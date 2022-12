TVdirekt

Exklusiv in "TVdirekt": Yvonne Catterfeld über Psychotherapien, fehlendes Selbstbewusstsein und Vorurteile - "Mein größter Feind war ich manchmal selbst"

Am 22.12. ermittelt Yvonne Catterfeld zum elften Mal in der spannenden ARD-Reihe "Wolfsland". "Mein Krimi '20 Stunden'", so Catterfeld zu "TVdirekt" (Erstverkaufstag: 7.12.), "hat einen psychologischen Dreh - indem er etwa beleuchtet, warum ein Täter sich als Opfer betrachtet und seinen Mitmenschen die Schuld für alles zuweist."

Angesprochen auf das Thema Psychologie - und ob sie selbst schon mal auf der Couch gelegen habe - verrät Catterfeld: "Ja, im Alter von 25 Jahren habe ich mal eine Kurztherapie gemacht, um zu verstehen, wie sich bestimmte Verhaltensmuster durchbrechen lassen, warum einen manche Dinge triggern und wieso man in bestimmten Situationen immer wieder ähnlich reagiert."

Eines von Catterfelds größten Problemen im Verlauf ihrer Karriere: "Mein größter Feind war ich manchmal selbst, und über meinen Schatten zu springen war häufig nicht einfach. Aber jetzt weiß ich, dass ich das kann - und traue es mir wirklich zu. Ja, ich habe hart für alles gekämpft und hatte mit Vorurteilen zu kämpfen."

Gefragt, wie zufrieden sie mit "Wolfsland" sei, bilanziert Catterfeld: "Wenn sich meine Rolle nicht so gut weiterentwickelt hätte, wäre ich wahrscheinlich schon ausgestiegen. Aber der große Pluspunkt ist, dass die Autoren immer dieselben sind - und dass sie unsere Figuren sehr gut kennen. Außerdem ist es sehr schön, eine wiederkehrende Reihe zu haben. Früher waren Serien im deutschen TV nicht so erstrebenswert, aber momentan freut sich fast jeder Schauspieler, wenn er etwas Konstantes hat. Denn man wird allmählich reifer und älter und hat trotzdem eine gewisse Sicherheit."

Auf die Frage, ob Schauspielerinnen jenseits des 40. Lebensjahrs wirklich häufiger unter einem Karriereknick litten, antwortet Catterfeld: "Dass es ab 40 schwerer wird, wurde mir schon mit 30 prophezeit. Aber mal ehrlich: Das ist etwas, mit dem man besonders Frauen grundlos Angst macht. Ich verurteile das. Wir haben nun mal prinzipiell einen unsicheren Beruf, und 'einfach' im klassischen Sinn war unser Job noch nie. Doch wieso sollte man deshalb angsterfüllt in die Zukunft blicken?"

Der 12. Fall der "Wolfsland"-Reihe, "Das dreckige Dutzend", läuft am 29.12. um 20.15 Uhr bei DasErste.

