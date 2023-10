SAJ

SAJ's Smart Home Energiespeicherlösung hilft mehr Familien in Deutschland ohne Stromsorgen

Frankfurt (ots/PRNewswire)

Der Anbieter von intelligenten Energiespeicherlösungen SAJ will mit seiner intelligenten Energiespeicherlösung für Privathaushalte, der HS2 ALL-IN-ONE SOLUTION, die Art und Weise revolutionieren, wie Hausbesitzer ihren Energiebedarf während winterlicher Stromausfälle decken. Diese innovative, vom TÜV Rheinland zertifizierte Lösung sorgt dafür, dass Licht und Wärme auch bei einem Stromausfall nicht ausgehen.

Die HS2-Serie ist eine leistungsstarke ALL-IN-ONE SOLUTION, die für die Installation von Energiespeichersystemen in Wohngebäuden entwickelt wurde. Sie verfügt über eine auf bis zu 25,0 kWh erweiterbare Batteriekapazität, die ein schnelles Laden und Entladen der Batterie ermöglicht. Mit einer PV-seitigen Überdimensionierung von 150% und einer AC-Überlastung von 110% ist die HS2-Serie eine robuste Lösung für Stromengpässe in den kalten Wintermonaten.

Die HS2-Serie verfügt außerdem über einen maximalen Strangstrom von 16 A, wodurch sie mit den auf dem Markt erhältlichen Hochleistungs-PV-Modulen kompatibel ist. Die verschiedenen Nutzungsmodi erhöhen die Flexibilität des Energiemanagements und bieten dem Endverbraucher eine sicherere, intelligentere und zuverlässigere Energiespeicherung.

Die Installation ist dank des modularen Designs und der Vorverdrahtung einfach. Die HS2-Serie bietet außerdem ein intelligentes Energiemanagement über die eSAJ APP, was sie für Hausbesitzer bequem und effizient macht. Durch die Nachrüstung des bestehenden Netzsystems mit einem intelligenten Batteriespeichersystem können Hauseigentümer Energieunabhängigkeit und Kosteneffizienz erreichen.

Mit der HS2-Serie ist SAJ führend im Bereich der intelligenten Energiespeicherlösungen für Privathaushalte und stellt sicher, dass Hausbesitzer auch bei Stromengpässen im Winter Licht und Heizung anlassen können. Um diese Fähigkeit auch auf gewerbliche und industrielle Umgebungen auszuweiten, wird SAJ ein ähnliches Produkt CHS2 All-In-One Energy Storage Solution auf den Markt bringen, das für große Wohngebäude oder gewerbliche und industrielle Szenarien in Deutschland geeignet ist. Es kann den zusätzlichen Netzbedarf effektiv reduzieren und die Unabhängigkeit von grüner Energie stärken.

Für weitere Einzelheiten: https://www.saj-electric.com

About SAJ

Mit 18 Jahren Hingabe und Professionalität hat sich SAJ als Pionier in der Branche der erneuerbaren Energien etabliert. SAJ hat sich verpflichtet, zuverlässige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Energielösungen für Privathaushalte und Gewerbe, tragbare Kraftwerke und industrielle Automatisierung anzubieten. Das ganzheitliche Produktportfolio begleitet die Verbraucher auf dem gesamten Weg der Energiespeicherung, des Energieverbrauchs und des Energiemanagements. Die Produkte von SAJ sind in über 80 Ländern und Regionen willkommen und helfen den Kunden weltweit, ein energieautarkes und nachhaltiges Leben zu realisieren.

Original-Content von: SAJ, übermittelt durch news aktuell