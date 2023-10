Sunrate

Sunrate und Sabre unterzeichnen Vereinbarung zur Verbesserung des Zahlungsverkehrs im asiatisch-pazifischen Raum

Singapur (ots/PRNewswire)

Sunrate, die intelligente Plattform für globales Zahlungs- und Treasury-Management, und Sabre, ein führender Anbieter von Software und Technologie für die globale Reisebranche, haben auf der Travel Tech Asia 2023 eine neue Vereinbarung bekannt gegeben, die dazu beitragen wird, den Zahlungsverkehr für Reiseunternehmen in der Region zu verbessern und zu automatisieren.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die virtuellen Handelskarten (VCCs) von Sunrate in das virtuelle Zahlungssystem von Sabre integriert. Das bedeutet, dass Akteure wie Online-Reisebüros (Online Travel Agencies - OTAs) und Travel Management Companies (TMCs) auf der Plattform von Sabre nun die VCCs von Sunrate für ihre geschäftlichen Zahlungsanforderungen nutzen können, z. B. für Zahlungen an Fluggesellschaften, Hotels und Anbieter weltweit.

Darüber hinaus können die Akteure des Reisegeschäfts in der asiatisch-pazifischen Region nahtlos skalieren und expandieren, da die Sunrate VCCs die Abrechnung von Kartenausgaben in mehr als 15 Währungen ermöglichen.

Shawn Qin, Head of Card Business bei Sunrate, sagte: „Im vergangenen Jahr hat Sunrate den B2B-Reisezahlungsverkehr mit einer Reihe von Ankündigungen wie unserer strategischen Partnerschaft mit Agoda und der Einführung neuer VCCs mit dem Mastercard- und Visa-Netzwerk revolutioniert. Wir sind weiterhin bestrebt, unser Angebot an Online-Reiselösungen kontinuierlich zu erneuern, und diese Partnerschaft mit Sabre bringt uns auf den besten Weg, der One-Stop-B2B-Partner für die Reisebranche zu werden."

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Sunrate, um das Zahlungserlebnis unserer B2B-Kunden zu verbessern und unser Angebot an virtuellen Karten in einem so wichtigen Markt wie APAC zu erweitern," sagte Celia Pereiro, Vizepräsident von Sabre Virtual Payments bei Sabre. „Wir bei Sabre sind entschlossen, die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden in der Reisebranche zu erfüllen, und die Investition in unser virtuelles Zahlungsgeschäft ist ein wichtiger Bestandteil davon. Wir heben Sabre Virtual Payments jetzt auf die nächste Stufe mit neuen Partnern und verbesserten, hochmodernen Funktionen, die den Zahlungsprozess automatisieren und ihn sicherer, effizienter und einfacher machen. Diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt in Richtung unserer Vision, ein offenes und unabhängiges Zahlungsökosystem für die gesamte Reisebranche zu schaffen."

Sunrate ist Hauptmitglied des Mastercard- und Visa-Netzwerks und ist nach dem internationalen Standard für die Sicherheit von Finanzdaten zertifiziert: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Level 1.

Informationen zu SUNRATE

SUNRATE ist eine intelligente globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform für Unternehmen weltweit. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 ist SUNRATE als führender Lösungsanbieter anerkannt und hat es Unternehmen ermöglicht, mit seiner hochmodernen proprietären Plattform, seinem umfassenden globalen Netzwerk und seinen robusten APIs sowohl lokal als auch global in mehr als 190 Ländern und Regionen zu operieren und zu skalieren. Mit seinem globalen Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Hongkong, Jakarta, London und Shanghai, arbeitet Sunrate mit den weltweit führenden Finanzinstituten wie Citibank, Standard Chartered und Barclays zusammen und ist Hauptmitglied von Mastercard und Visa. Um mehr über Sunrate zu erfahren, besuchen Sie https://www.sunrate.com/.

Informationen zu Sabre Corporation

Sabre Corporation ist ein führendes Software- und Technologieunternehmen, das die globale Reisebranche unterstützt und eine breite Palette von Reiseunternehmen bedient, darunter Fluggesellschaften, Hoteliers, Reisebüros und andere Anbieter. Das Unternehmen bietet Einzelhandels-, Vertriebs- und Abwicklungslösungen an, die seinen Kunden dabei helfen, effizienter zu arbeiten, Umsätze zu steigern und personalisierte Reiseerlebnisse zu bieten. Über seinen führenden Reisemarktplatz bringt Sabre Reiseanbieter mit Käufern aus der ganzen Welt zusammen. Die Technologieplattform von Sabre verwaltet jährlich weltweite Reiseausgaben im Wert von mehr als 260 Milliarden Dollar. Sabre hat seinen Hauptsitz in Southlake, Texas, USA, und bedient Kunden in mehr als 160 Ländern auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.sabre.com.

