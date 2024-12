3 Plus Solutions GmbH & Co. KG

Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Wettbewerbsfaktor: 3 Plus Solutions erneut als „Familienfreundliches Unternehmen“ zertifiziert

Bild-Infos

Download

Lebach (ots)

Wer die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter nachhaltig fördert, der erzielt auch bessere Kundenergebnisse – so lautet ein Leitmotiv der 3 Plus Solutions GmbH & Co KG. Der Erfolg ihrer familienfreundlichen Unternehmenskultur wurde nun wiederholt durch die IHK Saarland und die saaris GmbH nachgewiesen.

Nachdem die saarländische IT- und Marketingagentur bereits 2021 zum ersten Mal das Gütesiegel als „Familienfreundliches Unternehmen“ erhalten hat, wurde sie am 12.12.2024 erneut zertifiziert. Die Urkunde wurde im Firmensitz in Lebach an 3 Plus Solutions-Geschäftsführer Marco Schröder von Dr. Frank Thomé, Hauptgeschäftsführer der IHK Saarland und Dr. Christoph Esser, Leiter der Abteilung für Arbeitgeberattraktivität der saaris GmbH, übergeben.

Dank einer familienfreundlichen Personalpolitik generiert 3 Plus Solutions einen Wettbewerbsvorteil bei der Rekrutierung und der Bindung von qualifiziertem Fachpersonal an das Unternehmen. Ein familienorientiertes Umfeld wirkt motivations- und qualitätssteigend auf die Belegschaft und verbessert das Arbeitgeberimage. Daher können 3 Plus Solutions-Mitarbeiter ihre Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung an ihren persönlichen Bedürfnissen ausrichten. So garantiert 3 Plus Solutions, dass Familie und Beruf im Alltag harmonisch kombiniert werden. Zudem bietet der Firmenstandort in Lebach eine familienfreundliche Infrastruktur, da er in der Nähe zu Schulen und guten Kitas angesiedelt, sowie an die Saarbahn angebunden ist.

„Als familienfreundliches Unternehmen ist es uns wichtig, unseren Mitarbeitern genug Raum für Beruf und Privatleben zu schaffen, da ein harmonisches Zusammenspiel beider Bereiche entscheidend für ihr Wohlbefinden und das ihrer Familien ist“, erklärt Marco Schröder, Geschäftsführer von 3 Plus Solutions.

Die Zertifizierung als „Familienfreundliches Unternehmen“ setzt einen umfangreichen Bewerbungsprozess bei der IHK Saarland voraus, der durch die saaris GmbH begleitet wird. In einem Analysegespräch wird die aktuelle familienfreundliche Firmenpolitik evaluiert und per Strategieworkshop gemeinsame Zielvorstellungen entwickelt. So müssen in fünf Themenbereichen entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden: Flexibilität von Arbeitszeit, Betreuung von Kindern, Elternzeit und Wiedereinstieg, Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, Kommunikation und Information sowie weitere Service- und Unterstützungsangebote. Das Gütesiegel wird daraufhin für einen Zeitraum von zwei Jahren verliehen. Nach einem Jahr findet ein Reflexionsgespräch statt.

„Das Siegel ist für uns ein sichtbares Zeichen unseres Engagements für eine familienfreundliche Unternehmenskultur. Es unterstreicht, dass wir die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter ernst nehmen und aktiv daran arbeiten, ihre Lebensqualität zu fördern“, erklärt Marco Schröder.

Mehr Informationen über die Zertifizierung als „Familienfreundliches Unternehmen“ finden Sie unter:

https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=1902

https://saaris.de/leistungen/moderne-unternehmenskultur/familienfreundliche-unternehmensfuehrung/zertifiziert-familienfreundliche-unternehmen/

Über 3 Plus Solutions

Mit Sitz im grünen Mittelpunkt des Saarlandes, in Lebach, vereint die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG zwei Geschäftsbereiche unter einem Dach: IT-Systemhaus und Marketingagentur. Als erfahrener IT- und Marketingdienstleister liegt die Expertise vor allem darin, die Kunden mit individuellen Lösungen auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und sie in der digitalen Welt ganz nach vorne zu bringen. Marco Schröder und Steffen Mai sind Gründer von 3 Plus Solutions und leiten das Unternehmen als Geschäftsführer.

Mehr Informationen zur 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG finden Sie unter: https://www.3plus.solutions/marketing-agentur/

Original-Content von: 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell