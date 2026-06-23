waterdrop®

waterdrop® startet lokale Wachstumsoffensive und ernennt Mark Henning zum ersten General Manager in Deutschland

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wien/Hamburg (ots)

Mit der Eröffnung des neuen Hamburger Offices und der erstmaligen Besetzung einer General-Manager-Rolle in Deutschland startet waterdrop® mit Deutschland einen konsequent lokalen Wachstumsansatz. Weitere Märkte folgen.

waterdrop®, die globale Hydration-Marke aus Wien, geht in Europa lokal: Mit dem neuen Office in Hamburg und der erstmaligen Besetzung einer General-Manager-Rolle in Deutschland startet das Unternehmen einen konsequent lokalen Wachstumsansatz in seinen wichtigsten europäischen Märkten. Den Anfang macht Deutschland, an dessen Spitze ab sofort der deutsche FMCG-Experte Mark Henning steht. Weitere Märkte folgen.

Deutschland macht den Anfang

Deutschland zählt zu den größten und dynamischsten Hydration-Märkten Europas und ist seit Jahren einer der wichtigsten Treiber des internationalen Geschäfts von waterdrop®. Mit dem neuen Hamburger Office, einem wachsenden lokalen Team und einer dedizierten General-Manager-Rolle vor Ort setzt die Marke einen klaren strategischen Schritt: weg von einer rein zentralen Steuerung aus Wien, hin zu echter lokaler Verankerung. Dazu gehört eine konsequent omni-channelorientierte Marktbearbeitung über Lebensmittel- und Drogeriehandel, Direct-to-Consumer, eigene Stores und Brand-Aktivierungen, ebenso wie eine engere Verbindung zur deutschen Community und zu lokalen Partnern. Was in Deutschland beginnt, ist das Modell für die schrittweise Lokalisierung weiterer europäischer Schlüsselmärkte.

Mark Henning übernimmt

An der Spitze dieser neuen Phase steht mit Mark Henning ein deutscher Markenmanager, der waterdrop® bereits aus dem Unternehmen heraus mitgestaltet hat und sich als Brand-Lover für die Marke einsetzt. Henning bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung aus der internationalen FMCG-Welt mit, mit klarem Fokus auf Premium-Markenführung. Zuletzt verantwortete er bei General Mills als Managing Director Germany und Commercial Leader Northern Europe das DACH-, BeNeLux- und Nordics-Geschäft. Frühere Karrierestationen führten ihn zu Campbell Soup Company, Danone und Unilever.

"Wir bauen waterdrop® seit zehn Jahren als globale Marke aus Wien auf, mit einer klaren Mission und einem Produkt, das eine eigene Kategorie geschaffen hat. Was in den nächsten Jahren stärker spürbar wird, ist Nähe", sagt Martin Murray, Founder & CEO von waterdrop®. "Mit dem neuen Hamburger Office und der Ernennung von Mark gehen wir in einem unserer wichtigsten Märkte den entscheidenden nächsten Schritt: echte lokale Aufstellung, mit einem deutschen Team, deutscher Führung und einer noch stärkeren omni-channelorientierten Marktbearbeitung. Deutschland ist der Auftakt. Weitere Märkte folgen."

"waterdrop® ist eine der wenigen Marken in Europa, die eine eigene Kategorie geschaffen und dabei eine außergewöhnliche Community aufgebaut hat. Ich bin ein großer Fan dieser Marke und durfte sie bereits aus dem Unternehmen heraus mitgestalten", sagt Mark Henning, General Manager Deutschland bei waterdrop®. "Deutschland bietet enormes Potenzial für Hydration und Microdrinks. Wir haben jetzt die Chance, hier ganz neu zu denken: lokal verankert, dicht am Handel, dicht an unseren Kund:innen und mit einer klaren Stimme, die zu diesem Markt passt. Auf diese Aufgabe freue ich mich sehr."

Im Jubiläumsjahr

Der Schritt in Hamburg fällt in eine Phase außergewöhnlicher Dynamik für waterdrop®. Im April 2026 hat das Unternehmen die größte Finanzierungsrunde seiner Geschichte mit über 100 Millionen Euro abgeschlossen und feiert 2026 sein zehnjähriges Bestehen. Parallel läuft die größte Marketingkampagne in der Geschichte des Unternehmens, eine vollständig integrierte Aktivierung mit starker Out-of-Home-Präsenz, digitalen Komponenten und Live-Aktivierungen. Der konsequent lokale Wachstumsansatz ist die nächste Stufe dieser Phase.

Über waterdrop®

Gegründet 2016 in Österreich, hat sich waterdrop® zum Ziel gesetzt, die Getränkeindustrie mit dem weltweit ersten "Microdrink" zu revolutionieren. Das Konzept ist ebenso einfach wie überzeugend: ein kleiner, zuckerfreier Würfel, der sich in Wasser auflöst und ein einzigartiges Geschmackserlebnis aus natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten schafft. Im Zentrum steht eine klare Mission: Drink More Water.

Mit einem konsequenten Fokus auf die Reduktion von Plastikmüll helfen waterdrop® Microdrinks, im Vergleich zu vorab abgefüllten Getränken in 500-ml-Plastikflaschen bis zu 98 % Plastik einzusparen. Neben den Getränkewürfeln entwickelt die Marke auch wiederverwendbare Trinkflaschen und Wasserfiltersysteme, um das gesamte Trinkerlebnis innovativ und nachhaltiger zu gestalten.

Heute betreut waterdrop® mehr als 5 Millionen Online-Kund:innen, beschäftigt über 400 Mitarbeitende und ist weltweit in über 20.000 Verkaufsstellen sowie in mehr als 50 eigenen Stores in Europa und den USA vertreten. Die Produkte werden derzeit in Europa, den USA, Japan und Australien verkauft.

Weitere Informationen unter: www.waterdrop.com

Original-Content von: waterdrop®, übermittelt durch news aktuell