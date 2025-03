Deutscher Hörbuchpreis

Deutscher Hörbuchpreis 2025 in sieben Kategorien vergeben

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Der Verein Deutscher Hörbuchpreis hat heute Abend die diesjährigen Preisträger:innen des Wettbewerbs bekannt gegeben. In einer zweistündigen Live-Radio-Sendung bei WDR 5 wurden die ausgezeichneten Produktionen präsentiert. Die drei Jurys entschieden sich in einem mehrstufigen Verfahren für folgende Gewinnertitel aus insgesamt 317 Einreichungen:

Als „Beste Interpretin“ wird Schauspielerin Maria Wördemann geehrt. In „Xerox“, dem Debütroman der niederländischen Autorin Fien Veldman (speak low / Südwestrundfunk), treffe sie „immer den richtigen Ton“, attestiert ihr die Preisträgerjury. Mit einer variantenreichen Stimme und rhythmischen Wechseln mache sie die Entwicklung und „komplexe Gefühlswelt“ der Protagonistin für die Hörer:innen erfahrbar und bewahre dabei „ein tief empfundenes Gefühl der Einsamkeit und Verlorenheit“, das weit über den Text hinausgehe.

Preisträger in der Kategorie „Bester Interpret“ ist der Schauspieler und Sprecher Julian Horeyseck für seine Lesung des Romans „Leuchtfeuer“ von Dani Shapiro (Lübbe Audio). Seine „außergewöhnliche, frische, die Ohren streichelnde Stimme“ fessele und berühre die Zuhörenden und „umgarne“ förmlich die Wörter und Gedanken, schreibt die beeindruckte Jury. „Immer leicht staunend“ interpretiere Horeyseck die wendungsreiche Geschichte über Verlust und Veränderung „in Perfektion“.

Regisseur Florian Fischer erhält die Auszeichnung in der Kategorie „Bestes Hörspiel“ für seine Adaption von Fatma Aydemirs Roman „DSCHINNS“ (Norddeutscher Rundfunk). Die „subtile und kluge Inszenierung“ verschaffe zusammen mit der von Schneider TM komponierten Soundkulisse „Ungehörtem und Unerhörtem“ einen großen Auftritt. Beispielhaft verkörpere die deutsch-kurdische Familie, deren „Seelenräume“ hier durchwandert werden, das Schicksal immigrierter Familien und offenbare dabei „zutiefst Menschliches“ in der „ganzen Bandbreite zwischen gelungener Integration und fortbestehender kultureller Zerrissenheit.“

Mit der Autorenlesung seines „hochspannenden“ Thrillerdebüts „VIEWS“ (Hörbuch Hamburg) gewinnt Marc-Uwe Kling seinen zweiten Deutschen Hörbuchpreisin der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Wie entstehen mediale Realitäten, welche Konsequenzen haben fiktive Bilder in einer Welt, in der real gemordet und gestorben wird? „Beglaubigt mit seiner eigenen Stimme“ bringe Klings fesselnder Roman überzeugend das Entsetzen über die „gesellschaftlich destruktiven Kräfte“ dieser „digitalen Wissenskonstruktionen“ zum Ausdruck.

In der Kategorie „Bestes Kinderhörbuch“ wird der Schauspieler Nico-Alexander Wilhelm prämiert. Die diesjährige Kinderjury, bestehend aus fünf Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Zum Altenforst in Troisdorf, hat sich für seine Lesung des Fantasytitels „Royal Institute of Magic. Die Hüter der verborgenen Königreiche“ von Victor Kloss entschieden (JUMBO Neue Medien und Verlag). Mit einer „richtig geheimnisvollen und mysteriösen Stimme“ habe der Sprecher sie sofort „in die Geschichte reingezogen“, sagen die jungen Juror:innen. Dank „vieler witziger Augenblicke“, Abwechslung und großer Spannung sei die lange Hörzeit „wie im Flug“ vergangen.

Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba sind die Preisträger in der Kategorie „Bester Podcast“. In der fünfteiligen Staffel „Springerstiefel – Die 90er sind zurück“ (Mitteldeutscher Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg und ACB Stories) gehen die beiden ostdeutschen Hosts „unaufgeregt, sachlich und sehr persönlich“ der Frage nach, wie es zum Wiederaufleben rechter Gewalt in ihrer Heimat kam. Es gelinge ihnen, „voller Interesse für das Phänomen und die Menschen“ ein Gesprächsklima der Offenheit und des Vertrauens zu schaffen. Indem er „Narrative aufbreche, vielleicht sogar verändere“, mache dieser Podcast Hoffnung, rühmt die Preisträgerjury.

Für „Opera re:told: „Die Hochzeit des Figaro“ wird schließlich der Verlag BUCHFUNK in der Kategorie „Das besondere Hörbuch“ ausgezeichnet. Erzähler Frederic Böhle, begleitet vom Bläseroktett Gutenberg Winds, „greife“ sich in dieser Hörbuchreihe berühmte Werke der Operngeschichte, „schüttle sie auf“ und nähere sich „unvoreingenommen“ und „mit wacher Neugier“ den gar nicht antiquierten Stoffen und lebensprallen Figuren. So zeige dieses „vergnügliche“ Hörbuch, dass Mozarts Geniestreich aus dem 18. Jahrhundert noch heute „bestes Entertainment“ sei.

Mit Ausnahme des Besonderen Hörbuchs ist der Deutsche Hörbuchpreis pro Kategorie mit 3.333 € dotiert.

Die Live-Radiosendung auf WDR 5 war auch im Deutschlandradio / Kanal Dokumente und Debatten sowie auf BR 2, hr2-kultur, MDR Kultur, NDR Kultur, SR kultur und SWR2 zu hören, zudem im Livestream bei BR 2. Der Deutsche Hörbuchpreis wird traditionell zu Beginn der Lit.COLOGNE verliehen. Das internationale Literaturfest findet vom 15. bis 30. März 2025 statt.

Die Sendung „Deutscher Hörbuchpreis 2025“ ist in der ARD-Audiothek nachzuhören: www.ardaudiothek.de

Moderation: Marija Bakker

Redaktion: Tobias Habig und Mireilla Zirpins, WDR 5

Mehr Informationen zum Deutschen Hörbuchpreis, zu den Jurys und zu den Preisträgerinnen und Preisträgern finden Sie unter www.deutscher-hoerbuchpreis.de.

Für Interview-Anfragen:

Jana Ruß, WDR Kommunikation, Jana.Russ@wdr.de

Original-Content von: Deutscher Hörbuchpreis, übermittelt durch news aktuell