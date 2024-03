XCMG Machinery

XCMG Machinery bekämpft den weltweiten Talentmangel in der Baumaschinenindustrie

Xuzhou, China, 29. März 2024 (ots/PRNewswire)

In einem strategischen Schritt zur Behebung des zunehmenden Talentmangels in der globalen Baumaschinenindustrie hat XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG") ein umfassendes interdisziplinäres Schulungsprogramm für seine Mitarbeiter vom XCMG Global Business Headquarters gestartet. Diese Initiative zielt darauf ab, die umfassenden Projektmanagementfähigkeiten von mehr als 1.000 Mitarbeitern zu verbessern und Dienstleistungen wie vorbeugende Wartung, Ausrüstung und technische Beratung anzubieten. Durch das Programm wird der Druck auf die Auftragnehmer, die über zu wenig erfahrenes Personal verfügen, erheblich gemindert.

Weltweit ist der Bausektor aufgrund eines erheblichen Mangels an qualifizierten Arbeitskräften zunehmend unter Druck, eine Herausforderung, die in Ländern mit fortgeschrittener Infrastruktur, wie den USA und Kanada, sowie in Entwicklungsländern mit rascher Urbanisierung, wie Indien und Südafrika, besonders groß ist. XCMG weiß, wie wichtig es ist, über hochqualifizierte und serviceorientierte Mitarbeiter zu verfügen, die Bauunternehmer und Bauherren in ihrem Streben nach effizienten Bauprozessen unterstützen. Aus diesem Grund hat XCMG eine umfassende Reihe von Serviceschulungen für die wichtigsten internationalen Märkte eingeführt, um die Fähigkeiten und Kenntnisse seiner Servicemitarbeiter zu verbessern.

XCMG hat bei seinen internationalen Schulungsbemühungen bemerkenswerte Fortschritte gemacht und mehr als 300 Schulungen mit einer Dauer von über 1.300 Stunden organisiert, an denen Teilnehmer aus über 30 Ländern teilnahmen, insgesamt fast 2.000 Personen. Das Global Business Headquarter des Unternehmens nutzt seine umfangreichen globalen Ressourcen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Prüfung und entwickelt maßgeschneiderte Schulungsinitiativen, die genau auf die spezifischen Anforderungen der lokalen Märkte abgestimmt sind. Diese Initiativen wurden in verschiedenen Regionen umgesetzt, darunter Südostasien, Zentralasien, Indonesien und Südafrika, wo sie von internationalen Auszubildenden hervorragend aufgenommen wurden.

Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Verbindung von theoretischem Wissen und praktischer Anwendung. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, an simulierten Übungen teilzunehmen, die eine Reihe von Situationen abdecken, z. B. Betrieb und Wartung. Es verwandelt die Produktionslinien in Lernumgebungen, indem es die Auszubildenden durch Werkstätten, Produkttestzonen und Bereiche für die Betriebswartung führt. Durch eine grundlegende Ausbildung in den Bereichen Mechanik, Hydraulik und Elektrik haben die internationalen Servicemitarbeiter ihr Fachwissen deutlich verbessert und sind nun in der Lage, die verschiedensten technischen Reparatur- und Supportaufgaben zu bewältigen. Darüber hinaus wurden umfassende und detaillierte Schulungen zu Betrieb und Wartung verschiedener Produkte angeboten, die die Teilnehmer in die Lage versetzen, Notfälle schnell zu beheben und Ausfallzeiten beim Kunden zu minimieren.

XCMG hat seine Servicekapazitäten über die herkömmliche Reparatur von Maschinen und den technischen Support hinaus weiterentwickelt, indem es Beratungen zur Verbesserung der vorbeugenden Wartung einbezog und so die Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen bereicherte. Dieses verbesserte Servicemodell steigert sowohl die Servicequalität als auch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Serviceteams.

Das Techniker-College von Xuzhou Construction Machinery bietet eine praxisnahe Lernerfahrung, bei der die Teammitglieder Geräte vor Ort zerlegen und untersuchen und mit Simulatoren und echten Maschinen trainieren, um sich schnell und kompetent an neue Produkte und Technologien anzupassen. Durch rechtzeitige und strategische Werbemaßnahmen für neu eingeführte Produkte auf internationaler Ebene ist das Team in der Lage, maßgeschneiderte Aktualisierungs- und Anpassungsdienste anzubieten und so die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern.

