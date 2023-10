HES Tactical UG

PPF Germany veranstaltete mit PPF Games das härteste Sport Event des Jahres

Bild-Infos

Download

Arnsberg (ots)

PPF Germany, ein führender Anbieter für taktische Fitness in Deutschland, hat kürzlich die ersten PPF Games veranstaltet. Vom 15. bis 16. September kamen 27 motivierte Teilnehmer mit Behördenbackground unter der Leitung von Niklas Voß in der Slowakei nahe Bratislava zusammen, um an einem intensiven Wettkampf teilzunehmen. Mit seinem innovativen Konzept bot das Event ihnen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Fitness und Schießen zu schärfen.

Veranstalter Niklas Voß: "PPF Germany hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tactical Athletes dabei zu helfen, ihre Fitness massiv zu steigern, damit sie in die Form ihres Lebens kommen können. Weit mehr als 500 Athleten konnten wir mit unserer Methode bereits mit großem Erfolg auf beinahe alle Auswahlverfahren von Spezialeinheiten in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich vorbereiten. Mit den PPF Games sind wir nun noch einen Schritt weiter gegangen: Das härteste Sport- und Schieß-Event, das es bisher gab, ist wie gemacht dafür, einen neuen Maßstab für taktische Fitness zu setzen."

Das innovative Konzept des Events bestand aus mehreren Stationen für Schießübungen. Dabei waren die Teilnehmer, bei denen es sich größtenteils um Mitglieder des Coaching-Programms von PPF Germany handelte, gefordert, Aufgaben wie das Schießen aus mehreren Positionen zu bewältigen - so zum Beispiel, um Ziele hinter einem Fahrzeug auf der Schießbahn zu treffen. Einige Schießstationen erforderten darüber hinaus auch das Betreten von Gebäuden, um die Herausforderungen zu meistern. Um extrem hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, war zu jeder Zeit ein erfahrener Sanitäter anwesend.

Zusätzlich zu den Schießstationen gab es auch Sportstationen, bei denen die Teilnehmer ihre körperliche Fitness unter Beweis stellen konnten. Zu den sportlichen Aufgaben gehörten unter anderem das Umlagern von Traktorreifen, das Bewältigen von Hindernissen und das Tragen von Munitionskisten. Zwischen den einzelnen Stationen mussten die Teilnehmer eine Strecke von einem Kilometer laufen, um den Wechsel zwischen den Belastungen durch Schießen und Sport zu fördern - und dadurch die Fitness der Teilnehmer zu steigern. Dieser Ansatz unterstützt die Erhaltung, Anpassung und Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit, was das Ziel von PPF Germany ist.

"Mit den PPF Games haben wir einen neuen Maßstab für taktische Fitness gesetzt. Unsere Teilnehmer hatten im Rahmen des Events die Möglichkeit, ihr Können in einem anspruchsvollen Wettbewerb gegen die Besten unter Beweis zu stellen. Die ersten Plätze, bei denen es sich ausschließlich um Teilnehmer des Coaching-Programms von PPF Germany handelte, erhielten in der Siegerehrung ihre Preise. Darüber hinaus erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde. Insgesamt waren die PPF Games ein voller Erfolg: Es handelte sich um das erste Event seiner Art, das aufgrund der positiven Resonanz jedoch definitiv wiederholt wird. Im kommenden Jahr ist bereits eine zweite Auflage geplant, die über mehrere Tage gehen wird, um für eine noch intensivere Trainingserfahrung zu sorgen", so Niklas Voß.

Weitere Informationen zum Angebot von PPF Germany finden Sie unter: http://ppfgermany.de/

Original-Content von: HES Tactical UG, übermittelt durch news aktuell