Endlich bessere Arbeitsbedingungen: Mit FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING den idealen Arbeitgeber im Gesundheitswesen finden

Berlin (ots)

Dirk Bachmann ist Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING, einer auf das Gesundheitswesen spezialisierten Personalberatung sowie Karriereplattform. Gemeinsam führt das Team aus Vermittlungsexperten qualifizierte Kandidaten aus dem medizinischen Bereich mit medizinischen Einrichtungen wie Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinischen Versorgungszentren zusammen. Wie Bewerber mit der Hilfe von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING endlich den für sie idealen Arbeitgeber im Gesundheitswesen finden, erfahren Sie im Folgenden.

Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen stehen oft in der Kritik. Gleichzeitig ächzt die Branche unter dem Fachkräftemangel. Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen und Versorgungszentren leiden - genauso wie das häufig stark überlastete Personal. Zwar wurde dieser Problematik gerade durch die vergangenen Corona-Jahre eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil, die Arbeitsbedingungen blieben aber größtenteils weiterhin schlecht. In der Folge suchen zahlreiche Fachkräfte nach einer neuen Anstellung, in der sie sich bessere Bedingungen erhoffen, das bestätigt auch Dirk Bachmann, Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Das Unternehmen kennt die Situation am Markt genau und weiß, was sich Kandidaten heute von ihrem Arbeitgeber wünschen. Aus diesem Grund führt das Team aus Personalberatern qualifizierte Bewerber mit attraktiven Arbeitgebern der Gesundheitsbranche zusammen. Ganz gleich, ob sie auf der Suche nach Pflegejobs, Honorararztstellenangeboten, Assistenzarztstellen oder Anstellungen im Verwaltungs- oder Managementbereich im Gesundheitswesen sind, die Experten finden genau die Stellen, die zu den Bewerbern passen. Wie das gelingt, haben die Experten im Folgenden zusammengefasst.

1. Stellensuche anhand der Bewerberbedürfnisse

Zufriedene Mitarbeiter sind der Schlüssel der nachhaltigen Stellenbesetzung. Im Unternehmen bleibt schließlich nur, wer sich wohlfühlt. Das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING weiß, dass es heute weit mehr braucht als ein angemessenes Gehalt, um Mitarbeiter zufriedenzustellen. Aufgrund ihrer ganzheitlichen Sichtweise auf den Arbeitsmarkt wissen die Vermittlungsexperten, dass vor allem das Arbeitsumfeld passen muss. Dazu zählen neben einer angenehmen Arbeitsatmosphäre auch Faktoren wie ein überschaubarer Arbeitsweg, eine gute Teamkultur und attraktive Karrieremöglichkeiten. Auch die Arbeitsbelastung darf nicht länger zu hoch sein. Umso wichtiger ist es, Kandidaten in Stellen zu vermitteln, die ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Genau das bietet das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Die Arbeitsplatzsuche läuft darum genau nach den Vorstellungen der jeweiligen Bewerber ab. So gewährleistet das Team aus Personalberatern, dass Bewerber nur in für sie relevante und attraktive Stellen vermittelt werden.

2. Enge Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und -nehmern

Darüber hinaus arbeitet das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING eng mit den suchenden Fachkräften und Unternehmen zusammen, um am Ende die passenden Parteien zusammenzuführen. Hierzu greifen sie auf ein umfangreiches Netzwerk an Arbeitgebern und -nehmern zurück. Anhand einer ausführlichen Bedarfsanalyse identifizieren sie sowohl die Ansprüche der Unternehmen an ihre Mitarbeiter als auch der Bewerber an ihren Arbeitgeber. So gewährleisten sie, dass am Ende jeder Topf den passenden Deckel findet.

3. Umfangreiches Netzwerk an offenen Stellen

Darüber hinaus bietet sich durch die Zusammenarbeit mit FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING der große Vorteil, auf eine Vielzahl an Stellen zugreifen zu können. So ergeben sich täglich mehrere hundert vakante Stellen. Ihren Pool an Bewerbern und suchenden Einrichtungen gleichen die Vermittlungsexperten immer wieder miteinander ab und sorgen so dafür, dass Bewerber schnell in die für sie passende Stelle vermittelt werden können.

4. Zugriff auf exklusive Informationen

Durch ihren umfangreichen Einblick in den Arbeitsmarkt und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen suchenden Unternehmen hat das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING außerdem Zugriff auf exklusive Informationen. So wissen diese nicht nur von vakanten Stellen, bevor diese offiziell ausgeschrieben werden, sondern haben außerdem Zugriff auf wertvolle Insights zu Gehaltsgefügen und dergleichen. Suchende Kandidaten profitieren damit auf ganzer Linie.

5. Unterstützung im Verhandlungsprozess

Nicht zuletzt unterstützen die Vermittlungsexperten Bewerber auch in diversen Verhandlungen. So erlaubt es der enge Kontakt mit den suchenden Unternehmen beispielsweise mehr Gehalt, Urlaub oder andere Freiheiten zu erwirken. Ein Vorteil, der nicht nur exklusiv ist, sondern den Bewerber sehr zu schätzen wissen. Dadurch holt FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING im Rahmen der persönlichen Zusammenarbeit das Optimum für ihre Kandidaten heraus.

