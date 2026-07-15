Alpinum Accounting AG

Natalia Andreieva: So sparen Schweizer KMU Zeit und Geld

Zürich (ots)

Natalia Andreieva ist Mitgründerin der Alpinum Accounting AG, einem Schweizer Treuhandunternehmen. Gemeinsam mit ihrem Team aus Treuhändern und Rechnungslegungsexperten unterstützt sie Schweizer KMU bei ihrer Buchhaltung. Das Spektrum reicht dabei von der Lohn- und Finanzbuchhaltung über die Firmengründung und den Geschäftsabschluss bis hin zur Steuer- und Rechtsberatung. Proaktiv und transparent kümmert sich die Alpinum Accounting AG um die Finanzprozesse ihrer Kunden – und entlastet sie so von buchhalterischen Herausforderungen.

Die Bereiche Steuern und Buchhaltung sind für jedes Unternehmen Pflicht. Mehr als irgendwo sonst sind hier Genauigkeit und Zuverlässigkeit gefragt. Fehler in der Buchhaltung können hier schnell ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Dennoch haben viele Unternehmer kaum Erfahrung auf diesem Gebiet. Die enorme Komplexität und der hohe Zeitaufwand können regelrecht abschreckend wirken – schließlich bringen nicht alle Unternehmer die erforderliche Kapazität mit. "Immer mehr Unternehmen entscheiden sich daher dafür, die Buchhaltung auszulagern", weiß Natalia Andreieva, Mitgründerin der Alpinum Accounting AG. Die Expertin kennt die Probleme, Herausforderungen und Stellschrauben, denen viele kleine und mittelständische Unternehmen in Sachen Buchhaltung gegenüberstehen und hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, sie dabei zu unterstützen.

"Wer sich dazu entschließt, seine Buchhaltung auszulagern, kann sich voll und ganz auf sein eigentliches Kerngeschäft fokussieren", betont die Expertin. "Das ist gerade für KMU von Vorteil, die üblicherweise nicht die Ressourcen haben, sich in die Buchhaltung einzuarbeiten." Gerade in den Bereichen Steuern und Buchhaltung sei es essenziell, geschultes Personal zu haben, das ganz genau weiß, was es tut. Vor allem für KMU ist das ein großer Kostenfaktor, der zusätzlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Daher ist es durchaus lohnenswert, sich mit der Möglichkeit vertraut zu machen, seine Buchhaltung auszulagern. Gemeinsam mit ihrem Team aus Treuhändern und Rechnungslegungsexperten hat Natalia Andreieva zu diesem Zweck ein Angebot entwickelt, das optimal an die Bedürfnisse von KMU angepasst ist.

Das Angebot der Alpinum Accounting AG

Das Angebot der Alpinum Accounting AG richtet sich an KMU, die sich nicht nur Entlastungen von buchhalterischen Herausforderungen, sondern auch hohe Kostenersparnisse erhoffen. "Unsere Prozesse sind größtenteils voll digitalisiert und automatisiert", sagt Natalia Andreieva. "Dadurch können wir unsere Leistungen bis zu 30 Prozent günstiger anbieten als andere Anbieter." Zusätzlich gestalte sich die Zusammenarbeit mit der Expertin und ihrem Team besonders effizient: Durch die automatisierten Prozesse sei es möglich, Unstimmigkeiten gezielt aufzudecken und zielführende Optimierungsvorschläge einzubringen. Die Kunden müssen dabei lediglich die gesammelten Belege einreichen – die Alpinum Accounting AG wickelt dann die laufende Buchhaltung ab. Auch der Jahresabschluss wird durch die Experten finalisiert. Kundennähe, Eigenverantwortung und Bedürfnisorientierung stehen dabei zu jeder Zeit im Mittelpunkt. "Wir begründen unsere Arbeit auf einem starken Unternehmergeist", berichtet Natalia Andreieva. "Offenheit und Transparenz sind uns in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Kosten und Zeitrahmen kommunizieren wir sowohl vor als auch während der Zusammenarbeit immer offen, um Kostensicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten."

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