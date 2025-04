Wien (ots) - - Erste vollständige MiCAR-Zulassung in Österreich - Bitpanda ist jetzt MiCAR-lizenziert in Deutschland, Malta und Österreich - Einheitliche Lizenz erlaubt Krypto-Dienstleistungen in der gesamten EU Bitpanda, Europas führende Plattform für digitale Vermögenswerte, hat die MiCAR-Lizenz der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) erhalten. Damit ist Bitpanda das erste Unternehmen in Österreich, das ...

