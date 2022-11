Experiencegift BV

Unvergessliche Unternehmungen verschenken und dabei Gutes tun mit Activitygift

Bald beginnt die Winterzeit und somit eine sehr besondere Zeit des Schenkens. Wir glauben, dass Erlebnisse die besten Geschenke sind. Durch Activitygift können unvergessliche Aktivitäten verschenkt und zeitgleich Gutes getan werden.

Activitygift ist der am besten verkaufte Ausflugsgutschein weltweit und bietet die Freiheit zu entscheiden, wohin die nächste Unternehmung gehen und wann sie starten soll. Der Gutschein ist einlösbar für über 50.000 einzigartige Aktivitäten an über 680 Standorten in mehr als 160 Ländern weltweit.

Die Auswahl ist groß und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Von regionalen Food-Touren, bis zu Nachtwanderungen in Paris, weltweiten Museumspässen, Outdoor-Abenteuern, Vergnügungsparks und Kulturreisen.

Jeder Gutschein kann mit einem Bild und einer persönlichen Nachricht personalisiert und kostenlos international verschickt werden. Der Geschenkgutschein ist zwei Jahre gültig. eGifts und PDF-Ausdrucke sind auch direkt als Sofortgeschenk möglich.

Während wir durch Activitygift unvergessliche Aktivitäten verschenken, kümmern wir uns im gleichen Maße um die Welt. Jeder Gutschein gibt automatisch etwas an den Planeten zurück, indem wir an die gemeinnützige Organisation Eden Reforestation spenden. Dadurch unterstützen wir Aufforstungsprojekte auf globaler Ebene. Unser Ziel ist es, bis Ende 2023 250.000 Bäume zu spenden. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne www.activitygift.com/de.

Über Experiencegift

Die Geschichte von Experiencegift begann 2014, als Mitbegründerin Loes Daniels die Idee hatte, den Kauf und Versand von unvergesslichen Geschenken rund um den Globus noch einfacher zu machen.

Aus der anfänglichen Skizze einer personalisierten Geschenkkarte mit Stift und Papier hat sich Experiencegift zu einem Partner der besten internationalen Reiseveranstalter mit einem hervorragenden Kundenbetreuungsteam entwickelt.

Loes Daniels und Jorik Schröder brachten zuerst Hotelgift auf den Markt, eine Geschenkkarte, die in über 550.000 Hotels weltweit verwendet werden kann. Im Jahr 2017 folgte Flightgift, eine Geschenkkarte, die bei über 300 Fluggesellschaften weltweit eingesetzt werden kann. Zehntausende von Kunden haben bereits das unvergessliche Geschenk des Reisens genossen.

Heute vertritt Experiencegift die Marken Hotelgift, Flightgift und Activitygift.

Durch die Kombination der Einfachheit einer weltweiten Geschenkkarte mit der Möglichkeit, sie zu personalisieren, wird Experiencegift zu einem persönlichen und wertvollen Geschenk.

Das Ziel von Experiencegift ist es, bis 2025 ein 100% Zero-Waste-Unternehmen und bis 2035 ein emissionsfreies Unternehmen zu sein.

www.activitygift.com/de

