Der bevorstehende Besuch des chinesischen Präsidenten soll neue Hoffnung für die Entwicklung Serbiens bringen: Vucic

Mianyang, China (ots/PRNewswire) - Dies ist ein Bericht von Xinhuanet: Die 11. China (Mianyang) Science and Technology City International High-Tech Expo findet vom 22. bis 26. November in Mianyang, Provinz Sichuan, statt. Das Thema der diesjährigen Expo lautet „Lead by Science and Technology – Innovation, ...

mehr