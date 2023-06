Seven.One Studios

Neue Dating-Show "Stranded on Honeymoon Island" von den Machern von "Hochzeit auf den ersten Blick" entwickelt sich für Red Arrow Studios International zum Verkaufsschlager

Unterföhring (ots)

Auf Erfolgskurs! Nur knapp drei Monate nach der erfolgreichen TV-Premiere auf dem belgischen Sender VTM sorgt die neue Adventure-Dating-Show "Stranded on Honeymoon Island" für Furore auf dem internationalen TV-Markt: Red Arrow Studios International, der internationale Programmvertrieb von ProSiebenSat.1, hat die neue Formatidee bereits in vier Länder verkauft. Das neue Format der dänischen Kreativschmiede Snowman Productions ("Married at First Sight" / "Hochzeit auf den ersten Blick") wird auch auf dem australischen Sender Seven Network und auf SIC in Portugal auf Sendung gehen. In Deutschland wird die Reality-Show 2024 in SAT.1 Premiere feiern. Daneben hat sich ein holländischer Sender die Rechte an dem Format gesichert, weitere vielversprechende Gespräche laufen bereits.

Bei "Stranded on Honeymoon Island" landen frisch gematchte Paare auf einer einsamen tropischen Insel und verbringen die ersten Wochen ihrer Beziehung fernab der Zivilisation. Fluch oder Segen für das junge Liebesglück?

Tim Gerhartz, Geschäftsführer von Red Arrow Studios International: "Wir sind von der internationalen Resonanz auf 'Stranded on Honeymoon Island' begeistert: In nur wenigen Wochen haben bereits vier Sender die Show beauftragt. Dies ist einer der erfolgreichsten internationalen Neustarts einer Dating-Reality-Show der vergangenen Jahre. Dabei stellen wir eine wachsende Nachfrage nach mehr Authentizität im Reality-Genre fest. 'Stranded on Honeymoon Island' trifft genau diesen Zeitgeist, indem es eine Kombination aus echter Lebenserfahrung mit den Herausforderungen eines tropischen Abenteuers verbindet. Dadurch bietet die Show eine Art Beziehungserlebnis im Schnellverfahren - inklusive aller Höhen und Tiefen. Wir sind überzeugt, dass unsere dänischen Kolleg:innen von Snowman Productions mit dieser Neuentwicklung an den internationalen Erfolg von 'Hochzeit auf den ersten Blick' anknüpfen können."

Sowohl "Hochzeit auf den ersten Blick" (Internationaler Titel: "Married at First Sight") als auch "Stranded on Honeymoon Island" wurden von Snowman Productions entwickelt. Die in Kopenhagen ansässige Produktionsfirma ist ein Teil der Seven.One Studios und vertreibt ihre Formate weltweit über ihre Schwesterfirma Red Arrow Studios International. Für "Stranded on Honeymoon Island" hat Snowman Productions ein Produktionszentrum in Südostasien eingerichtet, um ganzjährig vor Ort neue lokale Versionen drehen zu können. Die vom belgischen Sender VTM in Auftrag gegebene Serie "Stranded on Honeymoon Island" feierte im März eine erfolgreiche TV-Premiere: Die erste Folge erzielte in der Hauptzielgruppe der 18- bis 54-Jährigen auf VTM einen phänomenalen Marktanteil von 46 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe der 15- bis 34-Jährigen lag der Marktanteil bei 51 Prozent. Damit konnte der Sender seinen durchschnittlichen Monatsmarktanteil verdoppeln. (Quelle: CIM TV North)

Über Seven.One Studios

Die Seven.One Studios bündelt unter einem Dach alle Produktionstöchter aus Deutschland, Großbritannien, Dänemark und Israel sowie den weltweiten Programmvertrieb von ProSiebenSat.1. Damit zählt Seven.One Studios zu den führenden Produzenten und Vermarktern von Unterhaltungsinhalten. Seven.One Studios (vormals Red Arrow Studios) fokussiert sich verstärkt auf das deutschsprachige Produktionsgeschäft sowie auf das Angebot an Inhalten mit jungen Talenten für die jungen Zielgruppen. Die deutschen Töchterfirmen Cheerio Entertainment, Flat White Productions, Pyjama Pictures und Redseven Entertainment erhöhen konsequent den lokalen Programmanteil auf allen Plattformen von ProSiebenSat.1 - unterstützt durch den Input der europäischen Kreativschmieden CPL Productions und Endor Productions in Großbritannien, July August Productions in Israel sowie Snowman Productions in Dänemark. Als unabhängiges Produktionshaus arbeitet Seven.One Studios ebenfalls mit sämtlichen Marktteilnehmern in Deutschland und weltweit zusammen. Das umfangreiche Angebot von Seven.One Studios umfasst unter anderem Unterhaltungs-, Reality- und Factual-Formate - von Dauerbrennern wie "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", "The Taste" und "A League of Their Own" über weltweite Reality-Highlights wie "Hochzeit auf den ersten Blick" bis hin zu Serien wie "jerks.", "Vienna Blood" oder "Die Discounter". Die Geschäftsführung liegt in den Händen von Henrik Pabst (CEO), Alexander Pesch (CFO) und Martin Metzger (COO). Seven.One Studios ist Teil der ProSiebenSat.1 Media SE, einem der führenden europäischen Medienkonzerne mit Sitz in Unterföhring.

