarheit. Dieses Buch verbindet beides auf wunderbare Weise - es hilft Familien, über MS zu sprechen, und zwar auf natürliche und beruhigende Art", sagt Prof. Dr. Tjalf Ziemssen, Leiter des MS-Zentrums am Universitätsklinikum Dresden, der seine medizinische Expertise in das Projekt eingebracht hat.

Dass Medizin, digitale Gesundheit und Patient:innenbeteiligung gemeinsam zugängliche Bildungsangebote entwickeln können, wird durch die enge Zusammenarbeit bei diesem Buch - zwischen Prof. Dr. Tjalf Ziemssen, Temedica und der Patient:innen-Community von trotz ms - eindrucksvoll sichtbar.

Gloria Seibert, Gründerin und CEO von Temedica, ergänzt: "Mit dieser Initiative möchten wir komplexe Gesundheitsthemen verständlich und nahbar machen - besonders für die jüngsten Zielgruppen. Die Geschichte zeigt, dass Wissen und Empathie Hand in Hand gehen können."

Empathie trifft Bildung

Die Veröffentlichung setzt die gemeinsame Mission von Roche und Temedica fort, das Verständnis für Menschen mit Multipler Sklerose und deren Familien zu stärken. Nach der Buchvorstellung im Rahmen des Roche-Symposiums auf dem DGN-Kongress wird das Buch ab sofort als kostenloses Angebot über die Patient:innen-Kampagne trotz ms bestellbar sein.

Die charmant von Kathrin Boll illustrierte und wissenschaftlich fundierte Geschichte baut eine Brücke zwischen dem Familienalltag und medizinischem Verständnis. Ihr Ziel: Gespräche über MS leichter, sanfter und neugierig statt angstbehaftet zu gestalten.

Verfügbarkeit

Das Buch "Paul und die geheimen Wackelkontakte" kann über die Mailadresse info@trotz-ms.de kostenlos angefragt werden.

Mehr erfahren unter:

TrotzMS - die Informationskampagne für MS-Betroffene und Angehörige: www.trotz-ms.de

Brisa App - dein digitaler Begleiter bei MS: www.brisa-app.de

Roche: www.roche.de

Temedica: www.temedica.com

Über Roche Deutschland

Roche beschäftigt in Deutschland rund 18.260 Mitarbeitende in den Bereichen Pharma und Diagnostik. Das Unternehmen ist unter anderem an den drei großen Standorten in Mannheim (Roche Diagnostics GmbH, Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Roche Diabetes Care GmbH sowie Roche Diabetes Care Deutschland GmbH), Penzberg (Biotechnologie-Zentrum, Roche Diagnostics GmbH) und Grenzach-Wyhlen (Roche Pharma AG) vertreten.

Die Schwerpunkte erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette der beiden Geschäftsbereiche "Pharma" und "Diagnostics": Von Forschung und Entwicklung über Produktion, Logistik bis hin zu Marketing und Vertrieb, wobei jeder Standort neben dem Deutschland-Geschäft auch globale Aufgaben wahrnimmt. Roche bekennt sich klar zu den deutschen Standorten und hat in den letzten zehn Jahren in diese mehr als 5,7 Milliarden Euro investiert.

Weitere Informationen zu Roche in Deutschland unter roche.de.

Über Temedica GmbH

Temedica ist ein technologie-, KI- und datengetriebenes Unternehmen, das Lösungen und Services für die Pharmaindustrie entwickelt. Seit 2016 unterstützt Temedica Pharmaunternehmen dabei, ihre Markenperformance durch ganzheitliche Strategien und gezielte Umsetzung auf ein neues Niveau zu heben. Mithilfe von Real-World Insights, konfigurierbaren KI-gestützten Lösungen und tiefgehender medizinischer sowie kommerzieller Expertise verwandelt Temedica Go-to-Market-Herausforderungen in messbaren Erfolg.

Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter temedica.com

