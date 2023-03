PR-Erfolg auf digitalen Kanälen richtig messen / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Was ist digitaler Erfolg, und wie kann man diesen messen? Was bringt der Social-Media-Auftritt wirklich? Und wie stehen die ermittelten Erfolgsindikatoren eigentlich in Relation zueinander? Michelle van der Veen erläutert KPI-Basiswissen für PR, gibt wertvolle Tipps für eine bessere Messbarkeit sowie einen Überblick über nützliche Tools für die tägliche Arbeit.

Mit den richtigen KPI den Erfolg Ihrer digitalen Kommunikation auswerten

Erfolgskontrolle ist ein wichtiger Bestandteil der Online-Kommunikation und kann echten Mehrwert für zukünftige Kampagnen stiften. Für Kommunikationsverantwortliche bedeutet dies, dass sie digitale Erfolgsfaktoren verstehen müssen, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Key-Performance-Indikatoren (KPI) legen dabei die Grundlage, um den Erfolg von (digitaler) Kommunikation zu messen - und somit zu überprüfen, ob sich die getroffenen Maßnahmen und Kampagnen lohnen. Ebenso helfen sie, frühzeitig zu erkennen, wo Optimierungen notwendig sind, um die eigenen Ziele zu erreichen.

Gerade in der klassischen PR lassen sich kausale Zusammenhänge nicht immer glasklar erkennen, und Veränderungen werden oft erst über einen längeren Zeitraum sichtbar. Gerade deshalb sollten PR-Profis die Möglichkeiten nutzen, ihre digitalen Kampagnen zu messen und lernen, diese Daten auf die Gesamtstrategie zu übertragen.

Michelle van der Veen vermittelt die dafür notwendigen Grundlagen und eine nützliche KPI-Toolbox. Sie erklärt die gängigen KPI für die Erfolgsmessung und ordnet diese ein.

Programm:

Wie definiere ich stimmige Ziele für meine digitale Kommunikation?

Was messe ich? Relevante KPIs erkennen und definieren

Wie messe ich richtig? Empfehlung und Tools für den Alltag

Erkenntnisse nutzen: so argumentieren Sie auf Zahlenbasis, um Kollegen/innen und Vorgesetzte zu überzeugen.

Dieses Webinar richtet sich an PR-Profis mit Grundkenntnissen zum Thema Social Media-Strategie, die ihre digitalen Maßnahmen optimal messen und verbessern möchten oder die Reportings ihrer Agentur besser einschätzen wollen

Die Referentin Michelle van der Veen ist Senior Digital Managerin DACH bei Danone und war vorher Head of Digital bei der Netzwerkagentur Grayling in Frankfurt, für die sie das digitale Beratungsangebot u.a. im Bereich Measurement maßgeblich ausbaute. Bevor sie nach Frankfurt ging, verantwortete sie verschiedenste digitale Projekte im Kunst- und Kulturbereich. Sie ist Expertin für datengetriebene Kommunikation, User Experience, SEO und Content-Strategie.

Eckdaten für das Online-Seminar PR-Erfolg auf digitalen Kanälen richtig messen

Teilnahmegebühr: 105,00 Euro exkl. Mwst / 124,95 inkl. Mwst

Teilnehmerzahl: mindestens 10

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

