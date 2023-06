FYE International Recruiting GmbH

Minimaler Aufwand, maximale Ergebnisse mit FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING: So einfach kann die Jobsuche im Gesundheitswesen sein

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Suche nach einer Anstellung im Gesundheitsbereich, die wirklich zu einem passt, stellt viele Bewerber immer wieder vor Herausforderungen. Um diese schwierige Ausgangslage zu entschärfen, hat sich das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING rund um Geschäftsführer Dirk Bachmann auf die Mitarbeitergewinnung im Gesundheitswesen spezialisiert. Mit erprobten Strategien bringen sie qualifizierte Kandidaten mit attraktiven Arbeitgebern zusammen. Wie einfach die Jobsuche im Gesundheitswesen mit der Hilfe von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING sein kann, erfahren Sie im Folgenden.

Der demografische Wandel in westlichen Industrienationen führt notgedrungen zu einem wachsenden Bedarf an medizinischen Dienstleistungen bei einer gleichzeitig sinkenden Zahl von Ärzten und anderem Personal im Gesundheitswesen. In der Folge haben medizinische Fachkräfte immer mehr Aufgaben in derselben Zeit zu bewältigen und leiden oft unter hohem Zeitdruck. Dies macht eine Jobsuche neben der kräftezehrenden Arbeit für viele Ärzte, kaufmännische Leiter oder Pflegekräfte fast unmöglich. Die Personalberatungsagentur und Karriereplattform FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING unter Geschäftsführer Dirk Bachmann hat sich darum vor mehr als zehn Jahren auf die Personalvermittlung für Kliniken, Reha-Zentren und medizinischen Versorgungszentren spezialisiert.

Das Team aus Personalvermittlern kennt den Arbeitsmarkt im Gesundheitswesen damit genau und verfügt über ein weitverzweigtes Netzwerk, wodurch es schnell und flexibel auf offene Stellen reagieren und Kandidaten zielsicher an ihren Wunscharbeitgeber vermitteln kann. Gemeinsam hat es sich das Team daher zur Aufgabe gemacht, qualifizierte Bewerber mit attraktiven Arbeitgebern aus dem Gesundheitsbereich zusammenzuführen. Das schließt Ärzte, Therapeuten und Pflegeführungskräfte ebenso mit ein wie kaufmännische Leiter oder Geschäftsführer. Wie Bewerber im Gesundheitswesen mit der Hilfe der Experten von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING mit minimalem Aufwand maximale Ergebnisse bei der Jobsuche erzielen, haben die Experten im Folgenden zusammengefasst.

1. Zeitliche Erleichterung und Vorauswahl

Für Fach- und Führungskräfte in der Gesundheitsbranche gestaltet sich der Arbeitsalltag außerordentlich kräftezehrend - sowohl physisch als auch psychisch. Neben einem großen Zeitdruck haben alle Beteiligten mit personellen Engpässen und einem hohen Grad an Verantwortung zu kämpfen. In dieser Situation bleibt kaum Zeit für eine ausführliche Jobsuche.

Hinzu kommt, dass die Gesundheitsbranche generell von Traditionen geprägt ist. Nicht selten sind daher auch etwaige Stellenanzeigen nach diesen alten Mustern formuliert. Vorabrecherchen über Social Media liefern daher nur selten aufschlussreiche Ergebnisse, was vor allem an der dünnen Informationslage liegt. Internetauftritte verfälschen hier oft das Bild, was die Suche nach einer Stelle zusätzlich erschwert und verlangsamt. Das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING kennt die Branche und auch die suchenden Einrichtungen genau. So können sie für jeden Bewerber genau die Stelle finden, die wirklich zu ihm passt und nehmen ihm so eine große Last von den Schultern.

2. Umfassende Stellenangebote

Die Personalberatung bietet außerdem auch selbst eine breite Palette an Stellen in Kliniken, Reha-Zentren und medizinischen Versorgungseinrichtungen an. Dabei decken sie die gesamte DACH-Region ab. Offene Stellen finden sich für jegliche Positionen und auf allen Fachgebieten. Die Kandidaten richten ihre Bewerbungen mithilfe eines Formulars direkt an FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Nach einer kurzen Rücksprache leitet die Agentur die Bewerbung an passende Stellenanbieter weiter.

3. Maßgeschneiderte Jobsuche

Ein großer Vorteil der Jobsuche mithilfe der Experten von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING ist das maßgeschneiderte Anforderungsprofil der Bewerber. Nur diejenigen Stellen, die exakt ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen entsprechen, werden an die Kandidaten weitergeleitet. Dadurch erhalten diese nur relevante Angebote, die sie wirklich interessieren. Das spart viel Zeit und Nerven.

4. Diskreter Umgang mit Daten

Außerdem können sich Bewerber darauf verlassen, bei ihrer Stellensuche so lange anonym zu bleiben, bis auf Wunsch des Kandidaten eine Vorstellung bei einer Einrichtung stattfindet. Diskrete und anonymisierte Verfahren garantieren, dass die Identität des Bewerbers geschützt bleibt und der aktuelle Arbeitgeber nichts von den Bewerbungen seines Arbeitnehmers erfährt.

5. Langfristige und persönliche Betreuung aller Bewerber

Wer sich mithilfe von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING auf eine neue Stelle bewirbt, kann sicher sein, umfassend und persönlich durch alle Schritte des Bewerbungsprozesses begleitet zu werden. Darüber hinaus können sich Kandidaten darauf verlassen, dass das Team aus Personalberatern die Einrichtungen bestens kennt und Bewerbern ein realistisches Bild von ihrem zukünftigen Arbeitgeber vermitteln kann.

Suchen auch Sie nach einer neuen Stelle im Gesundheitswesen? Egal, ob es sich dabei um Honorararzt Stellenangebote, Assistenzarzt- oder Chefarztstellen, Pflege-Jobs oder um eine Anstellung im Verwaltungs- oder Managementbereich im Gesundheitswesen handelt - das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING findet für Sie die Stelle, die wirklich zu Ihnen passt! Melden Sie sich jetzt und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: FYE International Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuell