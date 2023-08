Marketing Wizards GmbH

Carlo Credo: Warum Handwerksunternehmen bei mitarbeiter.com Schlange stehen

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Carlo Credo ist der Gründer und Geschäftsführer von mitarbeiter.com, einer Marke der Marketing Wizards GmbH. Mit seiner Recruiting-Plattform unterstützt er Unternehmen aller Größen und Branchen bei der Besetzung ihrer offenen Stellen. Durch die individuelle Zusammenarbeit und eine eigene Videoproduktion schafft der Recruiting-Experte eine nachhaltige Grundlage für die Mitarbeitergewinnung. Hier erfahren Sie, warum zahlreiche Handwerksunternehmen mittlerweile auf mitarbeiter.com setzen.

Im heutigen Arbeitsmarkt stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte zu finden, um ihr Wachstum und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Angesichts der zunehmenden Komplexität der Arbeitswelt sind herkömmliche Methoden der Mitarbeiterauswahl oft nicht nur zeitaufwendig und kostenintensiv, sondern liefern auch nicht immer die idealen Kandidaten. "Die Suche nach dem richtigen Personal erfordert Zeit und Ressourcen", betont Carlo Credo, Geschäftsführer von mitarbeiter.com, einer Marke der Marketing Wizards GmbH. "Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, effiziente Wege zu finden, um die besten Talente für die jeweilige Position zu identifizieren. Dass klassische Stellenportale dabei oft nicht mehr funktionieren, haben mittlerweile die meisten Unternehmen erkannt. Dennoch scheitert es oft noch an der richtigen Herangehensweise."

Der Recruiting-Experte hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen aller Größen und Branchen bei der Mitarbeitergewinnung zu unterstützen. Mit der Marke mitarbeiter.com fokussiert er sich auf eine individuelle Zusammenarbeit mit seinen Kunden, um für alle Herausforderungen funktionierende Lösungen zu finden. Von der Webseitenerstellung über die Videoproduktion bis hin zum Bewerbermanagement nehmen Carlo Credo und sein Team ihren Kunden dabei alles ab. Ihre Herangehensweise über Social Recruiting birgt dabei einen entscheidenden Vorteil: Ist die Basis einmal aufgebaut, werden kontinuierlich Bewerbungen generiert - und das bei gleichbleibenden Kosten.

Das unterscheidet mitarbeiter.com von Recruiting-Agenturen

Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels entstehen immer mehr Recruiting-Agenturen, die die Unternehmen im War for Talents mit digitalen Methoden und innovativen Strategien unterstützen. Von der Pflege über das Handwerk bis hin zur Steuerbranche findet sich mittlerweile für fast jede Branche eine spezialisierte Agentur am Markt. Doch Carlo Credo ist überzeugt: Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht nur in der Branchenexpertise, sondern vielmehr in der individuellen Zusammenarbeit mit den Kunden, weil Unternehmen nur so aus der breiten Masse herausstechen können. "Unsere Dienstleistung besteht darin, uns tiefgreifend mit dem Unternehmen und der Branche des Kunden auseinanderzusetzen", berichtet Carlo Credo. "Auf dieser Grundlage erstellen wir anschließend individuelle Recruiting-Kampagnen, mit denen wir auch Zielgruppen abdecken, für die es keine spezialisierten Agenturen am Markt gibt."

Carlo Credo über individuelle Erfolgsstrategien im Recruiting

Statt auf generische Lösungen zu setzen, wird bei mitarbeiter.com jeder Kunde individuell betreut, um maximale Ergebnisse zu erzielen. Vom regionalen Handwerker bis hin zum internationalen Großkonzern kann die Plattform dabei alles abdecken, denn sie entwickelt für jeden Kunden maßgeschneiderte Konzepte, die präzise auf die spezifischen Bedürfnisse seines Unternehmens zugeschnitten sind. Der Fokus liegt dabei auf langfristigen Partnerschaften. Als Full-Service-Dienstleister übernehmen Carlo Credo und sein Team sämtliche Arbeitsschritte, um innerhalb kürzester Zeit messbare Ergebnisse zu liefern. Zugleich stellt das Unternehmen zu jeder Zeit eine hohe Qualität der Bewerber sicher. Neben der reinen Rekrutierung bietet mitarbeiter.com den Kunden einen umfassenden Service, der von einem nachhaltigen Employer Branding über die Verwendung von Videomaterial bis hin zur Nutzung von künstlicher Intelligenz reicht. So bietet die mitarbeiter.com ihren Kunden über ein spezielles Bewerbermanagement-Portal, die Möglichkeit, das volle Potenzial aus den Bewerbungen herauszuholen. "Im Gegensatz zu anderen Anbietern arbeiten wir mit einer Flatrate, bei der der Kunde die Anzahl der zu besetzenden Stellen zu jeder Zeit ändern kann", so der Experte.

mitarbeiter.com als führende Social-Recruiting-Lösung in Deutschland

Um den Ansprüchen ihrer Kunden in jeder Hinsicht gerecht zu werden, bietet die mitarbeiter.com verschiedene Pakete an, die unterschiedliche Leistungen beinhalten. So fokussiert beispielsweise ein Paket die Videoproduktion, um für eine höhere Bewerberqualität zu sorgen, während ein anderes ein Content-Komplettangebot bietet. Ein breites Portfolio an Inhalten ermöglicht es Unternehmen, qualifizierte Bewerber anzuziehen. Parallel bietet mitarbeiter.com den Kunden die Möglichkeit, das Recruiting über die Brand von mitarbeiter.com abzuwickeln. Der Vorteil besteht hierbei darin, dass Bewerber zunächst nicht sehen, welches Unternehmen hinter einer Stellenanzeige steckt.

"Unsere Mission ist es, mit mitarbeiter.com zur führenden Recruiting-Plattform in Deutschland zu werden", betont Carlo Credo. "Mit unserem Angebot möchten wir Ansprechpartner Nummer eins für alle Unternehmen sein, die auf der Suche nach einer funktionierenden Lösung sind, um Mitarbeiter einzustellen."

Sie möchten Ihre Stellen langfristig mit den richtigen Mitarbeitern besetzen und sich dabei von erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Carlo Credo und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Marketing Wizards GmbH, übermittelt durch news aktuell