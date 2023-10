mitarbeiter.com

Carlo Credo von mitarbeiter.com®: Sein Beitrag zum Umweltschutz in Deutschland

Essen (ots)

Zukunftsthemen wie der anhaltende Fachkräftemangel und die weltweiten Klimaänderungen sind derzeit in aller Munde. Carlo Credo, der Gründer und Geschäftsführer von mitarbeiter.com®, einer Marke der Marketing Wizards GmbH, verbindet mit seiner Social-Recruiting-Agentur beide Themen: Nicht nur unterstützt er Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, ihre offenen Stellen zu besetzen und ihre Mitarbeitergewinnung langfristig zu optimieren - im Rahmen seines Engagements für PLANT-MY-TREE® setzt er sich auch für das Pflanzen von Bäumen in Deutschland ein. Hier erfahren Sie mehr über die Wirkung, die die Arbeit des Recruiting- und Marketing-Experten für den Umweltschutz in Deutschland hat.

Die Welt des Recruitings ist im Wandel. In einer Zeit, in der der Fachkräftemangel den Arbeitsmarkt prägt, müssen Unternehmen innovative Wege beschreiten, um die besten Talente zu finden. Doch bei allen Bemühungen, offene Stellen zu besetzen, gibt es noch eine andere Ebene, die immer mehr an Bedeutung gewinnt - die ethische Verantwortung. "Der Schlüssel zum Erfolg liegt heutzutage nicht nur darin, gut in der Branche vernetzt zu sein, sondern auch darin, sich von der Masse abzuheben", weiß Carlo Credo, der Gründer und Geschäftsführer von mitarbeiter.com®, einer Marke der Marketing Wizards GmbH. "Eine Möglichkeit, das zu tun, besteht darin, aktiv zum Umweltschutz beizutragen. Indem Unternehmen ethische Grundsätze in ihr Geschäftsmodell integrieren, tun sie nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern können auch ihr Employer Branding verbessern - eine Win-win-Situation, die zeigt, dass Recruiting und Umweltschutz Hand in Hand gehen können."

"Das Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit wächst stetig", fährt der Recruiting- und Marketing-Experte fort. "In der Folge legen immer mehr Menschen bei der Jobsuche Wert darauf, dass ihre Arbeitgeber ethische Grundsätze und soziale Verantwortung ernst nehmen." Mit mitarbeiter.com® hat es sich Carlo Credo zur Aufgabe gemacht, Unternehmen jeder Größe und Branche individuell bei ihrer Mitarbeitergewinnung zu unterstützen. Dabei deckt er von der Leadgenerierung über die Videoproduktion und Webseitenerstellung bis hin zum Bewerbermanagement verschiedene Geschäftsbereiche ab. Auch im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht Carlo Credo mit gutem Beispiel voran, indem er das Marketing und Branding von PLANT-MY-TREE® betreut, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen. Dabei hat das Team von mitarbeiter.com® durchaus Größeres im Sinn: Gemeinsam mit PLANT-MY-TREE® haben sie dazu beigetragen, dass sich immer mehr Unternehmen dazu entschließen, sich als Klimaschutzpartner zu engagieren.

Carlo Credo: Kombination von Klimaschutz und Wirtschaft

Unter der Leitung von Carlo Credo in den Bereichen Marketing und Branding konnte PLANT-MY-TREE® im letzten Jahr in Deutschland mehr als 500.000 Bäume pflanzen, was beeindruckend ist. Doch seine Leistung geht über die reine Baumpflanzung hinaus. Dank seiner klaren Vision und seiner kontinuierlichen Anstrengungen ist es ihm gelungen, ein breites Netzwerk aus Partnern und Unternehmen aufzubauen, die gemeinsam einen positiven Einfluss auf den Planeten nehmen.

"Unsere Arbeit beweist, dass Klimaschutz und Wirtschaft entgegen der landläufigen Meinung durchaus zusammengehen", betont Carlo Credo. "Sören Brüntgens, der Gründer von PLANT-MY-TREE®, konnte mich in dieser Hinsicht vollkommen überzeugen. Mit seinem Engagement und seiner Leidenschaft für das Thema beweist er, dass Schockstarre angesichts der aktuellen Klimasituation keine Option ist. Handeln ist gefragt."

Carlo Credo und Sören Brüntgens: Zwei engagierte Unternehmer mit einem gemeinsamen Ziel

Gegründet wurde PLANT-MY-TREE® bereits im Jahr 1981. Seitdem sind viele Jahre vergangen, in denen der Gründer Sören Brüntgens gemeinsam mit Unternehmern wie Carlo Credo eine einzigartige Klimaschutzerfolgsstory geschrieben hat. Als engagierter Klimaschützer, Aktivist und erfolgreicher Unternehmer hat er unter Beweis gestellt, dass Klimaschutz und Business durchaus zusammengehen. Mittlerweile verteilen sich seine Pflanzprojekte auf mehr als 100 verschiedene Waldflächen in ganz Deutschland. "Wer Sören Brüntgens kennt, weiß, dass er das, was er tut, aus Überzeugung tut. Statt einfach planlos auf den Klimaschutztrend aufzuspringen, steckt bei PLANT-MY-TREE® echtes System dahinter."

Carlo Credos Fähigkeit, ökologische und unternehmerische Ziele zu verbinden, hat in diesem Zusammenhang ebenfalls entscheidend zum Wachstum und zur Sichtbarkeit von PLANT-MY-TREE® beigetragen. Das zeigt den Einfluss und die Fähigkeit des Recruiting- und Marketing-Experten, kreative und strategische Kompetenzen zu verbinden.

Carlo Credo: 80 Millionen Bäume bis 2030

Seine Karriere begann Carlo Credo im Haustürgeschäft. Seitdem ist viel passiert: In den letzten zehn Jahren hat er zahlreiche Unternehmen in den Bereichen Marketing und Vertrieb unterstützt - und konnte sich auf diese Art und Weise in der Branche einen Namen machen. Dabei achtete er stets darauf, dass seine Projekte nicht nur kommerziell erfolgreich waren, sondern auch einen tieferen Sinn erfüllten - so auch die Zusammenarbeit mit PLANT-MY-TREE®.

"Unsere Mission ist es, mit mitarbeiter.com® zur führenden Anlaufstelle für Unternehmen zu werden, die neue Mitarbeiter suchen", sagt Carlo Credo. "Um eine effiziente Lösung für den Markt anbieten zu können, zielen wir außerdem darauf ab, zur größten Social-Recruiting-Agentur in Deutschland zu werden." Auch für die Zukunft von PLANT-MY-TREE® hat der Recruiting- und Marketing-Experte ehrgeizige Ziele: Bis zum Jahr 2030 plant er, gemeinsam mit dem Unternehmen 80 Millionen Bäume zu pflanzen - einen Baum für jeden Einwohner Deutschlands. Zu diesem Zweck möchte er den Vertrieb strukturiert ausbauen und die Marke gezielt herausarbeiten.

