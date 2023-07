United Promotion GmbH

Erfolg im Glasfaservertrieb: 3 Gründe, warum es sich lohnt, mit der United Promotion zusammenzuarbeiten

Hameln (ots)

Ali Türüt und Patrick Grabowski sind die treibenden Kräfte hinter der United Promotion GmbH, einem Vorreiter im Glasfaservertrieb. Ihre fundierten Kenntnisse haben sie sich in ihrer früheren Tätigkeit für Unternehmen wie 1&1 und Unitymedia angeeignet und können diese nun gewinnbringend für ihr eigenes Unternehmen und zur Optimierung komplexer Vertriebsprozesse nutzen. Warum sich die Zusammenarbeit mit United Promotion lohnt, erfahren Sie im Folgenden.

In der derzeitigen Situation in Deutschland, in der Glasfaseranbindungen rasant expandieren, stehen Telekommunikationsanbieter vor besonderen Herausforderungen. Viele Haushalte sind noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen, was einerseits ein enormes Potenzial, andererseits aber auch Probleme in Bezug auf Infrastruktur und Vertrieb bedeutet. Das Erkennen und Realisieren dieser Möglichkeiten kann für viele Unternehmen überwältigend sein. "Der Glasfaservertrieb birgt riesiges Potenzial, aber es erfordert auch einen strategischen Ansatz und die Fähigkeit, sich schnell an Marktveränderungen anzupassen", erläutert Patrick Grabowski von United Promotion.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat United Promotion ein Modell entwickelt, das es den Anbietern ermöglicht, ihren Vertrieb effizient zu gestalten und ihre Marktpräsenz zu erweitern. "Wir setzen uns dafür ein, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Vertriebsstrategien anzupassen und zu optimieren. Durch intensive Schulungen und kontinuierliche Unterstützung helfen wir ihnen dabei, ihre Teams in zertifizierte Medienberater zu verwandeln und die Chancen, die die Zukunftstechnologie Glasfaser bietet, voll auszuschöpfen", so Ali Türüt. United Promotion bietet also die benötigten Tools und Expertise, um auf dem wachsenden Markt für Glasfaservertrieb erfolgreich zu sein. Warum sich die Zusammenarbeit lohnt, haben die Experten im Folgenden zusammengefasst.

1. Vollständig digitalisierte und automatisierte Vertriebsabwicklung

United Promotion GmbH überzeugt mit einer maßgeschneiderten Softwarelösung, die es ermöglicht, Vertriebsprozesse nahtlos zu verwalten. Dabei deckt diese vollständig integrierte Plattform alles ab: von der Auftragserteilung bis hin zum Außeneinsatz, inklusive umfassender Dokumentation. Eingehende Aufträge werden effizient vorbereitet und geplant, und Vertriebspartner erhalten präzise Einsatzpläne. Mit dem innovativen System können Verträge direkt vor Ort auf einem Tablet erstellt werden. Durch Live-Auswertungen und aussagekräftige Dashboards liefert die Software wertvolle Analysen sowohl für United Promotion als auch für ihre Auftraggeber, womit sie sich von anderen Vertriebsorganisationen abhebt.

Mit mehr als acht Jahren kontinuierlicher Entwicklung hinter sich ermöglicht das System eine beispiellose Qualitätssicherung. Dabei unterstützen Live-Daten schnelle Reaktionen bei auftretenden Herausforderungen und liefern wertvolle Einblicke für eine erfolgreiche Projektbeurteilung. Dank der hohen Transparenz, die das Dashboard bietet, können Auftraggeber jederzeit den Status ihrer Projekte einsehen und bei Bedarf schnell eingreifen.

2. Langjährige Erfahrung und umfangreiche Know-how

United Promotion kann auf fast ein Jahrzehnt an Fachwissen im Innen- und Außendienstmanagement zurückblicken. Durch die sorgfältige Begleitung aller Prozessschritte stellt das erfahrene Team aus Projektleitern, Regionalmanagern, Key-Account-Managern etc. eine hohe Dienstleistungsqualität sicher. Zusätzlich sorgt die effiziente und präzise Abwicklung jedes einzelnen Auftrags für eine hohe Kundenzufriedenheit. Und auch im Fall von Herausforderungen sind schnelle Eingriffe und Lösungsansätze kein Problem. Darüber hinaus bietet United Promotion einen kompetenten Support und einen umfassenden Service, der vom Vertrieb bis hin zur Kundenhotline reicht. Dies gewährleistet eine optimale Kundenberatung bei Fragen oder Problemen.

3. Schnelle Bereitstellung von Vertriebspersonal

Im Wettlauf gegen die Zeit hat United Promotion dank eines großen eigenen Vertriebspools einen entscheidenden Vorteil. Das Unternehmen kann schnell qualifizierte Mitarbeiter bereitstellen, auch wenn ein Provider eine hohe Anzahl an Außendienstmitarbeitern benötigt. Dank effizienter Rekrutierungsprozesse können neue Mitarbeiter schnell gewonnen und in kürzester Zeit einsatzbereit gemacht werden, ohne dabei Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Die Ausbildung erfolgt entweder digital oder über dreitägige Präsenzschulungen in der firmeneigenen United Academy. Durch intensives Training erreichen neue Mitarbeiter schnell eine hohe Qualifikationsstufe für den Vertriebseinsatz.

