Bitpanda

Bitpanda wird neuer Hauptsponsor des FC Basel 1893

Wien/Basel (ots)

Bitpanda, Europas führender Krypto-Broker, wird ab der kommenden Saison neuer Hauptsponsor des FC Basel 1893, dem aktuellen Tabellenführer und 20-fachen Meister der Schweizer Super League. Das Bitpanda-Logo wird somit fortan sowohl die Trikotbrust der ersten Mannschaft zieren als auch im und rund um den St. Jakob-Park sichtbar sein. Der FCB und Bitpanda unterzeichnen einen Dreijahresvertrag.

Der FC Basel 1893 und Bitpanda stehen für klare Werte, kontinuierliche Weiterentwicklung und den Mut, neue Wege zu gehen. Durch die Partnerschaft mit dem FCB unterstreicht Bitpanda den Anspruch, seine Präsenz in der Schweiz weiter auszubauen.

Ab der neuen Saison trägt die erste Mannschaft von Rotblau den Namen seines neuen Hauptsponsors auf der Brust - es ist das erste Mal überhaupt, dass Bitpanda als Hauptsponsor auf einem Fußballtrikot zu sehen sein wird.

Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda: "Als großer Sportfan weiß ich, wie viel Leidenschaft, Identität und Herz in einem Verein wie dem FC Basel stecken. Für mich ist es immer etwas Besonderes, wenn man mit Menschen und Institutionen zusammenarbeiten darf, die ihre Wurzeln ehren, echte Werte leben und über Generationen hinweg eine starke Gemeinschaft aufgebaut haben. Genau diese Bodenständigkeit und dieser unbedingte Wille zur Weiterentwicklung passen perfekt zu unserem eigenen Anspruch bei Bitpanda. Deshalb freuen wir uns sehr, den FC Basel als Hauptsponsor zu begleiten und gemeinsam neue Kapitel in dieser großartigen Tradition zu schreiben."

Verwaltungsratspräsident David Degen: "Wir sind stolz und voller Freude, Bitpanda als unseren neuen Hauptsponsor in der FCB-Familie willkommen zu heißen. Beide Unternehmen stehen für Innovationsfreude und die Ambition, neue Wege zu beschreiten. Mit Bitpanda gewinnen wir einen starken, internationalen Partner an unserer Seite, der nicht nur unsere Werte teilt und wie wir, im Herzen von Europa verwurzelt ist. Wir gewinnen auch einen Partner, durch den unsere Fans auf neue Art und Weise mit dem Club in Verbindung treten können."

Starkes Engagement im Sport

Die Partnerschaft mit dem FC Basel geht über die reine Logopräsenz auf dem Trikot und der Fanseite des FC Basel (Joggeli.ch) hinaus. Neben klassischer Markenpräsenz umfasst die Partnerschaft ein gemeinsames Engagement für digitale Fan-Erlebnisse, kreative Content-Formate und strategische Initiativen. Ziel ist es, neue Verbindungen zwischen der Leidenschaft für den Fußball und einer modernen Investmentkultur zu schaffen - authentisch, interaktiv und zukunftsgerichtet.

Nebst dem FC Basel 1893 engagiert sich Bitpanda auch sonst stark im Sport. Zu den bestehenden Partnerschaften gehören Athleten wie beispielsweise das Schweizer Tennis-Ass Stanislas Wawrinka, Tennis-Weltranglisten Zweiter Alexander Zverev, Dominic Thiem oder europäische Topclubs wie Paris Saint-Germain, AC Mailand und der FC Bayern München. Außerdem ist die Krypto-Plattform Partner der ATP-Tour, insbesondere auch der Schweizer ATP-Turniere in Basel und in Genf.

Über FC Basel

Der FC Basel 1893 ist einer der traditionsreichsten und erfolgreichsten Fußballclubs der Schweiz. Mit aktuell 20 Meistertiteln - alleine 12 davon von 2002 bis 2017 - ist der FCB nach dem Grasshopper Club Zürich der zweiterfolgreichste Club in der Geschichte des Schweizer Fußballs. International ist der FC Basel der mit Abstand erfolgreichste Club der Schweiz, so erreichte er mehrfach die Achtelfinals der UEFA Champions League, stand im Halbfinal der UEFA Europa League und zuletzt 2023 im Halbfinal der UEFA Conference League. Seine Heimspiele trägt der FCB im St. Jakob-Park aus. Fünf Runden vor Saisonende belegt er aktuell den ersten Tabellenplatz in der Schweizer Super League.

Original-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuell