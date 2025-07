Seven.One Studios

Seven.One Studios produziert Reality-Format "The Hunt" (AT) für Channel 4, Joyn und ProSieben

Unterföhring (ots)

Seven.One Studios sorgt für frischen Reality-Nachschub: In Bulgarien laufen derzeit die Dreharbeiten zu "The Hunt" (AT). Das neue Reality-Abenteuer wurde innerhalb der Seven.One Studios von Redseven Entertainment entwickelt und wird nun sowohl für den britischen Sender Channel 4 (Produktion: CPL Productions und Motion Entertainment, eine WPP Media Company) als auch für ProSieben und Joyn (Produktion: Redseven Entertainment und Motion Entertainment, eine WPP Media Company) adaptiert. Die Ausstrahlung der deutschen Version ist für 2026 geplant.

Henrik Pabst, CEO Seven.One Studios: "Mit Eigenentwicklungen wie 'Hochzeit auf den ersten Blick' haben wir bereits weltweite Reality-Hits geschaffen. 'The Hunt' ist ein vielversprechendes neues Format, das wir nun innerhalb unserer Gruppe gemeinsam umsetzen und auf die internationale TV-Reise schicken. Die Adaption für den britischen und deutschen Markt durch unsere Produktionstöchter und der Vertrieb durch Seven.One Studios International zeigen den kreativen Austausch und die Stärke der Seven.One Studios."

Jobst Benthues, Vorsitzender der Geschäftsführung Redseven Entertainment GmbH: "'The Hunt' ist für Redseven ein ganz besonderes Format: Auf Basis unserer Idee, haben die Kolleg:innen von CPL Productions die Show weiterentwickelt - und jetzt produzieren wir zeitgleich für zwei der wichtigsten TV-Märkte. Unter dem Dach der Seven.One Studios haben wir gemeinsam eine starke Marke geschaffen. Auch in der Produktion bündeln wir Ressourcen und Kreativ-Power innerhalb eines Hubs in Bulgarien, der uns eine effiziente und partnerschaftliche Back-to-Back-Produktion ermöglicht. Mit 'The Hunt' setzen wir im gefragten Reality-Genre neue Impulse - visuell, erzählerisch und durch die Erweiterung mit Gaming- und Adventure-Elementen. Im Sinne des Showkonzepts sind wir überzeugt: 'The Hunt' hat das Potenzial, sich auf dem nationalen und internationalen Markt zu behaupten."

In "The Hunt" (AT) werden die prominenten Teilnehmenden als Jäger und Gejagte in der Wildnis ausgesetzt und kämpfen vollkommen auf sich allein gestellt um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Jede Episode zeigt eine spannende Jagd, bei der die Rollen von Räuber und Beute ständig wechseln. Im abendlichen Jagdhaus haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, strategische Allianzen zu schmieden und clevere Manöver zu planen, um sich einen Platz im weiteren Spielverlauf zu sichern. Nur die Stärksten und Klügsten erreichen das Finale.

Original-Content von: Seven.One Studios, übermittelt durch news aktuell