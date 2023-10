United Promotion GmbH

Ali Türüt und Patrick Grabowski: Tipps, um die passende Vertriebsagentur zu finden

Hameln

Ali Türüt und Patrick Grabowski sind die Gründer und Geschäftsführer der United Promotion GmbH, einer Agentur, die sich auf den Vertrieb von Glasfaser spezialisiert hat. Mit einer fundierten Qualifikation bieten sie Interessenten die Möglichkeit, sich erfolgreich im Vertrieb selbstständig zu machen. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf potenzielle Vertriebler bei der Wahl einer Agentur achten sollten, was gute Agenturen auszeichnet und warum es wichtig ist, Sorgfalt bei der Auswahl walten zu lassen.

Mit der Covid-Pandemie und der damit verbundenen Umstrukturierung der Arbeitswelt entstand bei vielen Menschen der Wunsch, im Job der eigene Chef zu sein - das Interesse an Arbeitsstellen im Vertrieb nahm deutlich zu. Daraufhin stieg das Angebot an Vertriebsagenturen sprunghaft an. Wer heute eine solche Agentur sucht, hat die Qual der Wahl und muss darauf achten, dass die Agentur halten kann, was sie verspricht. "Um im Vertrieb erfolgreich zu sein, benötigt man den richtigen Ansprechpartner", so Patrick Grabowski. Doch wie findet man den bei dem großen Angebot, das derzeit in der Branche herrscht?

"Die Pandemie hat das Streben nach beruflicher Autonomie verstärkt, und viele sehen im Vertrieb die Chance, der eigene Chef zu sein", verrät Patrick Grabowski. Mit der United Promotion GmbH haben die Experten eine Agentur gegründet, die sich auf den Vertrieb von Glasfaser spezialisiert hat. Ihre Vertriebler bilden Ali Türüt und Patrick Grabowski mit einer selbst durchgeführten Qualifikation für den Außendienst aus. Die beiden Geschäftsführer gelten mit ihrer Agentur mittlerweile als Marktführer in der Branche und wissen deshalb ganz genau, was eine erfolgreiche Agentur ausmacht.

Das unterschätzte Konkurrenzumfeld

Aufgrund des exponentiell gestiegenen Interesses am Markt sprießen Start-up-Agenturen wie Pilze aus dem Boden. Dabei übersehen sie häufig, dass ein breites Angebot an Dienstleistern zwangsläufig zu einer hohen Konkurrenzdichte führt. In der Konsequenz sind ebenso viele Geschäftsaufgaben zu beobachten, wie Neugründungen. Für diejenigen, die eine langfristige Partnerschaft anstreben, bietet es sich aus diesem Grund an, auf etablierte Vertriebsagenturen zurückzugreifen. Ein solider Branchenruf kann dabei als Indikator für die Qualität der angebotenen Dienstleistungen dienen.

Die Relevanz der Produkt-Auswahl

Die Agentur sollt auch Partnerschaften oder Produkte anbieten, die gut zu einem selbst passen. Dazu gehört auch, dass die Vertriebler voll und ganz hinter ihrem Produkt stehen. Denn selbst die leistungsfähigste Agentur kann keinen Erfolg garantieren, wenn das Engagement für das zu vermarktende Produkt fehlt. So stellt beispielsweise die Deutsche Glasfaser als Provider für die United Promotion GmbH eine wichtige Partnerschaft dar. Die Mission ist dabei klar definiert: Sie möchten schnelles Internet in urbane und ländliche Regionen bringen, um effizientes Arbeiten und die Nutzung von Streamingdiensten zu ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund ist es essenziell, dass Vertriebler sich intensiv mit dem zu verkaufenden Produkt beschäftigen. Diese Auseinandersetzung fördert nicht nur die persönliche Begeisterung, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Verkaufs.

Die Bedeutung einer wertschätzenden Unternehmenskultur

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Wahl der richtigen Vertriebsagentur ist die Unternehmenskultur. Daher sollte man besonderen Wert darauf legen, dass eine Agentur ein echtes Interesse an ihren Mitarbeitern zeigt. Dies kann sich auf vielfältige Weise manifestieren: von der unmittelbaren Unterstützung durch Team- oder Regionalleiter, über die Förderung des kollegialen Austauschs, bis hin zu materiellen Anreizen wie Bonuszahlungen bei herausragenden Leistungen.

Die Wichtigkeit eines breit aufgestellten Produktportfolios

Bei der Suche nach der idealen Vertriebsagentur sollte man auch den Faktor Reputation nicht unterschätzen. Online-Bewertungen und positive Presseberichte sollten dabei als Indikatoren für die Seriosität einer Agentur herangezogen werden. Eine sorgfältige Recherche in diesem Bereich ist daher absolut lohnenswert. Ebenso entscheidend ist ein breit aufgestelltes und stabiles Produktsortiment. Dies gewährleistet nicht nur eine vielfältige Angebotspalette, sondern bietet den Vertrieblern auch in Zeiten von Lieferengpässen einen sicheren Arbeitsplatz.

