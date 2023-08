AUMA e.V. - Verband der deutschen Messewirtschaft

Erster Blick aufs Messejahr 2024 - Leitmessen in dichter Folge in Deutschland

Berlin (ots)

Noch 110 Messen bis Ende 2023

Publikum wird immer internationaler

Weltkongress der Messewirtschaft 2024 in Deutschland

Die kürzere zweite Halbzeit des Messejahres hat begonnen: Bis Jahresende finden in Deutschland noch 110 Messen mit überwiegend internationaler Bedeutung statt. Darunter sind die Leitmessen für die globale Ernährungswirtschaft Anuga (7. bis 11. Oktober, Köln), die Frankfurter Buchmesse, die ihren 75. Geburtstag feiert (18. bis 22. Oktober), sowie die Weltleitmesse für Landtechnik, Agritechnica (12. bis 18. November, Hannover).

Der erste Blick auf 2024 verspricht schon jetzt ein enorm starkes Messejahr mit wenigstens 350 Messen in Deutschland. Globale wie europäische Leitmessen in dichter Folge werden Anziehungspunkte für nationale wie internationale ausstellende Unternehmen, die Innovationen präsentieren. Fast ein Dutzend neue Formate erwarten erstmalig Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland.

Nach mehr als 20 Jahren findet 2024 der Weltkongress der Messewirtschaft wieder in Deutschland statt. Veranstalter ist der Weltmesseverband Ufi mit Sitz in Paris. Gastgeberin wird vom 20. bis 23. November die Koelnmesse sein, die zugleich ihr 100. Jubiläum feiert.

Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Messewirtschaft AUMA: "Der Messeplatz Deutschland ist mit Zukunftsthemen hochinnovativ und enorm anziehend. Mit Stolz sehen wir, dass deutsche Messen immer internationaler werden. Mehr als ein Drittel der Messebesucher und fast 60 Prozent der ausstellenden Unternehmen kommen mittlerweile aus dem Ausland zu uns. Zugleich beobachten wir, wie sich die deutsche Messewirtschaft selbst für neue Herausforderungen wappnet und flexibler ausrichtet. Durch Veranstalterkooperationen und neue Themenpartnerschaften werden Kompetenzen stark gebündelt, um Chancen schneller zu verwandeln und die relevanten Themen zu treiben."

Ausgewählte Highlights:

September 2023, Dortmund: Nach der Premiere 2022 findet vom 26. bis 28. September 2023 die zweite Ausgabe der international ausgerichteten Fachmesse VertiFarm für landwirtschaftliche Anbausysteme der Zukunft statt, Next Level Farming und New Food Systems genannt. 70 ausstellende Unternehmen aus 17 Ländern, 1.500 nationale und internationale Teilnehmende waren beim Start dabei.

Nach der Premiere 2022 findet vom 26. bis 28. September 2023 die zweite Ausgabe der international ausgerichteten Fachmesse VertiFarm für landwirtschaftliche Anbausysteme der Zukunft statt, Next Level Farming und New Food Systems genannt. 70 ausstellende Unternehmen aus 17 Ländern, 1.500 nationale und internationale Teilnehmende waren beim Start dabei. Oktober, Stuttgart: Premiere für Quantum Effects. Die Fachmesse für Quantentechnologien fokussiert sich am 10. und 11. Oktober auf vier Themen: Computing sowie Enabling Technologies, Software, Sensorik und die Kommunikation. Die brandneue Messe will den Brückenschlag zwischen Wissenschaft, Start-ups und Wirtschaft befördern.

Premiere für Quantum Effects. Die Fachmesse für Quantentechnologien fokussiert sich am 10. und 11. Oktober auf vier Themen: Computing sowie Enabling Technologies, Software, Sensorik und die Kommunikation. Die brandneue Messe will den Brückenschlag zwischen Wissenschaft, Start-ups und Wirtschaft befördern. November, Nürnberg: Erstmalig läuft vom 28. bis 30. November die internationale Fachmesse für Produktion und Vermarktung von Getränken, BrauBeviale, unter Leitung des neuen Veranstalters Yontex. Die Messe München sowie die NürnbergMesse haben das Joint Venture kürzlich gegründet. Die beiden wichtigsten Messen der Getränke- und Liquid-Food-Industrie, die Weltleitmesse drinktec aus München sowie die Nürnberger BrauBeviale als führende Investitionsgütermesse für die europäische Getränkeindustrie, wollen damit Kräfte bündeln, um ihre Position auf dem Weltmarkt auszubauen.

Erstmalig läuft vom 28. bis 30. November die internationale Fachmesse für Produktion und Vermarktung von Getränken, BrauBeviale, unter Leitung des neuen Veranstalters Yontex. Die Messe München sowie die NürnbergMesse haben das Joint Venture kürzlich gegründet. Die beiden wichtigsten Messen der Getränke- und Liquid-Food-Industrie, die Weltleitmesse drinktec aus München sowie die Nürnberger BrauBeviale als führende Investitionsgütermesse für die europäische Getränkeindustrie, wollen damit Kräfte bündeln, um ihre Position auf dem Weltmarkt auszubauen. Dezember, Essen: Eine Publikumsmesse von internationalem Rang ist die Essen Motor Show. Das PS-Festival für sportliche Serienfahrzeuge, Tuning, Lifestyle, Motorsport und Klassiker findet seit 1968 jährlich statt. Die Veranstaltung hat eine ungewöhnlich lange Laufzeit von neun Tagen (2. bis 10. Dezember). Durchschnitt bei Publikumsmessen sind vier Tage. Akkreditiert waren zuletzt fast 1.000 Medienmacherinnen und -macher.

Eine Publikumsmesse von internationalem Rang ist die Essen Motor Show. Das PS-Festival für sportliche Serienfahrzeuge, Tuning, Lifestyle, Motorsport und Klassiker findet seit 1968 jährlich statt. Die Veranstaltung hat eine ungewöhnlich lange Laufzeit von neun Tagen (2. bis 10. Dezember). Durchschnitt bei Publikumsmessen sind vier Tage. Akkreditiert waren zuletzt fast 1.000 Medienmacherinnen und -macher. Januar 2024, Frankfurt am Main: Den Auftakt ins Messejahr und ins besonders messedichte erste Quartal gibt unter anderem die internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien, Heimtextil (9. bis 12. Januar 2024). Fast 95 Prozent der 2.300 ausstellenden Unternehmen kamen zuletzt aus dem Ausland. Vom 26. bis 30. Januar läuft dann gleich die Weltleitmesse der Konsumgüterbranche, Ambiente, auf dem Messegelände in Frankfurt - im 75. Jahr ihres Bestehens. Seit 1949 findet sie jährlich statt. Zeitgleich läuft dort auch die Messe Christmasworld: Denn nach dem Fest ist vor dem Fest.

Den Auftakt ins Messejahr und ins besonders messedichte erste Quartal gibt unter anderem die internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien, Heimtextil (9. bis 12. Januar 2024). Fast 95 Prozent der 2.300 ausstellenden Unternehmen kamen zuletzt aus dem Ausland. Vom 26. bis 30. Januar läuft dann gleich die Weltleitmesse der Konsumgüterbranche, Ambiente, auf dem Messegelände in Frankfurt - im 75. Jahr ihres Bestehens. Seit 1949 findet sie jährlich statt. Zeitgleich läuft dort auch die Messe Christmasworld: Denn nach dem Fest ist vor dem Fest. Februar, Nürnberg: Die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel und die zeitgleich veranstaltete internationale Fachmesse für Naturkosmetik, Biofach + Vivaness, finden vom 13. bis 16. Februar 2024 statt. 1990 fand die Veranstaltung zum ersten Mal statt - weit vor dem Hochlauf von Bio und Öko im Handel.

Die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel und die zeitgleich veranstaltete internationale Fachmesse für Naturkosmetik, Biofach + Vivaness, finden vom 13. bis 16. Februar 2024 statt. 1990 fand die Veranstaltung zum ersten Mal statt - weit vor dem Hochlauf von Bio und Öko im Handel. März, Düsseldorf: Drei schöne Tage (22. bis 24. März) verspricht der weltweit führende Branchentreff für Kosmetik, Nägel, Fuß, Wellness und Spa, Beauty Düsseldorf, auf dem Messegelände. Der Zuspruch ist beeindruckend: Rund 44.000 Fachleute aus aller Welt kamen 2023.

Drei schöne Tage (22. bis 24. März) verspricht der weltweit führende Branchentreff für Kosmetik, Nägel, Fuß, Wellness und Spa, Beauty Düsseldorf, auf dem Messegelände. Der Zuspruch ist beeindruckend: Rund 44.000 Fachleute aus aller Welt kamen 2023. April, Hannover: Die Deutsche Messe AG lädt vom 22. bis 26. April zur Weltleitmesse der Industrie, der Hannover Messe, ein. Das internationale Motto 2024: Inspiring the World with Technology. Ausnahmsweise gibt es 2024 kein Partnerland. 2025 bekommt Kanada die große Bühne geboten, 2023 stand Indonesien im Scheinwerferlicht.

Die Deutsche Messe AG lädt vom 22. bis 26. April zur Weltleitmesse der Industrie, der Hannover Messe, ein. Das internationale Motto 2024: Inspiring the World with Technology. Ausnahmsweise gibt es 2024 kein Partnerland. 2025 bekommt Kanada die große Bühne geboten, 2023 stand Indonesien im Scheinwerferlicht. Mai, Düsseldorf: Eine der Messen mit der erwartbar höchsten Zahl ausländischer Gäste ist 2024 die drupa. Sie findet vom 28. Mai bis 7. Juni statt. Die Abkürzung drupa steht für Druck und Papier. Die Messe gilt als bedeutendste Leistungsschau der Druck- und Druckmedienindustrie. Sie findet seit 1951 alle vier, fünf Jahre statt, zuletzt gar 2016. Höchste Zeit für den Branchentreff.

Eine der Messen mit der erwartbar höchsten Zahl ausländischer Gäste ist 2024 die drupa. Sie findet vom 28. Mai bis 7. Juni statt. Die Abkürzung drupa steht für Druck und Papier. Die Messe gilt als bedeutendste Leistungsschau der Druck- und Druckmedienindustrie. Sie findet seit 1951 alle vier, fünf Jahre statt, zuletzt gar 2016. Höchste Zeit für den Branchentreff. Juni, München: Den Verbund von gleich vier Fachmessen der Energiewirtschaft, damit Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform, bietet vom 19. bis 21. Juni die Leitmesse The smarter E Europe. Sie hat 1991 auf dem Messegelände in Freiburg/Breisgau ihr Wachstum begonnen. Seit 2008 entwickelt sie als Gastveranstaltung bei der Messe München neue Potenziale. Der Aufbau dafür auf dem Messegelände wird eine logistische Meisterleistung: Findet doch kurz zuvor die Weltleitmesse der Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft statt. Nur alle zwei Jahre veranstaltet, ist es 2024 wieder so weit: Vom 13. bis 17. Mai öffnet die Ifat Munich ihre Tore. Nachhaltigkeit ist das große Thema.

Den Verbund von gleich vier Fachmessen der Energiewirtschaft, damit Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform, bietet vom 19. bis 21. Juni die Leitmesse The smarter E Europe. Sie hat 1991 auf dem Messegelände in Freiburg/Breisgau ihr Wachstum begonnen. Seit 2008 entwickelt sie als Gastveranstaltung bei der Messe München neue Potenziale. Der Aufbau dafür auf dem Messegelände wird eine logistische Meisterleistung: Findet doch kurz zuvor die Weltleitmesse der Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft statt. Nur alle zwei Jahre veranstaltet, ist es 2024 wieder so weit: Vom 13. bis 17. Mai öffnet die Ifat Munich ihre Tore. Nachhaltigkeit ist das große Thema. Juli, Frankfurt am Main: Über das Messegelände in Friedrichshafen hinausgewachsen ist die internationale Fahrradmesse Eurobike, die 1991 zum ersten Mal am Bodensee stattfand. Im Zusammenschluss mit der Messe Frankfurt findet die Eurobike vom 3. bis 7. Juli am Main statt. Die Partnerschaft der beiden Messegesellschaften findet seit 2022 unter der Marke Fairnamic statt.

Über das Messegelände in Friedrichshafen hinausgewachsen ist die internationale Fahrradmesse Eurobike, die 1991 zum ersten Mal am Bodensee stattfand. Im Zusammenschluss mit der Messe Frankfurt findet die Eurobike vom 3. bis 7. Juli am Main statt. Die Partnerschaft der beiden Messegesellschaften findet seit 2022 unter der Marke Fairnamic statt. August, Köln: Der Start nach der Messe-Sommerpause in Deutschland beginnt meist spielerisch - mit der Gamescom. 2002 in Leipzig als Games Convention gestartet, ist die Messe in Köln mittlerweile das weltweit größte Highlight für interaktive Spiele und Unterhaltung. Sie findet vom 21. bis 25. August statt.

Der Start nach der Messe-Sommerpause in Deutschland beginnt meist spielerisch - mit der Gamescom. 2002 in Leipzig als Games Convention gestartet, ist die Messe in Köln mittlerweile das weltweit größte Highlight für interaktive Spiele und Unterhaltung. Sie findet vom 21. bis 25. August statt. September, Berlin: 100 Jahre alt wird die IFA auf dem Messegelände unter dem Berliner Funkturm im Jahr 2024. Einst als Internationale Funkausstellung gegründet, heißt sie heute IFA Consumer Electronics Unlimited. Beachtlich ist das Jubiläum auch vor dem Hintergrund, dass der durchschnittliche Lebenszyklus einer Messe statistisch 30 Jahre beträgt.

100 Jahre alt wird die IFA auf dem Messegelände unter dem Berliner Funkturm im Jahr 2024. Einst als Internationale Funkausstellung gegründet, heißt sie heute IFA Consumer Electronics Unlimited. Beachtlich ist das Jubiläum auch vor dem Hintergrund, dass der durchschnittliche Lebenszyklus einer Messe statistisch 30 Jahre beträgt. Oktober, Düsseldorf: Ein Veranstalter ohne eigenes Gelände in Deutschland, aber mit etlichen Formaten ist RX Deutschland, eine Tochter des zweitgrößten Messeveranstalters der Welt aus dem Vereinigten Königreich. In Düsseldorf präsentiert das Unternehmen vom 8. bis 10. Oktober die Weltleitmesse Aluminium. Sie findet alle zwei Jahre statt. RX Deutschland veranstaltet auch die Fitnessmesse Fibo bei der Koelnmesse oder die Pferdemesse Equitana bei der Messe Essen.

Ein Veranstalter ohne eigenes Gelände in Deutschland, aber mit etlichen Formaten ist RX Deutschland, eine Tochter des zweitgrößten Messeveranstalters der Welt aus dem Vereinigten Königreich. In Düsseldorf präsentiert das Unternehmen vom 8. bis 10. Oktober die Weltleitmesse Aluminium. Sie findet alle zwei Jahre statt. RX Deutschland veranstaltet auch die Fitnessmesse Fibo bei der Koelnmesse oder die Pferdemesse Equitana bei der Messe Essen. November, Leipzig: Seit 30 Jahren gibt es die europäische Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung auf dem Gelände der Leipziger Messe. Vom 7. bis 9. November öffnet sie wieder ihre Tore für das Fachpublikum. Sie findet alle zwei Jahre statt.

Seit 30 Jahren gibt es die europäische Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung auf dem Gelände der Leipziger Messe. Vom 7. bis 9. November öffnet sie wieder ihre Tore für das Fachpublikum. Sie findet alle zwei Jahre statt. Dezember, weltweit: Ende 2024 wurden schätzungsweise 5.000 kleine und mittelständische Unternehmen aus Deutschland auf mehr als 200 Messen in über 40 Ländern unterstützt. Hauptzielregion des Auslandsmesseprogramms (AMP) des Bundes waren dann die Länder Süd-Ost- und Zentral-Asiens mit 90 Messeförderungen. Wichtigstes Land im AMP 2024 waren erstmals die USA mit fast 30 Beteiligungen. Der AUMA koordiniert das Programm für die ausstellende Wirtschaft.

Der AUMA ist der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V., der Dachverband der deutschen Messewirtschaft. International wie national vertritt er die Interessen aller großen und mittleren Messegesellschaften Deutschlands, internationaler Veranstalter in Deutschland sowie der Verbände, welche Aussteller, Service-Unternehmen und Besucherinnen und Besucher vertreten.

Durch Messen in Deutschland werden bis zu 230.000 Jobs gesichert. Gleich 70 Messeplätze zwischen Nordsee und Bodensee machen das Messeland weltweit einmalig. Zwei Drittel aller Leitmessen der Weltwirtschaft finden hierzulande statt. Internationale, nationale und regionale Messen in Deutschland ziehen in Spitzenzeiten über 235.000 ausstellende Unternehmen und 16 Millionen Besucherinnen und Besucher an. 60 Prozent der Aussteller und 35 Prozent der Fachbesucher aller Leitmessen kommen im Schnitt aus dem Ausland.

Original-Content von: AUMA e.V. - Verband der deutschen Messewirtschaft, übermittelt durch news aktuell