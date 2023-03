Gendern für Profis - Lösungen für knifflige Fälle / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Hamburg (ots)

Sie arbeiten bereits mit geschlechtergerechter Sprache, stehen an bestimmten Stellen aber immer wieder Problemen gegenüber? Oder Sie stoßen bei Kolleg*innen immer wieder auf Contra-Argumente und wissen nicht recht, was Sie antworten sollen? Das Webinar "Gendern für Profis" setzt genau hier an. Sigi Lieb vertieft Ihr Hintergrundwissen und zeigt, welche Techniken auch bei schwierigen Fragen helfen.

Termin: Mittwoch, 26. April 2023, 15:00 - 16:30 Uhr

Gendergerechte Kommunikation und sprachliche Herausforderungen - Wir zeigen Lösungen für schwierige Wörter, Claims, SEO & KI

In langen Fließtexten ist geschlechtergerechte Sprache recht einfach umzusetzen. Anspruchsvoller wird es bei Claims, Überschriften, in Formularen oder anderen Formen, die einerseits mit wenig Platz auskommen und andererseits mehrere Aufgaben erfüllen sollen: Überschriften und Claims müssen auf den Punkt getextet sein, Formulare rechtssicher sein, Stellenanzeigen auch von Suchmaschinen angezeigt werden.

Programm

Hintergrundwissen für typische Contra-Argumente

Museumsmethode für komplexe Fragen

Sternenhäufungen im Singular vermeiden

Barrierefreiheit, Suchmaschinenoptimierung und Künstliche Intelligenz

Beispiele und Tipps

Das Webinar richtet sich an PR-, Marketing- und HR-Profis ebenso wie an Führungskräfte mit Verantwortung für Mitarbeitende, die bereits mit den Grundlagen vertraut sind und ihr Wissen auch für komplexe Textansprüche vertiefen wollen.

Referentin Sigi Lieb studierte Diplom-Sozialwissenschaften an der FAU Erlangen-Nürnberg mit interkulturellem Schwerpunkt und volontierte bei der Deutschen Welle in Köln, Bonn und Berlin. Nach Jahren als Journalistin und PR-Beraterin arbeitet sie heute als Beraterin und Trainerin für inklusive, geschlechtersensible und diskriminierungsarme Kommunikation. In Unternehmen begleitet sie Change-Prozesse hin zu einer vielfaltsfreundlichen Unternehmenskultur. Auf ihrem Blog veröffentlicht sie Beiträge rund um Gender, Diversity, Sprache und demokratische Debattenkultur. Köln ist die Wahlheimat der gebürtigen Oberfränkin. Website: www.gespraechswert.de

Eckdaten für das Online-Seminar Gendern für Profis - Lösungen für schwierige Wörter, Claims, SEO & KI

Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. MwSt. / 124,95 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

