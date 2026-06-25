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SEO- und GEO-Grundlagen-Schulung

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Hamburg (ots)

Künstliche Intelligenz und Suchmaschinenoptimierung: Sichtbarkeit für Ihre Inhalte

Allgegenwärtige KI-Tools wie z. B. ChatGPT, Claude oder Google Gemini verändern heute oft das Nutzerverhalten und ergänzen klassische Suchmaschinen. Um mit den eigenen Inhalten trotzdem sichtbar zu sein, reichen die klassischen SEO-Prinzipien daher nicht mehr aus. SEO ist aber nicht überflüssig geworden, es verändert sich nur. In diesem Webinar erfahren Sie, welche Strategien heute entscheidend sind, um Inhalte sichtbar zu machen. Sie erhalten praxisnahe Tipps, um die eigene Online-Präsenz erfolgreich zu optimieren.

Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen für maximale Sichtbarkeit ihres Contents

SEO ist nicht tot, aber es verändert sich rasant. Thilo Hopert, SEO-/GEO-Spezialist im Team Visibility & Performance bei dpa-Custom Content, erklärt in diesem Webinar, wie sich die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung durch den Einsatz künstlicher Intelligenz verändern. Der SEO-Profi beleuchtet, welchen Einfluss KI-gestützte Tools wie Large Language Models (LLMs) auf gelernte SEO-Techniken haben: Sind etwa Googles EEAT-Faktoren heute noch relevant? Welchen Einfluss hat die Überschriften-Hierarchie? Wie wirken sich interne Verlinkungen aus?

Inhaltliche Optimierung für Mensch oder Maschine?

Der Schwerpunkt liegt auf der Frage: Wie gestaltet man die eigene Website und die Inhalte so, dass sie sowohl für klassische Suchmaschinen als auch für KI-Tools optimal auffindbar und auszuwerten sind? Und wie schaffe ich es, dass die Inhalte trotzdem vor allem den menschlichen Nutzer überzeugen?

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an den Referenten zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.

Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.

Programm:

SEO & KI: Erfolgsfaktoren moderner Suchmaschinenoptimierung

Grundlagen: Das braucht Google

Wie KI SEO beeinflusst

So können Sie KI für sich nutzen

Wie Sie in die Ergebnisse der KI kommen

Das Webinar richtet sich an Pressesprecher sowie Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit, die über Grundkenntnisse von SEO verfügen und lernen wollen, welche Auswirkungen KI auf die zukünftige Suchmaschinenoptimierung haben kann.

Unser Experte Thilo Hopert arbeitet seit 2021 als SEO/GEO-Specialist im Team Visibility & Performance bei dpa-Custom Content. Er ist spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung (SEO/GEO), Nutzerführung sowie die verständliche Aufbereitung journalistischer Inhalte, auch in leichter und einfacher Sprache. Thilo Hopert hat in verschiedenen Redaktionen Erfahrungen gesammelt und besitzt einen Masterabschluss in Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg.

Key Facts

Termin: Freitag, 18. September 2026, 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung: via MS Teams

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