Valensina Gruppe mit TOP 100-Award ausgezeichnet

Mönchengladbach (ots)

Die Valensina Gruppe hat sich beim Innovationswettbewerb TOP 100 durchgesetzt und trägt ab sofort das TOP 100-Siegel 2025. Den Award erhalten nur besonders innovative mittelständische Unternehmen. Die Auszeichnung bestätigt die erfolgreiche Förderung von Innovationsprozessen der Unternehmensgruppe. Treibende Kraft ist der Fachbereich Business Development & Innovation, der alle Aktivitäten rund um das Thema zentral steuert und gezielt voranbringt.

"Unsere Zukunft passiert nicht einfach. Sie ist das Ergebnis von all dem, was wir gemeinsam heute tun!", so lautet der Leitsatz der Valensina Gruppe und ihres Fachbereichs Business Development & Innovation. Gegründet 2018 widmet sich die eigenständige Abteilung gezielt den Themen Unternehmensentwicklung und Innovation, vom Etablieren von Innovationsprozessen über Einbindung Mitarbeitender sowie Kollaboration mit externen Partnern wie Hochschulen und Start-ups, bis hin zu intensiver Netzwerkarbeit. Dieses Engagement trägt nun Früchte: Die Valensina Gruppe wurde beim Innovationswettbewerb Top 100 ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir es mit unserer Arbeit in die Riege der Top 100 geschafft haben", kommentiert Björn Vieten, der den Fachbereich Business Development & Innovation seinerzeit ins Leben gerufen hat und inzwischen Teil der Geschäftsführung der Valensina Gruppe ist. "In Zeiten, in denen andere sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und Innovationsthemen einstampfen, treiben wir sie aktiv voran. Die Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung, dass wir alles richtig gemacht haben."

Johanna Thoma, seit fünf Jahren Leiterin des Fachbereichs, betont, wie essenziell es für Unternehmen ist, über den Tellerrand hinauszuschauen: "Meine Überzeugung ist, dass ein Unternehmen heutzutage vor allem einen Skill haben muss: die Fähigkeit zur Kollaboration. Wir beschäftigen uns mit neuen Technologien, kreativen Lösungsansätzen und suchen intensiv den Austausch - zum Beispiel mit Forschung und Lehre, mit Unternehmen auch abseits der eigenen Branche und mit Start-ups aus allen Bereichen. Wir sind neugierig und offen für alles, was einen gesunden Mehrwert bietet."

