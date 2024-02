news aktuell Academy

Einfach erklärt: Komplexe Inhalte auf den Punkt bringen

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

"Man muss viele Kommas überwinden, um auf den Punkt zu kommen." Das Zitat des Dichters Ulvi Gündüz ist ein guter Leitfaden, erst recht beim Thema Texterstellung. Stilsicher verfasste Texte tragen wesentlich zum Image eines Unternehmens oder Verbandes, einer Organisation oder Institution bei. Dr. Simone Richter erklärt, wie Sie komplexe Sachverhalte sachlich präzise, verständlich und stilistisch wirkungsvoll darstellen.

So formulieren Sie informativ, verständlich und hilfreich. Auch für ein fachfremdes Publikum.

Versteht der Empfänger eigentlich, was ich meine? Vor dieser Fragestellung stehen alle, die Texte verfassen. Erst recht bei komplexen Sachverhalten. Schließlich soll die Kommunikation auch ein positives und zeitgemäßes Unternehmensimage transportieren.

Wie gelingt es, komplexe Inhalte adressatengerecht aufzubereiten? Wie können Sie den Wissenstand Ihrer Leserinnen und Zuhörer berücksichtigen und griffig zum Ausdruck bringen? Welche Kernbotschaften formulieren Sie - und wie? Welche Wortwahl ist angemessen?

Die Germanistin Dr. Simone Richter zeigt Ihnen, wie Sie Inhalte so vertexten, dass es informativ, verständlich und hilfreich für Ihre Leser ist. Auch wiederkehrende und damit oft langweilige Informationen gilt es, aufzufrischen. Und Sie erfahren, was das alles mit einem Achtjährigen zu tun hat...

Programm

Was Sie besser vermeiden sollten

Verständlichkeitskonzepte

Prägnant und einfach schreiben

Logisch und interessant schreiben

Korrekt und angemessen schreiben

Dieses Webinar richtet sich anExpertinnen und Fachleute, die tief in der Materie stecken, sich in ihrem Spezialgebiet bestens auskennen und dabei komplexe Sachverhalten nach außen vermitteln müssen. In diesem Webinar erhalten Sie die passenden Tipps, um sich strukturiert, verständlich und nachvollziehbar auszudrücken.

Referentin Dr. Simone Richter ist freiberufliche Kommunikationstrainerin, erfahrene PR-Beraterin und Texterin. Sie begleitet und betreut Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Branchen sowie Bildungseinrichtungen und die öffentliche Hand und kennt die Bedürfnisse von Mittelstand und Industrie. Als diplomierte Germanistin, promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und ehemalige Redakteurin der Stuttgarter Zeitung kennt sie das Feld der internen und externen Kommunikation gleich aus verschiedenen Perspektiven. Und rundet als Redenschreiberin sowie als Ghostwriterin für Fach- und Sachbücher ihr Profil ab. Als ehemalige Präsidentin der Wirtschaftsjunioren Esslingen engagiert sie sich ehrenamtlich im Netzwerk junger Unternehmer.

Eckdaten für das Online-Seminar Einfach erklärt: Komplexe Inhalte auf den Punkt bringen

Termin: Freitag, 12. April 2024, 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. Mwst. / 136,85 Euro inkl. Mwst.

Mindestgruppengröße: 10 Personen

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

