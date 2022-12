Adstronauts GmbH

Die Adstronauts GmbH nimmt neue Dimensionen an: Hannover Unternehmen wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter

Hannover (ots)

Die Adstronauts GmbH, eine Performance-Marketing-Agentur für Onlineshops mit Sitz in Hannover, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Operations und Administration. Besonders gefragt sind Mediengestalter und Performance Marketer, die sich einen sicheren Arbeitsplatz in einem Wachstumsmarkt wünschen. Die Stellen bei der Adstronauts GmbH sind ab sofort verfügbar. Ein schöner Arbeitsplatz im modernen Büro des Unternehmens, mit guter Anbindung und mitten in Hannover ist vorhanden.

Die Geschäftsführer Jana Micus und Felix Röllig: "Die Nachfrage nach unserem Angebot ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Entsprechend haben wir unser Team ausgebaut und uns dazu entschlossen, unser Team auch weiterhin zu vergrößern, um der hohen Nachfrage gerecht werden zu können. Dafür suchen wir neue Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam mit uns wachsen möchten. Während der strukturierten Einarbeitungsphase erlernen sie innerhalb kurzer Zeit alles, was sie zur Ausführung des Jobs benötigen. Währenddessen erhält jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter Zugriff auf eine umfangreiche Schulungsplattform, die von Marketingthemen bis hin zu den Arbeitsabläufen alle Themen abdeckt, die man wissen muss. Vorkenntnisse sind wünschenswert, aber nicht notwendig."

Die Adstronauts GmbH versteht sich als Boutique-Agentur, die ihre Kunden bei jedem Schritt partnerschaftlich begleitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens erstellen hochwertige Werbeanzeigen für Facebook und Instagram, um Onlineshops aus der gesamten DACH-Region zu mehr Kunden und mehr Bekanntheit zu verhelfen - und sie so beim messbaren Wachstum zu unterstützen. Zudem wird das Kosten-Umsatz-Verhältnis der Marketing-Investitionen verbessert. Die Adstronauts GmbH wurde 2019 gegründet, nun folgt der nächste Schritt: Das Team umfasst aktuell bereits neun Mitarbeiter und soll in den nächsten Monaten um weitere 15 anwachsen.

"Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe", berichten die Geschäftsführer Jana Micus und Felix Röllig. "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei uns die Möglichkeit, in einem motivierten Team und einer attraktiven Branche zu arbeiten, die seit Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnet. Immer mehr Unternehmen beteiligen sich weltweit in der E-Commerce-Branche. Statistiken zufolge wird der globale Umsatz im Onlinehandel in den nächsten Jahren auf mehrere Billionen Dollar ansteigen. Wir sind ein Teil dieses Wachstumsmarktes und unsere Vision ist es, Onlineshops mit hochwertigen Werbeanzeigen zu mehr Kunden, Sichtbarkeit und mehr Umsatz zu verhelfen", so die beiden Unternehmer.

Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://adstronauts.recruitee.com/

