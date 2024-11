Temedica GmbH

Temedica launcht umfassenden digitalen Patientenbegleiter Dibi für Typ-2-Diabetes gesponsert durch Novo Nordisk Pharma GmbH

München (ots)

Innovativer digitaler Begleiter Dibi soll das Krankheitsmanagement für Menschen mit Typ-2-Diabetes erleichtern.

App bietet gezielte Unterstützung für insulinnaive Patient:innen und begleitet sie auf ihrem Weg in die Insulintherapie.

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Betroffenen, garantiert die App eine bedarfsgerechte Unterstützung und Begleitung.

Das Münchner Health-Insights-Unternehmen Temedica gibt den Marktstart des neuartigen digitalen Begleiters Dibi für Patient:innen mit Typ-2-Diabetes bekannt. Sponsor der App ist die Novo Nordisk Pharma GmbH, Deutschland. Die App wird Patient:innen in allen Phasen ihrer Diabetesversorgung umfassend unterstützen, insbesondere insulinnaive Personen, die sich mit den Herausforderungen des Einstiegs in die Insulintherapie konfrontiert sehen.

Die App markiert einen bedeutenden Fortschritt in der patient:innenzentrierten Versorgung. Durch die aktive Beteiligung von Mediziner:innen und Betroffenen am Entwicklungsprozess konnte Dibi gezielt auf die Bedürfnisse und Erfahrungen von Menschen mit Typ-2-Diabetes zugeschnitten werden.

Dank der Anbindung des digitalen Begleiters an Temedicas Real-World Evidence-Plattform Permea erhalten die App-Nutzer:innen regelmäßig relevante Erkenntnisse, die sich aus neusten Forschungsergebnissen und der Verknüpfung diverser Daten- und Informationsquellen ergeben. Darüber hinaus besteht für die App-Nutzer:innen die Möglichkeit, ihre Patient:innenerfahrungen für die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung zu stellen. Dadurch tragen sie zu einem vertieften Verständnis der Versorgungsrealität von Typ-2-Diabetes-Patient:innen in Deutschland bei und ermöglichen eine präzise und personalisierte Unterstützung. Dies geschieht im Einklang mit den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und nur nach explizitem Einverständnis von Patient:innen.

Gloria Seibert, Gründerin & Chief Executive Officer bei Temedica, sagt:

"Unser Ansatz bei Temedica ist es, Patient:innen in den Mittelpunkt unserer Innovationen zu stellen. Mit 'Dibi' schaffen wir einen neuen Standard in der Versorgung von Patient:innen mit Typ-2-Diabetes und nutzen unsere Expertise in Real-World-Evidence, um nicht nur das Verständnis und Management der Krankheit zu verbessern, sondern auch die Lebensqualität der Betroffenen signifikant zu erhöhen."

Über Temedica GmbH

Temedica ist ein Health Insights-Unternehmen, ansässig in München. Seit 2016 betreibt Temedica das europaweit führende Ökosystem für Real World Insights im Gesundheitsbereich. Temedicas Mission ist es, personalisierte und individuelle Medizin zu ermöglichen und dadurch Patientinnen und Patienten und deren individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Dies erreicht das Unternehmen durch die Verknüpfung gesundheitsrelevanter Daten aus diversen Quellen, die DSGVO-konform zu wertvollen Erkenntnissen verarbeitet werden.

Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.temedica.com.

Über Novo Nordisk Deutschland

Novo Nordisk ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das 1923 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Dänemark hat. Novo Nordisk treibt Veränderungen voran mit dem Ziel, schwere chronische Krankheiten zu besiegen. Die Basis dafür bildet die langjährige Erfahrung in der Behandlung von Diabetes.

Novo Nordisk arbeitet an wissenschaftlichen Innovationen bis hin zur Heilung von Krankheiten, fördert den Zugang zu seinen Produkten für Patient:innen weltweit und engagiert sich aktiv für Prävention. Novo Nordisk beschäftigt circa 66.000 Menschen in 80 Ländern und vermarktet seine Produkte in rund 170 Ländern. Deutschlandweit sind circa 500 Mitarbeiter:innen für Novo Nordisk tätig, rund die Hälfte davon am Hauptsitz in Mainz. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.

