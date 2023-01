Passionsspielgemeinschaft Waal e.V.

Regiewechsel bei den Passionsspielen Waal 2023: Uraufführung von neuem Passionsstück von Manfred Dempf

Florian Werner gibt den Staffelstab zur Jubiläumspassion an Manfred Dempf aus Bronnen (Waal) ab

Waal (ots)

Die Proben zur Waaler Jubiläumspassion beginnen zwar wie geplant ab dem 09. Januar 2023. Jedoch gibt der Landsberger Florian Werner krankheitsbedingt die Regieführung an Manfred Dempf aus Bronnen (Ortsteil von Waal) ab. Der erfahrene Regisseur, der 13 Jahre lang bei der Buchloer Kolpingbühne Regie führte und danach dort die Intendanz innehatte, ist auch als Kabarettist bekannt. Dempf übernimmt nicht nur die Regie, er bringt auch sein eigenes Passionsstück "Für wen haltet ihr mich?" mit, das zur Uraufführung kommen wird.

Zum 400-jährigen Jubiläum widmet die "Passionsspielgemeinschaft Waal e. V." den Passionsspielen also dennoch ein neues Theaterstück. Der frisch eingesetzte Regisseur Manfred Dempf, dessen Vater aus Waal stammt, stellt fest: "Bei aller Überraschung, dass ich mein Werk so unverhofft in meiner Heimat auf die Bühne bringen darf, bleibt ein Tropfen Wehmut. Wir wünschen Florian Werner gute Besserung und hoffen, ihn als Gast bei unserer Premiere begrüßen zu dürfen." Trotz neuem Werk bleibt die vorgesehene Symbiose mit dem bestehenden musikalischen Konzept erhalten. Der musikalische Leiter Dietmar Ledel: "Ich freue mich auf die neue Zusammenarbeit mit Manfred Dempf, der unseren musikalischen Bogen aus vier Jahrhunderten in sein Regiekonzept einfügen wird." Passionschor und -orchester sehen der kommenden Uraufführung entgegen.

Der bisherige Landsberger Regisseur Florian Werner erklärt: "So kurz vor dem Ziel abzugeben, ist für uns alle eine Herausforderung. Doch der Zeitpunkt vor der ersten Probe bietet die Möglichkeit, dass Manfred Dempf mit seinem eigenen Stück die Jubiläumspassion prägen darf."

Alle der 190 ehrenamtlichen agierenden Frauen und Männer als Darsteller, Sänger und Musiker sowie Bühnen- und Backstageteam stammen aus Waal und der näheren Umgebung im Radius von bis zu 30 Kilometern. Der Christus-Darsteller und gebürtige Waaler Benedikt Hornung nimmt den Regiewechsel gelassen: "Uns geht es um die Passion. Das in zeitgemäßer Sprache erzählte Matthäus-Evangelium als Jesus auf der Bühne zeigen zu dürfen, ist eine besondere Ehre."

Der Vereinsvorsitzende der Passionsspielgemeinschaft Waal, welche die Passion durchführt, Michael Daigeler, ergänzt: "Zum 400. Jubiläum wurde es nach der Pandemie-bedingten Verschiebung auf das Jahr 2023 nochmals zusätzlich spannend. Wir freuen uns aufrichtig, nun mit Manfred Dempf durchstarten zu dürfen."

Erleben können die Passionsspielgäste die letzten Tage Jesu Christi in drei Spielblöcken mit insgesamt 20 Aufführungen zwischen 06. Mai und 08. Oktober 2023 im Passionstheater Waal, Theaterstraße 7 in 86875 Waal.

Spielplan Waal mit Uhrzeiten

Spielblock 1:

06. Mai 2023 18:00 Uhr

07. Mai 2023 13:30 Uhr

13. Mai 2023 18:00 Uhr

14. Mai 2023 13:30 Uhr

20. Mai 2023 18:00 Uhr

21. Mai 2023 13:30 Uhr

Spielblock 2:

24. Juni 2023 18:00 Uhr

25. Juni 2023 13:30 Uhr

01. Juli 2023 18:00 Uhr

02. Juli 2023 13:30 Uhr

07. Juli 2023 18:00 Uhr

08. Juli 2023 13:30 Uhr

Spielblock 3

16. September 2023 18:00 Uhr

17. September 2023 13:30 Uhr

23. September 2023 18:00 Uhr

24. September 2023 13:30 Uhr

30. September 2023 18:00 Uhr

01. Oktober 2023 13:30 Uhr

07. Oktober 2023 18:00 Uhr

08. Oktober 2023 13:30 Uhr

Über die Passionsspiele Waal

Mit dem Wüten der Pest versprach die Waaler Bevölkerung ihrem Herrgott, bei Verschonen regelmäßig das Passionsspiel aufzuführen. Das Gelübde wird seitdem umgesetzt. Mit den Passionsspielen 2023 wird das 400jährige Jubiläum, das eigentlich im Jahr 2021 hätte begangen werden sollen, gefeiert. Die Waaler Passion ist die älteste in ganz Bayrisch Schwaben. Neuer künstlerischer Leiter ist der vielseitige Kabarettist und Regisseur Manfred Dempf. Die musikalische Leitung für Chor und Orchester übernimmt Dietmar Ledel. Schirmherr ist Dr. Thomas Goppel, Staatsminister a.D. Der gemeinnützige Verein Passionsspielgemeinschaft Waal e.V. unterhält das eigene Passionstheater aus dem Jahr 1960 und führt regelmäßig Passionsspiele oder andere christliche sowie weitere Theaterproduktionen durch. Der Verein ist Mitglied der Vereinigung "Europassion".

https://passion-waal.de/

https://www.instagram.com/passionwaal/

https://de-de.facebook.com/passionspielgemeinschaftwaal/

Tickets für 2023: https://passion-waal.de/passion-2023/

Ticketverkauf in der Geschäftsstelle der Passionsspielgemeinschaft, Theaterstraße 7, 86875 Waal: Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr

Original-Content von: Passionsspielgemeinschaft Waal e.V., übermittelt durch news aktuell