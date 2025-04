AUMA e.V. - Verband der deutschen Messewirtschaft

Deutsche Messegelände - 770 Millionen Euro Invest in Infrastruktur und Energieeffizienz

Schwerpunkt bis 2029 auf Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Einladung an künftige Bundeswirtschaftsministerin

Vergangenes Jahr 130 Millionen Euro Zukunftsinvestitionen

Die deutschen Messeplätze planen bis zum Jahr 2029 umfangreiche Investitionen zur Modernisierung und Weiterentwicklung ihrer Infrastrukturen. Ziel ist, den Service für ausstellende Unternehmen und Besucherinnen und Besucher zu verbessern sowie Nachhaltigkeitsziele und hohe digitale Standards zu erfüllen. Dafür werden deutschlandweit rund 770,6 Millionen Euro investiert. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage hervor, die der Verband der deutschen Messewirtschaft AUMA jüngst durchgeführt hat.

Die Investitionen umfassen die Modernisierung von Messehallen, Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäuden, Neubauten sowie die technische Aufrüstung bestehender Gebäude. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und Energiewende. Zahlreiche Messeplätze investieren in Photovoltaikanlagen auf Hallendächern und Parkhäusern, den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur, Begrünung von Dachflächen sowie in die energetische Optimierung. Die deutsche Messewirtschaft hat sich 2022 ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele bis 2040 gesteckt.

Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Messewirtschaft AUMA: "Deutschland ist Messeplatz Nummer 1 in der Welt - wir wollen, dass das so bleibt. Dafür entwickeln unsere Mitglieder das Erfolgsmodell Messe als Handelsplatz für alle Branchen und Knotenpunkt für die besten Ideen stetig weiter. Wir laden die künftige Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche herzlich ein, die Stärke, den der führende Messeplatz in der Welt bietet, mit uns gemeinsam weiterzuentwickeln."

Allein im vergangenen Jahr wurden über 130 Millionen Euro in die Infrastruktur und Modernisierung der deutschen Messegelände investiert. Diese Summe floss beispielsweise in die Sanierung und Erweiterung von Hallen, die Verbesserung der IT- und Technik-Ausstattung sowie in energetische Maßnahmen wie den Bau von Photovoltaikanlagen und LED-Beleuchtung.

Aktuell stehen in Deutschland rund 3,25 Millionen Quadratmeter Hallenfläche auf den Messegeländen zur Verfügung, wie die AUMA-Umfrage weiter ergibt. Auf die 24 Messeplätze mit nationaler oder internationaler Bedeutung entfallen davon 2,78 Millionen Quadratmeter Hallenfläche. Messe- und Ausstellungsplätze mit regionaler Bedeutung verfügen zusätzlich über eine Bruttohallenfläche von knapp 468.000 Quadratmetern. Diese Kapazitäten sollen in den kommenden Jahren stabil bleiben. Insgesamt gibt es rund 70 Messeplätze in Deutschland, auf denen jährlich rund 350 Fach- und Publikumsmessen stattfinden.

Nach Angaben des Weltmesseverbandes UFI gibt es weltweit mehr als 1.430 Messeplätze mit 43,1 Millionen Quadratmetern Hallenfläche. Mit über 500 Messeplätzen liegt Europa an der Spitze. Es folgt Asien/Pazifik mit rund 430 Messeplätzen, Nordamerika mit knapp 340, Lateinamerika mit über 80 sowie Nahost und Afrika mit mehr als 70 Messeplätzen. Weltweit gesehen gibt es im Asien- und Pazifikraum und in Europa mit 16,6 Millionen und 15,8 Millionen Quadratmetern die größten Hallenkapazitäten.

Der AUMA ist der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V., der Dachverband der deutschen Messewirtschaft. International wie national vertritt er die Interessen aller großen und mittleren Messegesellschaften Deutschlands, internationaler Veranstalter in Deutschland sowie der Verbände, welche Aussteller, Service-Unternehmen und Besucherinnen und Besucher vertreten. Durch Messen in Deutschland werden bis zu 230.000 Jobs gesichert. Gleich 70 Messeplätze zwischen Nordsee und Bodensee machen das Messeland weltweit einmalig. Zwei Drittel aller Leitmessen der Weltwirtschaft finden hierzulande statt. Internationale, nationale und regionale Messen in Deutschland ziehen in Spitzenzeiten über 235.000 ausstellende Unternehmen und 16 Millionen Besucherinnen und Besucher an. 60 Prozent der Aussteller und 35 Prozent der Fachbesucher aller Leitmessen kommen im Schnitt aus dem Ausland.

