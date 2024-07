JD.com

Ochama führt „Ochama 1h Delivery" („Ochama 1-Stunden-Lieferung") ein und stärkt sein Engagement für Pünktlichkeit

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire)

Ochama, der innovative Omni-Channel-Einzelhändler von JD.com, hat kürzlich die Einführung der „Ochama 1h Delivery" („Ochama 1-Stunden-Lieferung") angekündigt und unterstreicht damit das Engagement des Unternehmens, schnelle und zuverlässige Einkaufserlebnisse zu bieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden Rechnung tragen. Dieser neue Service bietet eine kostenlose Zustellung ausgewählter Produkte innerhalb einer Stunde im größten Teil von Amsterdam und ist damit der einzige kostenlose Service dieser Art in den Niederlanden.

Der neue Lieferservice „Ochama 1h Delivery" umfasst eine breite Palette von Produktkategorien wie frische und tiefgekühlte Lebensmittel, Getränke, Biere, Körperpflegeartikel und mehr. Kunden, die zwischen 9 Uhr morgens und 23 Uhr abends bestellen, erhalten ihre Pakete innerhalb einer Stunde. Bei Bestellungen nach 23.00 Uhr erfolgt die Zustellung vor 10.00 Uhr des folgenden Tages.

Als Tochtergesellschaft von JD.com, dem umsatzstärksten Einzelhändler Chinas, nutzt ochama fortschrittliche Lieferkettentechnologien und -kapazitäten, um eine effiziente Lieferung anzubieten. Der Eckpfeiler des neuen 1-Stunden-Zustelldienstes ist das strategisch günstig gelegene Forward Distribution Center (FDC) in Amsterdam. Das FDC ist optimal positioniert, um die Kunden zu bedienen. Es unterstützt die Lagerung, Sortierung und sofortige Auftragsabwicklung und beliefert die Verbraucher in einem Umkreis von 3 km effektiv. Insbesondere werden die Aufträge unmittelbar nach ihrer Erteilung an das FDC Amsterdam weitergeleitet. Dort werden die Artikel von einem engagierten Team von ochama schnell geholt und verpackt. Das Paket wird dann von den ochama-eigenen Kurieren direkt an die Haustür des Kunden geliefert, was einen reibungslosen und effizienten Lieferprozess gewährleistet.

Um den unterschiedlichen Abholpräferenzen der Verbraucher noch besser gerecht zu werden, hat ochama kürzlich mehr als 1.000 Abholfächer in den Niederlanden und Belgien eingerichtet. Diese innovative, automatisierte Abholoption erweitert den Komfort der bestehenden Abholservices von ochama. Ochama bietet derzeit Hauslieferdienste in 24 Ländern an und betreibt über 800 Abholstellen in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Frankreich. Außerdem hat ochama in ausgewählten Regionen der Niederlande einen Abholservice am selben Tag eingeführt.

Während der jüngsten „618 Grand Promotion", einer jährlichen Verkaufsveranstaltung mit erheblichen Rabatten auf eine Vielzahl von Produkten, verzeichnete ochama einen Anstieg der Elektronikverkäufe um 245 % gegenüber dem Vorjahr, was das wachsende Vertrauen und die zunehmende Präferenz der Kundenbasis unterstreicht.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt ochama seiner Mission treu, überragende Qualität, Erschwinglichkeit und Bequemlichkeit zu bieten und damit ein verbessertes Einkaufserlebnis für alle seine Kunden zu gewährleisten.

Informationen zu ochama Ochama ist ein innovativer B2C-Omnichannel-Einzelhändler, der hochmoderne Einzelhandels- und Lieferkettenlösungen einsetzt, um ein umfassendes, kategorienübergreifendes Sortiment von sowohl hoch bewerteten als auch preisgünstigen Produkten zu den besten Preisen anzubieten.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ochama-fuhrt-ochama-1h-delivery-ochama-1-stunden-lieferung-ein-und-starkt-sein-engagement-fur-punktlichkeit-302196982.html

Original-Content von: JD.com, übermittelt durch news aktuell