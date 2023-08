Hotel Seehof

Bike & Hike - viele Wege führen auf den Berg

Kössen (ots)

Die Ferienregion Kaiserwinkl in Tirol ist gerade im Herbst ein malerisches Urlaubsziel, das mit seiner atemberaubenden Schönheit und vielfältigen Aktivitäten Wander- und Bike-Enthusiasten anzieht. Eingebettet zwischen dem majestätischen Kaisergebirge und dem idyllischen Walchsee bietet diese Region eine harmonische Mischung aus unberührter Natur, traditionellem Charme und abenteuerlichen Möglichkeiten.

Erkunden Sie die Landschaft auf eine ganz bequeme Art und Weise und zwar mit dem E-Bike. Gerade E-Biken ermöglicht, egal welcher Altersgruppe und Fitnesslevel, fast alle Seehöhen dieser Region mühelos zu befahren. Selbst steilere Anstiege werden mit Leichtigkeit bewältigt, sodass Sie die Landschaft in vollen Zügen genießen können.

Die E-Bike-Routen in der Ferienregion Kaiserwinkl sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie können wählen, ob Sie eine entspannte Radtour um den See machen möchten, sich für anspruchsvollere Strecken in die umliegenden Berge wagen oder eine geführte Radtour mit ausgebildetem Guide bevorzugen.

Die Region bietet neben dem E-Biken aber auch eine Fülle weiterer Freizeitmöglichkeiten. Ein besonderes Highlight ist das Wandern und damit verbunden der Aufstieg zu den umliegenden Gipfeln wie dem Zahmen Kaiser. Hier werden Sie mit spektakulären Panoramablicken belohnt. Über 200 km markierte Wanderwege, 30 bewirtschaftete Hütten und Almen und das "Bergwegegütesiegel des Landes Tirol" garantieren Wandergenuss ohne Grenzen.

Der ideale Ausgangspunkt für all diese Aktivitäten ist das 4-Sterne-superior Hotel Seehof am Walchsee. Von hier aus können Sie direkt in die Natur starten und jeder Urlaubstag wird zu einem Genuss für alle Sinne. Nach einem aktiven Tag bietet die Wellness-Einrichtungen des Hotels die perfekte Möglichkeit, Körper und Geist zu revitalisieren. Tauchen Sie ein in den Wellnessbereich mit Innen- und Außenpools, Saunen, Dampfbädern und entspannenden Anwendungen. Mehr über das Hotel unter: www.seehof.com

Damit Sie Ihren Bike & Hike Urlaub im Kaiserwinkl voll auskosten können, erhalten Sie direkt im Hotel die Kaiserwinkl Card. Ihr Schlüssel zum vielfältigen Freizeitangebot sowie zu zahlreichen kostenlosen und ermäßigten Zusatzleistungen, wie z. B. 10% Ermäßigung auf Berg- und Talfahrt mit der Bergbahn Hochkössen.

Der Walchsee in Tirol ist also nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst ein ideales Urlaubsziel für Naturliebhaber, Wanderer und Biker. Die beeindruckende Schönheit der Natur, die vielfältigen Aktivitäten und die herzliche Gastfreundschaft machen diese Region zu einem wahren Juwel in den Alpen.

Bike-Herbst vom 10.09. - 17.09.2023

5 Übernachtungen mit Halbpension und allen Seehof-Extras ab Euro 720,- pro Person inkl.

1 Tag gratis E-Bike für die Tour

1 E-Bike-Tour mit Guide ganztags

1 Sportmassage á 25 Min.

Kaiserwinkl Card mit vielen Ermäßigungen in der Region

Original-Content von: Hotel Seehof, übermittelt durch news aktuell