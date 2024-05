XCMG Machinery

Modernes Bohrgerät von XCMG meistert schwieriges Terrain beim serbischen Gaspipeline-Projekt

Belgrad, Serbien (ots/PRNewswire)

In einem bedeutenden Fortschritt für Serbiens Erdgasinfrastruktur schließt XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) einen anspruchsvollen Abschnitt des Donau-Gaspipeline-Projekts mit seiner Hochleistungs-Horizontalspülbohranlage XZ3600 und der Spülungspumpe XMP2800 ab. Dieses "Power-Duo" überwand innerhalb einer Woche eine 70 MPa harte Bodenschicht.

Das Gebiet in der Nähe der Donau ist bekannt für seine feuchten Bodenverhältnisse und die mit Sand und Kieselsteinen durchsetzten harten Bodenschichten, die das Bohren besonders erschweren. Die Notwendigkeit einer präzisen Navigation durch den gewundenen Flusslauf stellte außergewöhnlich hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Ausrüstung und die Betriebstechnik.

Nach einer gründlichen Bewertung und einem Vergleich der Ausrüstungsmöglichkeiten wählten die örtlichen Kunden für dieses Projekt die Kombination aus dem Horizontalspülbohrgerät XZ3600 und der Spülungspumpe XMP2800 von XCMG. Durch den Einsatz von Kerntechnologie und stabiler Leistung sowie umfassenden Betriebsplänen konnte XCMG diese Herausforderung in Übersee innerhalb von nur einer Woche effizient bewältigen.

Dieselbe Kombination aus XCMG-Horizontalspülbohranlage und Schlammpumpe hatte zuvor in Nigeria Baurekorde aufgestellt. Das XZ3600 ist ein von XCMG selbst entwickeltes Großtonnage-Horizontalbohrgerät, das eine maximale Rückzugskraft von bis zu 3600 kN und ein maximales Drehmoment von 120.000 N •m erreichen kann. Es ist für lange Strecken und schwierige Geländeüberquerungen konzipiert. Die zugehörige Schlammpumpstation XMP2800 kann sich selbstständig an die Baubedingungen anpassen, um den Schlammverbrauch zu senken und die Kosten zu reduzieren.

Frühere Engagements umfassen die Teilnahme an städtischen Bauprojekten in Serbien und den Nachbarländern mit verschiedenen Straßenbaumaschinen und grabenlosen Geräten von XCMG. Im Distrikt Nišava feierte die neueste Planierraupe D170 dank der Unterstützung von Servicetechnikern aus Übersee, die dafür sorgten, dass sie genau am Nachmittag einsatzbereit war, ihren ersten Auftritt.

In Bosnien-Herzegowina, an der Grenze zu Serbien, befindet sich eines der größten neuen Energieprojekte, wo der Windturbinenkran, der größte aus China exportierte Teleskopauslegerkran, seinen Hubrekord unter ähnlichen Modellen in der Branche hält.

Neben diesen Errungenschaften in Serbien wurden Beiträge zu Montenegros erster Autobahn geleistet, die die Hauptstadt mit den nordserbischen Regionen über eine Schnellstraße verbindet, wobei die Tunnelbohrmaschinen des Unternehmens eine entscheidende Rolle spielten. Darüber hinaus war das Unternehmen am Bau von Straßen, Brücken und Bergwerken in Mazedonien, Bulgarien, Ungarn und anderen Nachbarländern beteiligt, wobei es seine Produktpalette von Kränen, Bergbaumaschinen, Gradern und Drehbohrern vorstellte und damit regionale Entwicklungsprojekte in diesen Gebieten maßgeblich unterstützte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2420560/WechatIMG11105.jpg

